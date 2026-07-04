Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)

·19·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gruziyaga davlat tashrifi doirasida Tbilisi shahridagi Qahramonlar maydoniga tashrif buyurdi. Davlat rahbari Gruziya birligi yo‘lida halok bo‘lgan qahramonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi.

Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)

Prezident sharafiga faxriy qorovul saf tortdi

Tashrif 3 iyul kuni bo‘lib o‘tdi. Qahramonlar maydonida Shavkat Mirziyoyev sharafiga faxriy qorovul saf tortdi.

Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)

Marosim rasmiy va tantanali ruhda o‘tkazildi.

Yodgorlik poyiga gulchambar qo‘yildi

O‘zbekiston yetakchisi Gruziya birligi uchun halok bo‘lgan qahramonlar yodgorligi poyiga gulchambar qo‘ydi.

Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)

Ushbu marosim orqali gruzin xalqining tarixiy xotirasi va Vatan yo‘lida jon fido qilgan insonlariga yuksak ehtirom ifoda etildi.

Ikki davlat madhiyasi yangradi

Tadbir davomida harbiy orkestr ijrosida O‘zbekiston va Gruziyaning davlat madhiyalari yangradi.

Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)

Mazkur marosim ikki mamlakat o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va do‘stona munosabatlarning yana bir ramziy ifodasi bo‘ldi.

Shavkat MirziyoyevO'zbekistonGruziyaTbilisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)Bugun, 12:32Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:48O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiO‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiBugun, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin