Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Gruziyaga davlat tashrifi doirasida Tbilisi shahridagi Qahramonlar maydoniga tashrif buyurdi. Davlat rahbari Gruziya birligi yo‘lida halok bo‘lgan qahramonlar xotirasiga hurmat bajo keltirdi.
Prezident sharafiga faxriy qorovul saf tortdi
Tashrif 3 iyul kuni bo‘lib o‘tdi. Qahramonlar maydonida Shavkat Mirziyoyev sharafiga faxriy qorovul saf tortdi.
Marosim rasmiy va tantanali ruhda o‘tkazildi.
Yodgorlik poyiga gulchambar qo‘yildi
O‘zbekiston yetakchisi Gruziya birligi uchun halok bo‘lgan qahramonlar yodgorligi poyiga gulchambar qo‘ydi.
Ushbu marosim orqali gruzin xalqining tarixiy xotirasi va Vatan yo‘lida jon fido qilgan insonlariga yuksak ehtirom ifoda etildi.
Ikki davlat madhiyasi yangradi
Tadbir davomida harbiy orkestr ijrosida O‘zbekiston va Gruziyaning davlat madhiyalari yangradi.
Mazkur marosim ikki mamlakat o‘rtasidagi o‘zaro hurmat va do‘stona munosabatlarning yana bir ramziy ifodasi bo‘ldi.
…