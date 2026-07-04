O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)
O‘zbekiston va Gruziya munosabatlarida yangi tarixiy bosqich boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze muzokaralar yakunida ikki davlat o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladi.
Munosabatlar yangi darajaga ko‘tarildi
Mazkur deklaratsiya O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va gumanitar aloqalarni yanada chuqurlashtirish uchun asos bo‘ladi.
Hujjatning imzolanishi ikki mamlakat uzoq muddatli va o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanini ko‘rsatdi.
Qator muhim bitimlar almashildi
Ikki mamlakat delegatsiyalari rahbarlari huzurida ustuvor sohalardagi hamkorlikni qamrab olgan qator hujjatlar almashildi.
Jumladan:
bojxona ishlarida hamkorlik va o‘zaro ma’muriy yordam to‘g‘risida bitim;
axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida bitim;
kasbiy va oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida bitim;
O‘zbekiston va Gruziya hukumatlari o‘rtasida 2026–2027 yillarga mo‘ljallangan hamkorlik dasturi;
ikki mamlakat Madaniyat vazirliklari o‘rtasida 2027–2030 yillarga mo‘ljallangan hamkorlik dasturi;
O‘zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Gruziya Moliya vazirligi o‘rtasida o‘zaro anglashuv memorandumi.
Raqamlashtirish va iqtisodiyotga alohida e’tibor
Tashrif doirasida avtomobil tashuvlarida ruxsatnomalar almashinuvini raqamlashtirishga qaratilgan «E-Permit» axborot tizimini joriy etish bo‘yicha hamkorlik memorandumi ham qabul qilindi.
Shuningdek, quyidagi sohalarda o‘zaro anglashuv va hamkorlik memorandumlari imzolandi:
qishloq xo‘jaligi;
atrof-muhitni muhofaza qilish;
sog‘liqni saqlash;
radiatsiyaviy himoya va yadroviy xavfsizlik;
mehnat migratsiyasi;
turizm.
Radiatsiyaviy va yadroviy xavfsizlik bo‘yicha hujjat tomonlar o‘rtasida hamkorlik qilish hamda zarur axborotlarni almashishni nazarda tutadi.
Ijro organlari ham hamkorlik qiladi
Davlat tashrifi davomida O‘zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi va Gruziya Adliya vazirligi huzuridagi Milliy ijro byurosi o‘rtasida hamkorlik to‘g‘risida memorandum ham imzolandi.
Shu tariqa, tashrif yakunlari bo‘yicha strategik sheriklik deklaratsiyasi bilan birga iqtisodiyot, raqamlashtirish, ta’lim, madaniyat, ekologiya, tibbiyot, migratsiya va turizmni qamrab olgan salmoqli hujjatlar to‘plami qabul qilindi.
Sizningcha, ushbu kelishuvlardan qaysi biri ikki mamlakat uchun eng katta natija beradi?
…