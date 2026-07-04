O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)

·0·O‘zbekiston
O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)

O‘zbekiston va Gruziya munosabatlarida yangi tarixiy bosqich boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze muzokaralar yakunida ikki davlat o‘rtasida strategik sheriklik munosabatlarini o‘rnatish to‘g‘risidagi deklaratsiyani imzoladi.

Munosabatlar yangi darajaga ko‘tarildi

Mazkur deklaratsiya O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va gumanitar aloqalarni yanada chuqurlashtirish uchun asos bo‘ladi.

Hujjatning imzolanishi ikki mamlakat uzoq muddatli va o‘zaro manfaatli hamkorlikni kengaytirishga tayyor ekanini ko‘rsatdi.

Qator muhim bitimlar almashildi

Ikki mamlakat delegatsiyalari rahbarlari huzurida ustuvor sohalardagi hamkorlikni qamrab olgan qator hujjatlar almashildi.

O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)

Jumladan:

  • bojxona ishlarida hamkorlik va o‘zaro ma’muriy yordam to‘g‘risida bitim;

  • axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va raqamlashtirish sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida bitim;

  • kasbiy va oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar sohasidagi hamkorlik to‘g‘risida bitim;

  • O‘zbekiston va Gruziya hukumatlari o‘rtasida 2026–2027 yillarga mo‘ljallangan hamkorlik dasturi;

  • ikki mamlakat Madaniyat vazirliklari o‘rtasida 2027–2030 yillarga mo‘ljallangan hamkorlik dasturi;

  • O‘zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligi hamda Gruziya Moliya vazirligi o‘rtasida o‘zaro anglashuv memorandumi.

Raqamlashtirish va iqtisodiyotga alohida e’tibor

Tashrif doirasida avtomobil tashuvlarida ruxsatnomalar almashinuvini raqamlashtirishga qaratilgan «E-Permit» axborot tizimini joriy etish bo‘yicha hamkorlik memorandumi ham qabul qilindi.

O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)

Shuningdek, quyidagi sohalarda o‘zaro anglashuv va hamkorlik memorandumlari imzolandi:

  • qishloq xo‘jaligi;

  • atrof-muhitni muhofaza qilish;

  • sog‘liqni saqlash;

  • radiatsiyaviy himoya va yadroviy xavfsizlik;

  • mehnat migratsiyasi;

  • turizm.

O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)

Radiatsiyaviy va yadroviy xavfsizlik bo‘yicha hujjat tomonlar o‘rtasida hamkorlik qilish hamda zarur axborotlarni almashishni nazarda tutadi.

Ijro organlari ham hamkorlik qiladi

Davlat tashrifi davomida O‘zbekiston Bosh prokuraturasi huzuridagi Majburiy ijro byurosi va Gruziya Adliya vazirligi huzuridagi Milliy ijro byurosi o‘rtasida hamkorlik to‘g‘risida memorandum ham imzolandi.

O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)

Shu tariqa, tashrif yakunlari bo‘yicha strategik sheriklik deklaratsiyasi bilan birga iqtisodiyot, raqamlashtirish, ta’lim, madaniyat, ekologiya, tibbiyot, migratsiya va turizmni qamrab olgan salmoqli hujjatlar to‘plami qabul qilindi.

Sizningcha, ushbu kelishuvlardan qaysi biri ikki mamlakat uchun eng katta natija beradi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Bugun, 11:59Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:48O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiO‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiBugun, 11:28Zarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdiZarafshonda suv oqimi temiryo‘l infratuzilmasiga zarar yetkazdiKecha, 17:49Gruziya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy orden bilan taqdirladiGruziya Prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy orden bilan taqdirladiKecha, 14:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin