O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)
O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muzokaralar o‘tkazdi. Uchrashuvda savdo hajmini qariyb to‘rt barobar oshirish, Gruziyada logistika xabi ochish va O‘zbekiston elchixonasini ta’sis etish kabi muhim rejalar kelishib olindi.
20 yildan ortiq vaqtdan keyingi ilk davlat tashrifi
Shavkat Mirziyoyev va Irakliy Kobaxidze dastlab tor doirada, so‘ng ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida muzokara o‘tkazdi.
Davlatimiz rahbari O‘zbekiston Prezidentining Gruziyaga ushbu davlat tashrifi yigirma yildan ortiq davrda birinchi marta amalga oshirilayotganini ta’kidladi. Qayd etilishicha, tashrif ikki mamlakat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishda alohida ahamiyatga ega.
Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-tranzit, turizm va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi.
Asosiy maqsad — savdoni 1 milliard dollarga yetkazish
O‘tgan yili O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 270 million dollarni tashkil etgan. 2026 yil boshidan buyon esa bu ko‘rsatkich 100 million dollardan oshgan.
Yaqin yillarda o‘zaro savdo hajmini 1 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilmoqda. Buning uchun alohida «yo‘l xaritasi» qabul qilinishiga kelishib olindi.
Hujjat doirasida:
savdodagi nomutanosiblikni bartaraf etish;
talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar yetkazib berishni oshirish;
ikki mamlakatda o‘zaro sanoat ko‘rgazmalarini o‘tkazish;
hukumatlar va ishbilarmon doiralar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirish ko‘zda tutiladi.
Gruziyada O‘zbekiston mahsulotlari uchun xab ochilishi mumkin
Muzokaralarda transport va tranzit sohasidagi hamkorlikka alohida e’tibor qaratildi.
O‘zbekiston yuklarini tashishda Gruziyaning Poti va Batumi portlari infratuzilmasidan faol foydalanish rejalari muhokama qilindi.
Shuningdek, Gruziya hududida yirik logistika xabini tashkil etish tashabbusi qo‘llab-quvvatlandi. Uning tarkibida sanoat zonasi hamda O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar namoyish etiladigan shourum ochilishi rejalashtirilmoqda.
Ikki yirik temir yo‘lni bog‘lash taklif qilindi
Shavkat Mirziyoyev «Boku – Tbilisi – Kars» temir yo‘li ishga tushirilganini olqishladi.
O‘zbekiston rahbari ushbu transport yo‘lagini barpo etilayotgan «Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘l magistrali bilan bog‘lash imkoniyatini o‘rganishni taklif qildi.
Bu reja amalga oshsa, O‘zbekiston yuklarini Kavkaz va Yevropa bozorlariga yetkazib berish uchun qo‘shimcha transport yo‘nalishi paydo bo‘lishi mumkin.
Yangi loyihalar uchun qo‘shma jamg‘arma taklif etildi
Sanoat kooperatsiyasi hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi. Tashrif arafasida o‘tkazilgan qo‘shma biznes forumi yakunlari bo‘yicha 2027 yilgacha mo‘ljallangan Kooperatsiya dasturi imzolandi.
Tomonlar quyidagi sohalarda yangi loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldi:
qishloq xo‘jaligi;
elektrotexnika va energetika;
farmatsevtika;
oziq-ovqat va yengil sanoat;
qurilish materiallari va development;
raqamlashtirish va axborot texnologiyalari;
raqamli bank xizmatlari;
turizm.
Ushbu loyihalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun qo‘shma Investitsiya jamg‘armasini tashkil etish taklif qilindi.
Tbilisida Alisher Navoiy nomidagi bog‘ bo‘ladi
Uchrashuvda madaniy va gumanitar aloqalar ham muhokama qilindi. 2026 yil mart oyida Toshkentda Gruziya madaniyati kunlari muvaffaqiyatli o‘tkazilgani qayd etildi.
Shavkat Mirziyoyev Tbilisidagi bog‘lardan biriga buyuk shoir Alisher Navoiy nomini berish to‘g‘risidagi qaror uchun Gruziya tomoniga minnatdorlik bildirdi.
Shuningdek, joriy yilda O‘zbekistonda qo‘shma ta’lim va turizm forumlarini o‘tkazish rejalashtirildi.
O‘zbekistonning Gruziyada elchixonasi ochiladi
Muzokaralarning eng muhim natijalaridan biri — O‘zbekiston Respublikasining Gruziyadagi elchixonasini ta’sis etish to‘g‘risidagi qaror bo‘ldi.
Uchrashuvda erishilgan barcha kelishuvlarni amalga oshirish uchun tomonlar qo‘shma «yo‘l xaritasi»ni tayyorlaydi. Unda belgilangan vazifalar, muddatlar va mas’ul idoralar aks ettirilishi kutilmoqda.
Sizningcha, Gruziya orqali yangi transport yo‘lagi O‘zbekiston eksportiga qanday imkoniyatlar ochadi?
…