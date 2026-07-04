O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)

·19·Iqtisodiyot
O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)

O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze ikki mamlakat munosabatlarini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muzokaralar o‘tkazdi. Uchrashuvda savdo hajmini qariyb to‘rt barobar oshirish, Gruziyada logistika xabi ochish va O‘zbekiston elchixonasini ta’sis etish kabi muhim rejalar kelishib olindi.

20 yildan ortiq vaqtdan keyingi ilk davlat tashrifi

Shavkat Mirziyoyev va Irakliy Kobaxidze dastlab tor doirada, so‘ng ikki mamlakat rasmiy delegatsiyalari ishtirokida muzokara o‘tkazdi.

Davlatimiz rahbari O‘zbekiston Prezidentining Gruziyaga ushbu davlat tashrifi yigirma yildan ortiq davrda birinchi marta amalga oshirilayotganini ta’kidladi. Qayd etilishicha, tashrif ikki mamlakat munosabatlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarishda alohida ahamiyatga ega.

Tomonlar siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, transport-tranzit, turizm va madaniy-gumanitar sohalardagi hamkorlikni kengaytirish masalalarini muhokama qildi.

Asosiy maqsad — savdoni 1 milliard dollarga yetkazish

O‘tgan yili O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 270 million dollarni tashkil etgan. 2026 yil boshidan buyon esa bu ko‘rsatkich 100 million dollardan oshgan.

O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)

Yaqin yillarda o‘zaro savdo hajmini 1 milliard dollarga yetkazish rejalashtirilmoqda. Buning uchun alohida «yo‘l xaritasi» qabul qilinishiga kelishib olindi.

Hujjat doirasida:

  • savdodagi nomutanosiblikni bartaraf etish;

  • talab yuqori bo‘lgan mahsulotlar yetkazib berishni oshirish;

  • ikki mamlakatda o‘zaro sanoat ko‘rgazmalarini o‘tkazish;

  • hukumatlar va ishbilarmon doiralar o‘rtasidagi aloqalarni kuchaytirish ko‘zda tutiladi.

Gruziyada O‘zbekiston mahsulotlari uchun xab ochilishi mumkin

Muzokaralarda transport va tranzit sohasidagi hamkorlikka alohida e’tibor qaratildi.

O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)

O‘zbekiston yuklarini tashishda Gruziyaning Poti va Batumi portlari infratuzilmasidan faol foydalanish rejalari muhokama qilindi.

Shuningdek, Gruziya hududida yirik logistika xabini tashkil etish tashabbusi qo‘llab-quvvatlandi. Uning tarkibida sanoat zonasi hamda O‘zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar namoyish etiladigan shourum ochilishi rejalashtirilmoqda.

Ikki yirik temir yo‘lni bog‘lash taklif qilindi

Shavkat Mirziyoyev «Boku – Tbilisi – Kars» temir yo‘li ishga tushirilganini olqishladi.

O‘zbekiston rahbari ushbu transport yo‘lagini barpo etilayotgan «Xitoy – Qirg‘iziston – O‘zbekiston» temir yo‘l magistrali bilan bog‘lash imkoniyatini o‘rganishni taklif qildi.

O‘zbekiston va Gruziya savdoni 1 mlrd dollarga yetkazmoqchi (foto, video)

Bu reja amalga oshsa, O‘zbekiston yuklarini Kavkaz va Yevropa bozorlariga yetkazib berish uchun qo‘shimcha transport yo‘nalishi paydo bo‘lishi mumkin.

Yangi loyihalar uchun qo‘shma jamg‘arma taklif etildi

Sanoat kooperatsiyasi hamkorlikning ustuvor yo‘nalishlaridan biri etib belgilandi. Tashrif arafasida o‘tkazilgan qo‘shma biznes forumi yakunlari bo‘yicha 2027 yilgacha mo‘ljallangan Kooperatsiya dasturi imzolandi.

Tomonlar quyidagi sohalarda yangi loyihalarni amalga oshirishga kelishib oldi:

  • qishloq xo‘jaligi;

  • elektrotexnika va energetika;

  • farmatsevtika;

  • oziq-ovqat va yengil sanoat;

  • qurilish materiallari va development;

  • raqamlashtirish va axborot texnologiyalari;

  • raqamli bank xizmatlari;

  • turizm.

Ushbu loyihalarni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash uchun qo‘shma Investitsiya jamg‘armasini tashkil etish taklif qilindi.

Tbilisida Alisher Navoiy nomidagi bog‘ bo‘ladi

Uchrashuvda madaniy va gumanitar aloqalar ham muhokama qilindi. 2026 yil mart oyida Toshkentda Gruziya madaniyati kunlari muvaffaqiyatli o‘tkazilgani qayd etildi.

Shavkat Mirziyoyev Tbilisidagi bog‘lardan biriga buyuk shoir Alisher Navoiy nomini berish to‘g‘risidagi qaror uchun Gruziya tomoniga minnatdorlik bildirdi.

Shuningdek, joriy yilda O‘zbekistonda qo‘shma ta’lim va turizm forumlarini o‘tkazish rejalashtirildi.

O‘zbekistonning Gruziyada elchixonasi ochiladi

Muzokaralarning eng muhim natijalaridan biri — O‘zbekiston Respublikasining Gruziyadagi elchixonasini ta’sis etish to‘g‘risidagi qaror bo‘ldi.

Uchrashuvda erishilgan barcha kelishuvlarni amalga oshirish uchun tomonlar qo‘shma «yo‘l xaritasi»ni tayyorlaydi. Unda belgilangan vazifalar, muddatlar va mas’ul idoralar aks ettirilishi kutilmoqda.

Sizningcha, Gruziya orqali yangi transport yo‘lagi O‘zbekiston eksportiga qanday imkoniyatlar ochadi?

O'zbekistonGruziyaShavkat MirziyoyevIrakli Kobakhidze
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi6 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 17:116 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda6 iyul kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaKecha, 10:31Yosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladiYosh tadbirkorlarga 300 million so‘mgacha foizsiz mablag‘ ajratiladi02.07, 18:133 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi3 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi02.07, 16:163 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda3 iyul kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda02.07, 11:042 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi2 iyul uchun valyuta kurslari e’lon qilindi01.07, 16:54
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
29 iyun kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
29 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
O‘zbekistonda ish haqi, pensiya va nafaqalar 7 foizga oshiriladi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
26 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi