Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)

·0·O‘zbekiston
Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)

Sergeli tumanidagi Yangi Sergeli ko‘chasi tun-u kun ishlaydigan zamonaviy savdo, xizmat ko‘rsatish va dam olish hududiga aylantirildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 4 iyul kuni bu yerda amalga oshirilgan ishlar va tadbirkorlik obyektlari faoliyati bilan tanishdi.

2,1 kilometrlik ko‘cha to‘liq yangilandi

Loyihaning umumiy qiymati 18,7 milliard so‘mni tashkil etdi. Yangi Sergeli ko‘chasining 2,1 kilometr qismidagi infratuzilma yaxshilanib, hudud savdo, umumiy ovqatlanish va ko‘ngilochar xizmatlar ko‘rsatiladigan 24/7 ko‘chaga aylantirildi.

Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)

Yangi maskan aholi uchun qulay sharoit yaratish, mahalliy tadbirkorlarni qo‘llab-quvvatlash va xizmat ko‘rsatish sohasini kengaytirishga qaratilgan.

Bolalar va kattalar uchun yangi maskanlar

Ko‘chada aholining dam olishi va sog‘lom turmush tarzini qo‘llab-quvvatlash uchun qator obyektlar tashkil etildi.

Jumladan:

  • 10 dan ortiq bolalar maydonchasi;

  • 8 ta vorkaut zonasi;

  • kitob do‘koni;

  • nuroniylar maskani barpo etildi.

Bu yerda oilalarning sayr qilishi, bolalarning xavfsiz hordiq chiqarishi va yoshlarning sport bilan shug‘ullanishi uchun sharoit yaratilgan.

Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)

Yiliga 1,2 million mehmon kutilmoqda

Yangi Sergeli ko‘chasi atrofidagi to‘rtta mahallada 21 mingdan ziyod aholi yashaydi. Mazkur ko‘chadan har kuni o‘rtacha 15–20 mingta transport vositasi harakatlanadi.

Loyiha to‘liq quvvat bilan ishga tushgach, hudud yiliga 1,2 milliondan ortiq tashrif buyuruvchiga xizmat ko‘rsatishi kutilmoqda.

250 dan ziyod yangi ish o‘rni yaratildi

Loyiha doirasida 250 dan ortiq yangi ish o‘rni ochildi. Shuningdek, hududdagi 95 ta mavjud tadbirkorlik subyekti faoliyati kengaytirilib, yana 22 ta yangi biznes subyekti tashkil etildi.

Yangi Sergeli 24/7 hududga aylandi: 250 ish o‘rni ochildi (foto, video)

Bu o‘zgarishlar mahalliy aholi daromadini oshirish, yangi xizmat turlarini yo‘lga qo‘yish va Sergeli tumanining iqtisodiy faolligini kuchaytirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Prezident mahalla aholisi bilan muloqot qildi

Shavkat Mirziyoyev mahalla bo‘ylab yurib, milliy me’moriy uslubda ta’mirlangan xonadonlar, obodonlashtirilgan ko‘chalar va aholi uchun yaratilgan qulayliklarni ko‘zdan kechirdi.

Davlat rahbari mahalla faollari va fuqarolar bilan muloqot qilib, amalga oshirilgan ishlar ularning turmushi, daromadi va kayfiyatiga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani bilan qiziqdi.

Mahalla vakillari hududdagi o‘zgarishlar odamlarning turmush tarzi va farovonligiga ijobiy ta’sir qilayotganini, shuningdek, aholining ertangi kunga ishonchi ortayotganini ta’kidladi.

Sizningcha, Toshkentning boshqa tumanlarida ham shunday 24/7 ko‘chalar tashkil etilishi kerakmi?

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Shavkat Mirziyoyevning Gruziyaga davlat tashrifi yakunlandi (video)Bugun, 12:25O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)O‘zbekiston va Gruziya strategik sherikka aylandi (video)Bugun, 12:13Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Shavkat Mirziyoyev Tbilisida Gruziya qahramonlarini yod etdi (video)Bugun, 11:59Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Mirziyoyev va Kobaxidze Mtasminda tog‘iga funikulyorda chiqdi (video)Bugun, 11:55Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Shavkat Mirziyoyev Gruziyaning oliy ordeni bilan taqdirlandi (video)Bugun, 11:48O‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiO‘zbekiston OTMlarida yangi ta’lim yo‘nalishlari ochiladiBugun, 11:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin
Bugun Yerda kuchli magnit bo‘roni kuzatilishi mumkin