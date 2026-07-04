Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)
Tbilisi shahrida buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haykalining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze ishtirok etdi.
Yangi haykal ikki xalq o‘rtasida asrlar davomida shakllangan do‘stlik, o‘zaro hurmat va madaniy yaqinlikning navbatdagi ramziga aylandi.
Navoiy merosi — butun insoniyat boyligi
Marosimda Alisher Navoiy merosi nafaqat o‘zbek xalqi, balki butun insoniyatning bebaho ma’naviy boyligi ekani ta’kidlandi.
Buyuk mutafakkirning hayot ensiklopediyasiga aylangan asarlari asrlar davomida ko‘plab avlodlarni ilhomlantirib kelmoqda. Uning ijodi adabiyot ixlosmandlari, tadqiqotchilar va Sharqning boy ma’naviy dunyosini anglashga intilayotgan insonlar uchun muhim bilim manbai bo‘lib xizmat qilmoqda.
Navoiy asarlarida insonparvarlik, ma’rifat, ezgulik, tafakkur va o‘zaro hurmat g‘oyalari ulug‘langan.
Ikki xalqni bog‘lagan madaniy ko‘prik
Tbilisida Alisher Navoiy haykalining ochilishi O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi madaniy aloqalar tarixida muhim voqea sifatida baholandi.
O‘zbek va gruzin xalqlarini qadimdan savdo yo‘llari, do‘stlik rishtalari va bir-birining boy madaniy merosiga bo‘lgan qiziqish bog‘lab keladi.
Ushbu haykal ana shu tarixiy yaqinlikning yana bir yorqin ifodasi bo‘ldi.
O‘zbekistonda Shota Rustaveli ham e’zozlanadi
O‘zbekistonda buyuk gruzin shoiri Shota Rustaveli ijodiga ham yuksak hurmat bilan qaraladi.
Toshkent shahrining markaziy ko‘chalaridan biri uning nomi bilan atalgan. Poytaxtda gruzin mumtoz adabiyotining buyuk namoyandasiga bag‘ishlangan haykal ham o‘rnatilgan.
O‘z navbatida, o‘tgan yili Tbilisidagi markaziy bog‘lardan biriga Alisher Navoiy nomi berilgan edi.
Madaniy hamkorlik yangi bosqichda
So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalar sezilarli darajada faollashdi.
Tbilisida O‘zbekiston madaniyati va kinosi kunlari, Toshkentda esa Gruziya madaniyati kunlari muvaffaqiyatli o‘tkazildi.
Bunday tadbirlar ikki xalqning bir-birini yanada yaqindan tanishi va madaniy merosga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda.
Do‘stlikning yangi ramzi
Marosim ishtirokchilari Alisher Navoiy jahon adabiyotining buyuk namoyandalaridan biri ekanini alohida qayd etdi.
Tbilisida qad rostlagan Navoiy haykali O‘zbekiston va Gruziya xalqlari o‘rtasida tobora mustahkamlanib borayotgan do‘stlik va o‘zaro hurmatning yorqin ramzi bo‘lib qolishiga ishonch bildirildi.
…