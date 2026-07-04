Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)

·0·Madaniyat
Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)

Tbilisi shahrida buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy haykalining tantanali ochilish marosimi bo‘lib o‘tdi. Unda O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Gruziya Bosh vaziri Irakliy Kobaxidze ishtirok etdi.

Yangi haykal ikki xalq o‘rtasida asrlar davomida shakllangan do‘stlik, o‘zaro hurmat va madaniy yaqinlikning navbatdagi ramziga aylandi.

Navoiy merosi — butun insoniyat boyligi

Marosimda Alisher Navoiy merosi nafaqat o‘zbek xalqi, balki butun insoniyatning bebaho ma’naviy boyligi ekani ta’kidlandi.

Buyuk mutafakkirning hayot ensiklopediyasiga aylangan asarlari asrlar davomida ko‘plab avlodlarni ilhomlantirib kelmoqda. Uning ijodi adabiyot ixlosmandlari, tadqiqotchilar va Sharqning boy ma’naviy dunyosini anglashga intilayotgan insonlar uchun muhim bilim manbai bo‘lib xizmat qilmoqda.

Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)

Navoiy asarlarida insonparvarlik, ma’rifat, ezgulik, tafakkur va o‘zaro hurmat g‘oyalari ulug‘langan.

Ikki xalqni bog‘lagan madaniy ko‘prik

Tbilisida Alisher Navoiy haykalining ochilishi O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi madaniy aloqalar tarixida muhim voqea sifatida baholandi.

O‘zbek va gruzin xalqlarini qadimdan savdo yo‘llari, do‘stlik rishtalari va bir-birining boy madaniy merosiga bo‘lgan qiziqish bog‘lab keladi.

Ushbu haykal ana shu tarixiy yaqinlikning yana bir yorqin ifodasi bo‘ldi.

Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)

O‘zbekistonda Shota Rustaveli ham e’zozlanadi

O‘zbekistonda buyuk gruzin shoiri Shota Rustaveli ijodiga ham yuksak hurmat bilan qaraladi.

Toshkent shahrining markaziy ko‘chalaridan biri uning nomi bilan atalgan. Poytaxtda gruzin mumtoz adabiyotining buyuk namoyandasiga bag‘ishlangan haykal ham o‘rnatilgan.

O‘z navbatida, o‘tgan yili Tbilisidagi markaziy bog‘lardan biriga Alisher Navoiy nomi berilgan edi.

Madaniy hamkorlik yangi bosqichda

So‘nggi yillarda O‘zbekiston va Gruziya o‘rtasidagi madaniy-gumanitar aloqalar sezilarli darajada faollashdi.

Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)

Tbilisida O‘zbekiston madaniyati va kinosi kunlari, Toshkentda esa Gruziya madaniyati kunlari muvaffaqiyatli o‘tkazildi.

Bunday tadbirlar ikki xalqning bir-birini yanada yaqindan tanishi va madaniy merosga bo‘lgan qiziqishini oshirishga xizmat qilmoqda.

Do‘stlikning yangi ramzi

Marosim ishtirokchilari Alisher Navoiy jahon adabiyotining buyuk namoyandalaridan biri ekanini alohida qayd etdi.

Tbilisida Alisher Navoiy haykali ochildi(foto, video)

Tbilisida qad rostlagan Navoiy haykali O‘zbekiston va Gruziya xalqlari o‘rtasida tobora mustahkamlanib borayotgan do‘stlik va o‘zaro hurmatning yorqin ramzi bo‘lib qolishiga ishonch bildirildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdiRonalduning turmush o‘rtog‘i Jorjina Rodriges o‘zining ilk kiyim brendini ishga tushirdiBugun, 11:39Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)Botir Qodirovning “Bidish-bidish” nomli qisqa taronasi tarmoqlarni qizdirmoqda! (video)Bugun, 11:30Umid Iskandarov yana bir bor ota bo‘lganini ma’lum qildiUmid Iskandarov yana bir bor ota bo‘lganini ma’lum qildiBugun, 10:31«Enola Xolms 3» nega avvalgi qismlardek taassurot qoldirmadi?«Enola Xolms 3» nega avvalgi qismlardek taassurot qoldirmadi?Bugun, 02:15Madonna 20 yildan so‘ng yangi albomi bilan musiqa olamiga qaytdiMadonna 20 yildan so‘ng yangi albomi bilan musiqa olamiga qaytdiKecha, 16:15Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)Jahongir Otajonov yana uylangani va ota bo‘lganini tasdiqladi (video)Kecha, 15:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi