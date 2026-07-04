Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?
Sergeli va Yangihayot tumanlari aholisini uzoq vaqtdan beri qiynab kelayotgan suv tozalash inshooti atrofidagi badbo‘y hid muammosini bartaraf etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilandi. Shu bilan birga, hududda yo‘llar, avtobus bekatlari, svetoforlar va jamoat transporti infratuzilmasini yangilash rejalashtirilmoqda.
Zamonaviy filtrlar o‘rnatiladi
Mutasaddilarga 1 sentyabrga qadar oqova suv qabul qilish inshootiga zamonaviy filtrlash uskunalarini o‘rnatish topshirildi.
Ushbu chora Sergeli va Yangihayot tumanlarida sezilayotgan noxush hidni kamaytirish hamda aholi uchun ekologik jihatdan qulay muhit yaratishga qaratilgan.
Yangi suv tozalash inshooti quriladi
Kelasi yildan Birlashgan Arab Amirliklaridagi hamkorlar bilan Quyi Chirchiq tumanida zamonaviy suv tozalash inshooti qurilishi boshlanadi.
Yangi inshootning quvvati kuniga 300 ming kub metrni tashkil etadi. Loyiha ishga tushgach, Sergelidagi mavjud suv tozalash inshootiga tushayotgan yuklama keskin kamayishi kutilmoqda.
455 ta «aqlli» svetofor o‘rnatiladi
Joriy yil Sergeli tumanidagi asosiy 23 kilometr yo‘lda harakat xavfsizligi qayta ko‘rib chiqilmoqda.
Rejaga ko‘ra:
chorrahalarga 455 ta «aqlli» svetofor o‘rnatiladi;
150 ta avtobus bekati yangilanadi;
10 ming o‘rinli avtoturargoh tashkil etiladi.
Bu ishlar tirbandliklarni kamaytirish, yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratish va yo‘llardagi xavfsizlikni oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.
Yangi Sergelida BRT yo‘lagi quriladi
Kelasi yil Yangi Sergeli ko‘chasida avtobuslar uchun 5,5 kilometr uzunlikdagi maxsus BRT yo‘lagi qurish rejalashtirilgan.
Mazkur yo‘lak Shota Rustaveli ko‘chasi bilan bog‘lanadi. Natijada jamoat transporti harakati tezlashib, yo‘lovchilarning manzilga yetib borish vaqti qisqarishi mumkin.
Toshkent halqa yo‘lidagi ko‘prik tezlashtiriladi
Sergeli, Bektemir va Yangihayot tumanlarini poytaxtning boshqa hududlari bilan bog‘laydigan Toshkent halqa yo‘lidagi yangi ko‘prik qurilishini jadallashtirish zarurligi ham ta’kidlandi.
Mazkur loyiha janubiy tumanlarning transport aloqasini yaxshilash va asosiy yo‘llardagi yuklamani kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.
Sizningcha, Sergelida birinchi navbatda qaysi muammo hal qilinishi kerak: badbo‘y hidmi yoki transport tirbandligimi?
…