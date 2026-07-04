Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?

·24·Jamiyat
Sergelidagi badbo‘y hid muammosi qachon hal bo‘ladi?

Sergeli va Yangihayot tumanlari aholisini uzoq vaqtdan beri qiynab kelayotgan suv tozalash inshooti atrofidagi badbo‘y hid muammosini bartaraf etish bo‘yicha aniq vazifalar belgilandi. Shu bilan birga, hududda yo‘llar, avtobus bekatlari, svetoforlar va jamoat transporti infratuzilmasini yangilash rejalashtirilmoqda.

Zamonaviy filtrlar o‘rnatiladi

Mutasaddilarga 1 sentyabrga qadar oqova suv qabul qilish inshootiga zamonaviy filtrlash uskunalarini o‘rnatish topshirildi.

Ushbu chora Sergeli va Yangihayot tumanlarida sezilayotgan noxush hidni kamaytirish hamda aholi uchun ekologik jihatdan qulay muhit yaratishga qaratilgan.

Yangi suv tozalash inshooti quriladi

Kelasi yildan Birlashgan Arab Amirliklaridagi hamkorlar bilan Quyi Chirchiq tumanida zamonaviy suv tozalash inshooti qurilishi boshlanadi.

Yangi inshootning quvvati kuniga 300 ming kub metrni tashkil etadi. Loyiha ishga tushgach, Sergelidagi mavjud suv tozalash inshootiga tushayotgan yuklama keskin kamayishi kutilmoqda.

455 ta «aqlli» svetofor o‘rnatiladi

Joriy yil Sergeli tumanidagi asosiy 23 kilometr yo‘lda harakat xavfsizligi qayta ko‘rib chiqilmoqda.

Rejaga ko‘ra:

  • chorrahalarga 455 ta «aqlli» svetofor o‘rnatiladi;

  • 150 ta avtobus bekati yangilanadi;

  • 10 ming o‘rinli avtoturargoh tashkil etiladi.

Bu ishlar tirbandliklarni kamaytirish, yo‘lovchilar uchun qulaylik yaratish va yo‘llardagi xavfsizlikni oshirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Yangi Sergelida BRT yo‘lagi quriladi

Kelasi yil Yangi Sergeli ko‘chasida avtobuslar uchun 5,5 kilometr uzunlikdagi maxsus BRT yo‘lagi qurish rejalashtirilgan.

Mazkur yo‘lak Shota Rustaveli ko‘chasi bilan bog‘lanadi. Natijada jamoat transporti harakati tezlashib, yo‘lovchilarning manzilga yetib borish vaqti qisqarishi mumkin.

Toshkent halqa yo‘lidagi ko‘prik tezlashtiriladi

Sergeli, Bektemir va Yangihayot tumanlarini poytaxtning boshqa hududlari bilan bog‘laydigan Toshkent halqa yo‘lidagi yangi ko‘prik qurilishini jadallashtirish zarurligi ham ta’kidlandi.

Mazkur loyiha janubiy tumanlarning transport aloqasini yaxshilash va asosiy yo‘llardagi yuklamani kamaytirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Sizningcha, Sergelida birinchi navbatda qaysi muammo hal qilinishi kerak: badbo‘y hidmi yoki transport tirbandligimi?

SergeliYangihayotQuyi ChirchiqUnited Arab EmiratesShota Rustaveli
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiSergelida yangi maktablar va sun’iy ko‘llar quriladiBugun, 16:23Ishonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiIshonch telefonlarida 30 daqiqalik kutishga chek qo‘yilmoqchiBugun, 13:56Toshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiToshkentda 37 ta iPhone bo‘yicha jinoyat ishi ochildiBugun, 13:48Uchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiUchtepada IIB xodimlari cho‘kayotgan yigitning hayotini saqlab qoldiBugun, 13:40Toshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiToshkentda itlarni kaltaklab o‘ldirgan veterinar sud hukmini eshitdiBugun, 11:45Qo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiQo‘shnisining mashinasini tosh bilan qirgan erkak kameraga tushdiBugun, 11:40
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi