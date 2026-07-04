Arsenal va Beshiktosh Leandro Trossard transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

·57·Sport
Arsenal va Beshiktosh Leandro Trossard transferi boʻyicha kelishuvga erishdi

Londonning Arsenal klubi va Turkiyaning Beshiktosh jamoasi belgiyalik hujumchi Leandro Trossard transferi borasida yakuniy kelishuvga erishdi. Mikel Arteta jamoasining muhim boʻlaklaridan biriga aylangan 31 yoshli futbolchi faoliyatini Turkiyada davom ettirishga yaqin turibdi. Mazkur transfer London klubi uchun tarkibni yoshartirish va moliyaviy barqarorlikni taʼminlash yoʻlidagi navbatdagi qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

The Athletic nashri xabariga koʻra, turk grandi Arsenal bilan muzokaralarda sezilarli natijaga erishgan va futbolchi uchun 20 million yevro toʻlashga rozi boʻlgan. Kelishuv shartlariga koʻra, Beshiktosh darhol 18 million yevro oʻtkazib beradi, qolgan 2 million yevro esa futbolchining koʻrsatkichlariga qarab bonus sifatida toʻlanadi. Hozirda tomonlar futbolchining shaxsiy shartnomasi va yillik maoshi (taxminan 9 million yevro) boʻyicha soʻnggi detallarni muhokama qilmoqda.

Shartnoma muddati va transfer sabablari

Trossardning Arsenal bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Garchi futbolchi oʻtgan yili maoshi oshirilgan yangi bitimga imzo chekkan boʻlsa-da, klub rahbariyati 30 yoshdan oshgan hujumchini hozir sotishni eng maqbul variant deb hisoblamoqda. Shartnoma yakunlanishiga bir yil qolganida uni 20 million yevroga pullash klub moliyaviy holati uchun foydali deb topildi.

Transfer haqidagi rasmiy eʼlon Belgiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangach amalga oshirilishi kutilmoqda. Hozirda Trossard Rudi Garcia qoʻl ostidagi terma jamoaning asosiy figuralaridan biri boʻlib, AQSHga qarshi nimchorak final bahsiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Futbolchi turnir davomida ajoyib oʻyin koʻrsatib, Yangi Zelandiya va Senegalga qarshi bahslarda samarali harakatlari bilan ajralib turdi.

Trossardning Londondagi merosi

Leandro Trossard 2023-yilning yanvarida Brayton klubidan 27 million funt evaziga transfer qilingan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u Mikel Arteta tizimida universal askar vazifasini oʻtadi. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, u Arsenal safida 174 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol va 34 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ayniqsa, chap qanotda va markaziy hujumda uning yordami jamoa uchun beqiyos boʻldi.

Uning faoliyatidagi eng yorqin mavsum 2023-24 yillarga toʻgʻri keldi. Oʻshanda belgiyalik vinger Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi doirasida raqiblar darvozasini 16 bor ishgʻol etishga muvaffaq boʻlgan edi. Shuningdek, uning Liverpul darvozasiga yoʻllagan xet-triki muxlislar yodida uzoq vaqt saqlanib qolishi shubhasiz.

Beshiktosh uchun ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki Yevropa maydonlaridagi ambitsiyalarini namoyish etish vositasidir. Trossardning tajribasi va kreativ oʻyini Turkiya Superligasida chempionlik uchun kurashayotgan jamoaga katta yordam berishi kutilmoqda. Transferning barcha rasmiyatchiliklari yaqin kunlarda yakunlanishi rejalashtirilgan.

ArsenalBeshiktoshLeandro TrossardTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Roma Mason Greenwood transferi boʻyicha harakatlarni jadallashtirmoqdaRoma Mason Greenwood transferi boʻyicha harakatlarni jadallashtirmoqdaBugun, 23:13Ruben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaRuben Amorim Luka Modricni Milan loyihasida qolishga koʻndirmoqdaBugun, 21:13Ange Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiAnge Postecoglou Saudiya Arabistoniga yoʻl oldi: U Cristiano Ronaldo bilan birga ishlaydiBugun, 20:50Manchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiManchester Yunayted yarim himoyani kuchaytirish uchun Aurelien Tchouameni variantiga qaytdiBugun, 20:38Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugungi aniq prognoz: keyingi bosqichga qaysi terma jamoalar chiqadi?Bugun, 20:10JCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiJCH-2026: bugun tunda ikki muhim 1/8 final bahsi bo‘lib o‘tadiBugun, 20:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi