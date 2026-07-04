Arsenal va Beshiktosh Leandro Trossard transferi boʻyicha kelishuvga erishdi
Londonning Arsenal klubi va Turkiyaning Beshiktosh jamoasi belgiyalik hujumchi Leandro Trossard transferi borasida yakuniy kelishuvga erishdi. Mikel Arteta jamoasining muhim boʻlaklaridan biriga aylangan 31 yoshli futbolchi faoliyatini Turkiyada davom ettirishga yaqin turibdi. Mazkur transfer London klubi uchun tarkibni yoshartirish va moliyaviy barqarorlikni taʼminlash yoʻlidagi navbatdagi qadam sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
The Athletic nashri xabariga koʻra, turk grandi Arsenal bilan muzokaralarda sezilarli natijaga erishgan va futbolchi uchun 20 million yevro toʻlashga rozi boʻlgan. Kelishuv shartlariga koʻra, Beshiktosh darhol 18 million yevro oʻtkazib beradi, qolgan 2 million yevro esa futbolchining koʻrsatkichlariga qarab bonus sifatida toʻlanadi. Hozirda tomonlar futbolchining shaxsiy shartnomasi va yillik maoshi (taxminan 9 million yevro) boʻyicha soʻnggi detallarni muhokama qilmoqda.
Shartnoma muddati va transfer sabablariTrossardning Arsenal bilan amaldagi shartnomasi 2027-yilning yoziga qadar amal qiladi. Garchi futbolchi oʻtgan yili maoshi oshirilgan yangi bitimga imzo chekkan boʻlsa-da, klub rahbariyati 30 yoshdan oshgan hujumchini hozir sotishni eng maqbul variant deb hisoblamoqda. Shartnoma yakunlanishiga bir yil qolganida uni 20 million yevroga pullash klub moliyaviy holati uchun foydali deb topildi.
Transfer haqidagi rasmiy eʼlon Belgiya terma jamoasining Jahon chempionatidagi ishtiroki yakunlangach amalga oshirilishi kutilmoqda. Hozirda Trossard Rudi Garcia qoʻl ostidagi terma jamoaning asosiy figuralaridan biri boʻlib, AQSHga qarshi nimchorak final bahsiga tayyorgarlik koʻrmoqda. Futbolchi turnir davomida ajoyib oʻyin koʻrsatib, Yangi Zelandiya va Senegalga qarshi bahslarda samarali harakatlari bilan ajralib turdi.
Trossardning Londondagi merosiLeandro Trossard 2023-yilning yanvarida Brayton klubidan 27 million funt evaziga transfer qilingan edi. Oʻtgan vaqt mobaynida u Mikel Arteta tizimida universal askar vazifasini oʻtadi. Goal.com maʼlumotlariga koʻra, u Arsenal safida 174 ta oʻyinda maydonga tushib, 36 ta gol va 34 ta golli uzatmaga mualliflik qilgan. Ayniqsa, chap qanotda va markaziy hujumda uning yordami jamoa uchun beqiyos boʻldi.
Uning faoliyatidagi eng yorqin mavsum 2023-24 yillarga toʻgʻri keldi. Oʻshanda belgiyalik vinger Angliya Premer-ligasi va Chempionlar ligasi doirasida raqiblar darvozasini 16 bor ishgʻol etishga muvaffaq boʻlgan edi. Shuningdek, uning Liverpul darvozasiga yoʻllagan xet-triki muxlislar yodida uzoq vaqt saqlanib qolishi shubhasiz.
Beshiktosh uchun ushbu transfer nafaqat tarkibni kuchaytirish, balki Yevropa maydonlaridagi ambitsiyalarini namoyish etish vositasidir. Trossardning tajribasi va kreativ oʻyini Turkiya Superligasida chempionlik uchun kurashayotgan jamoaga katta yordam berishi kutilmoqda. Transferning barcha rasmiyatchiliklari yaqin kunlarda yakunlanishi rejalashtirilgan.
…