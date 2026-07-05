Chirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildi

·3·Jamiyat
Chirchiq va Qoradaryo baliqlarida mikroplastik topildi

O‘zbekiston daryolaridagi baliqlar organizmida mikroplastik zarrachalari keng tarqalgani aniqlandi. Olimlar o‘rgangan baliqlarning yarmidan ko‘pida plastik tolalar mavjud bo‘lib, yirik baliqlarda ularning miqdori yanada ko‘proq chiqqan.

Tadqiqot Tomsk davlat universiteti, O‘zbekiston Fanlar akademiyasi Zoologiya instituti va Andijon davlat universiteti olimlari tomonidan o‘tkazildi.

Baliqlarning 60 foizida plastik aniqlandi

Mutaxassislar Sirdaryoning irmoqlari hisoblangan Chirchiq va Qoradaryoda yashaydigan 61 turdagi baliqni tekshirdi.

Natijalarga ko‘ra, o‘rganilgan baliqlarning 60,7 foizi organizmida mikroplastik zarrachalari topilgan.

Har bir baliq organizmida o‘rtacha:

  • 2,61 ta plastik zarrachasi;

  • qariyb 11,5 mikrogramm plastik aniqlangan.

Asosiy qismi juda ingichka tolalar

Baliqlardan topilgan plastiklarning katta qismi juda ingichka mikrotolalardan iborat bo‘lgan.

Qoradaryoda aniqlangan zarrachalarning 89,7 foizi, Chirchiqda esa 93 foizi aynan shunday tolalar hissasiga to‘g‘ri kelgan.

Olimlar jami 15 turdagi plastikni aniqladi. Ular orasida eng ko‘p uchraganlari:

  • polietilentereftalat;

  • polipropilen;

  • poliamid;

  • viskoza tolalari.

Viskoza to‘qimachilik sanoatida keng ishlatiladigan yarim sintetik material hisoblanadi.

Plastik baliqqa qanday zarar yetkazadi?

Mutaxassislarning tushuntirishicha, mikroplastik baliqlarga ikki yo‘l bilan zarar yetkazishi mumkin.

Birinchi holatda qattiq tolalar hazm qilish tizimining shilliq qavatini shikastlaydi. Bu baliq ishtahasining pasayishi va rivojlanishining sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

Ikkinchi xavf plastik tarkibidagi zaharli qo‘shimchalar va monomerlar bilan bog‘liq. Ular baliqlarning endokrin hamda immun tizimi faoliyatini buzishi ehtimoli bor.

Plastik barcha turdagi baliqlarda uchradi

Tadqiqotchilar baliqlarning turi, jinsi yoki oziq zanjiridagi o‘rniga qarab sezilarli farq topmadi.

Mikroplastik turli xil baliqlarda birdek aniqlangan. Bu esa ifloslanish muayyan bir tur emas, butun suv ekotizimiga ta’sir qilayotganini ko‘rsatadi.

Yirik baliqlarda plastik ko‘proq

Olimlar bir muhim qonuniyatni tasdiqladi: baliq qanchalik yirik bo‘lsa, uning organizmida plastik zarrachalari shunchalik ko‘p to‘planadi.

Bu holat baliqlar uzoq vaqt davomida ifloslangan muhitda yashashi va ko‘proq oziq iste’mol qilishi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Tadqiqot natijalari Chirchiq va Qoradaryodagi plastik ifloslanishi faqat tabiat uchun emas, balki ushbu suv havzalaridan foydalanadigan insonlar uchun ham jiddiy ogohlantirish ekanini ko‘rsatmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Narkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildiNarkotik ortilgan dron Amudaryodan o‘tayotganda to‘xtatildiBugun, 15:08"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)"Ippodrom" bozorida kuchli yomg‘irdan keyin odamlarni aravachada suvdan olib o‘tildi ( video)Bugun, 12:23Talabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiTalabalar yotoqxonasi uchun yangi subsidiya tartibi joriy etildiBugun, 00:39Dorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiDorixona litsenziyasi uchun 6 mln so‘m so‘ragan mansabdor qo‘lga olindiBugun, 00:28Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Ohangaronda 970 gramm «mefedron» bilan xorijlik ushlandi (video)Bugun, 00:23MIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiMIB: Qibrayda olib borilgan tushuntirish ishlari o‘z samarasini berdiKecha, 20:36
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi