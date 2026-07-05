XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdi

·45·Texno
XXI asr yelkani: Wing560 texnologiyasi ulkan yuk kemasida muvaffaqiyatli sinovdan o‘tdi

Dengiz transporti sanoatida ekologik toza texnologiyalarga o‘tish yo‘lida muhim qadam tashlandi. Oceanbird kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Wing560 deb nomlanuvchi qattiq yelkanli tizim Tirranna deb nomlanuvchi ulkan rolkerni (avtomobil tashuvchi kema) harakatga keltirishda o‘z samaradorligini isbotladi. Ushbu texnologiya an’anaviy yoqilg‘i sarfini sezilarli darajada kamaytirish imkonini beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com ma’lumotiga ko‘ra, uzunligi 230 metr bo‘lgan Tirranna kemasi sinovlardan so‘ng yana tijoriy ekspluatatsiyaga qaytdi. Wing560 — bu balandligi 46 metr va kengligi 14 metr bo‘lgan ulkan konstruksiya bo‘lib, u oddiy matoli yelkanlardan tubdan farq qiladi. U ko‘proq samolyot qanotiga o‘xshash aerodinamik xususiyatlarga ega bo‘lib, shamol energiyasidan foydalangan holda qo‘shimcha tortish kuchini hosil qiladi.

Ekologiya va iqtisodiy samaradorlik

Mazkur loyiha Yevropaning Orcelle Horizon dasturi doirasida amalga oshirilmoqda. Dasturning asosiy maqsadi dengiz transportidan atmosferaga chiqariladigan zararli gazlar miqdorini kamaytirishdir. Wing560 tizimi dvigatelga tushadigan yuklamani kamaytiradi, bu esa o‘z navbatida yoqilg‘i tejamkorligini ta’minlaydi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko‘ra, bitta shunday yelkan yoqilg‘i sarfini taxminan 10 foizga qisqartirishi mumkin.

Tizimni o‘rnatish jarayoni Rotterdamdagi Damen kemasozlik zavodida amalga oshirildi. O‘rnatishdan avval Wing560 nufuzli DNV klassifikatsiya jamiyati tomonidan sertifikatlangan. Hozirda kema o‘zining muntazam reyslarini amalga oshirmoqda, biroq bortda Oceanbird muhandislari ham bor. Alfa Laval va Wallenius Lines qo‘shma korxonasi mutaxassislari yelkanning real dengiz sharoitidagi ishlashini kuzatib, ma’lumotlar to‘plashmoqda.

Kelajak istiqbollari

Oceanbird muhandislarining ta’kidlashicha, ushbu texnologiya faqat bitta yelkan bilan cheklanib qolmaydi. Kelajakda yangi quriladigan kemalarga bir nechta Wing560 konstruksiyalarini o‘rnatish rejalashtirilgan. Bu esa kemaning harakatlanishi uchun zarur bo‘lgan energiyaning yarmidan ko‘pini shamoldan olish imkonini beradi. Eng muhimi, bu yuk yetkazib berish vaqtiga salbiy ta’sir ko‘rsatmaydi.

O‘zbekiston kabi dengizga chiqish imkoniyati cheklangan mamlakatlar uchun ham bunday global logistika yangiliklari ahamiyatli. Dunyo bo‘ylab yuk tashish xarajatlarining kamayishi va ekologik standartlarning qat’iylashishi xalqaro savdo zanjiridagi narxlarga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Zamonaviy texnologiyalar yordamida dengiz transportining "yashil" iqtisodiyotga o‘tishi global isishga qarshi kurashda muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

OceanbirdWing560TexnologiyaEkologiyaDengiz Transporti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriAQSH yarim asrlik taqiqni bekor qilmoqda: Fuqaro aviatsiyasida tovushdan tez parvozlar davriBugun, 17:23Muhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiMuhandislikda inqilob: Shamol generatorlari uchun parraklar 4D-printerda bosib chiqariladiBugun, 17:00Britaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBritaniyada 14 ta yangi yadro reaktori qurilishi kutilmoqda: 8 million xonadon uchun energiyaBugun, 15:50Bang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBang & Olufsen oʻz tarixidagi ilk tashqi akkumulyatorni taqdim etdiBugun, 15:29Nokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiNokia sun’iy intellektli tugmachali telefonlar bilan qaytdiBugun, 15:15Yer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiYer orbitasidagi eng uzoq nuqta: 6-iyul kuni sayyoramiz harakati sekinlashadiBugun, 14:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda