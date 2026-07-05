JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...

·0·Sport
JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...

1–4 iyul kunlari o‘tkazilgan pley-off bahslari bo‘yicha berilgan ketma-ket 11 ta prognozimiz to‘g‘ri chiqdi. Endi e’tibor 6 iyulga o‘tar kechasi bo‘lib o‘tadigan Braziliya — Norvegiya va Meksika — Angliya uchrashuvlariga qaratiladi.

Futbolda mutlaq kafolat yo‘q. Bir qizil kartochka, penalti yoki VAR qarori butun ssenariyni ag‘darib tashlashi mumkin. Biroq jamoalarning hozirgi holati va o‘yin uslubini hisobga olganda, bugungi tanlovimiz tayyor.

Braziliya — Norvegiya: gollarga boy bahs kutilmoqda

Braziliya oldingi bosqichda Yaponiyani qiyinchilik bilan yengdi. Norvegiya ham Kot-d'Ivuarga qarshi uchrashuvda Erling Xolandning kechki goli orqali keyingi bosqichga chiqdi.

Braziliya turnir davomida hujumda tobora ishonchli harakat qilmoqda. Jamoa Yaponiyaga qarshi yettita aniq zarba yo‘llagan, guruh bosqichidagi har bir uchrashuvda esa kamida besh marta darvoza nishonga olingan. Norvegiya himoyasi hozirgacha mundialda birorta ham quruq o‘yin o‘tkazmadi.

Shu bilan birga, Norvegiyani oddiy raqib deb bo‘lmaydi. Skandinaviyaliklar to‘rt o‘yinda o‘rtacha 2,5 tadan gol urmoqda. Xoland, Antonio Nusa va Aleksander Syorlot Braziliya himoyasiga jiddiy bosim o‘tkazish imkoniyatiga ega. Norvegiyaning turnirdagi barcha bahslarida har ikki jamoa ham gol urgan.

Braziliya to‘pni ko‘proq nazorat qilishi, Norvegiya esa tezkor hujumlar va havodan uzatmalarga tayanishi kutilmoqda. Xoland o‘z imkoniyatini topishi mumkin, ammo tarkib chuqurligi va individual mahorat bo‘yicha ustunlik braziliyaliklar tomonida.

Asosiy prognoz: Braziliya chorakfinalga chiqadi.

Ehtimoliy hisob: Braziliya — Norvegiya 2:1.

Meksika — Angliya: bir gol hal qilishi mumkin

Bu kechaning eng murakkab prognoz qilinishi mumkin bo‘lgan uchrashuvi. Meksika musobaqadagi to‘rt o‘yinning barchasida g‘alaba qozonib, sakkizta gol urdi va hali birorta ham to‘p o‘tkazib yubormadi. Oxirgi bosqichda mezbonlar Ekvadorni 2:0 hisobida mag‘lub etdi.

Angliya esa Kongo DRga qarshi hisobda ortda qola turib, Xarri Keynning gollari yordamida 2:1 hisobida g‘alaba qozondi. Inglizlar mundialda ko‘p vaziyat yaratmoqda, ammo imkoniyatlarni golga aylantirishda har doim ham barqaror emas.

Meksika o‘z maydonidagi muxlislar bosimi va tartibli himoyasi bilan Angliyaga katta muammo tug‘diradi. Shu sabab ochiq va ko‘p golli futboldan ko‘ra, ehtiyotkor taktik kurashni kutish mantiqiy.

Angliyaning asosiy ustunligi — hal qiluvchi vaziyatlarda natija qila oladigan futbolchilarining ko‘pligi. Keyn, Jud Bellingem va Bukayo Saka kabi ijrochilarga bir imkoniyatning o‘zi yetarli bo‘lishi mumkin. Biroq Deklan Rays, Ris Jeyms va Jarrel Kuansa uchrashuv oldidan shubha ostida qayd etilgan.

Meksika himoyada yana uzoq vaqt bardosh berishi mumkin, ammo 90 daqiqa davomida Angliya bosimini to‘liq to‘xtatish oson bo‘lmaydi.

Asosiy prognoz: Angliya chorakfinalga chiqadi.

Ehtimoliy hisob: Meksika — Angliya 0:1.

Yakuniy tanlovimiz

  • Braziliya — Norvegiya: 2:1

  • Meksika — Angliya: 0:1

  • Chorakfinalga chiqadi: Braziliya va Angliya

Eng ishonchli tanlov — aniq hisob emas, balki Braziliya va Angliyaning keyingi bosqichga chiqishi. Aniq hisobda esa risk doim yuqori: to‘p dumaloq, VAR esa ssenaristlikni tashlagani yo‘q.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12JCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiJCH-2026. Bugun tunda 1/8 finalda ikkita katta o‘yin bo‘ladiBugun, 18:10Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Paragvay bosh murabbiyi: «Bizda hayot sinovlaridan o‘tgan futbolchilar bor»Bugun, 18:04Jeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiJeymi Karrager: Garri Keyn Oltin toʻpga loyiq, ammo sovrinni Messi yoki Mbappe oladiBugun, 17:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi