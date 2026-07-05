Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»
Zlatan Ibragimovich Jahon chempionati–2026 1/8 finalida Fransiya futbolchilarining Paragvayga qarshi o‘yinda o‘zini tutishiga yuqori baho berdi.
Shvetsiyalik sobiq hujumchining fikricha, bahs o‘ta keskin kechganiga qaramay, fransuzlar raqibning qo‘zg‘ashlariga uchmay, ruhiy jihatdan mustahkamlik ko‘rsatgan.
«Fransuzlar xotirjam qoldi»
Ibragimovich uchrashuv davomida Paragvay futbolchilari qattiq va provokatsion o‘yin namoyish etganini ta’kidladi.
«Agar men shu o‘yinda maydonga tushganimda, ehtimol to‘rtta yoki beshta qizil kartochka olgan bo‘lardim. Fransiya futbolchilari esa xotirjam qolishdi, kulib turishdi va raqibning qo‘zg‘ashlariga uchmadi», — dedi u FOX Sports efirida.
Uning fikricha, bunday vaziyatda raqibga berilishi mumkin bo‘lgan eng to‘g‘ri javob — hissiyotga emas, natijaga e’tibor qaratishdir.
Mbappe yagona golni urdi
Uchrashuv Fransiyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Bellashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. Fransiya sardori o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, jamoasini chorakfinalga olib chiqdi.
Chorakfinalda raqib — Marokash
Dide Desham shogirdlari navbatdagi bosqichda Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.
Ushbu bahs g‘olibi Jahon chempionati yarimfinali yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Fransiya uchun esa Paragvayga qarshi ko‘rsatilgan xotirjamlik va intizom yana bir bor asosiy qurolga aylanishi mumkin.
…