Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»

·31·Sport
Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»

Zlatan Ibragimovich Jahon chempionati–2026 1/8 finalida Fransiya futbolchilarining Paragvayga qarshi o‘yinda o‘zini tutishiga yuqori baho berdi.

Shvetsiyalik sobiq hujumchining fikricha, bahs o‘ta keskin kechganiga qaramay, fransuzlar raqibning qo‘zg‘ashlariga uchmay, ruhiy jihatdan mustahkamlik ko‘rsatgan.

«Fransuzlar xotirjam qoldi»

Ibragimovich uchrashuv davomida Paragvay futbolchilari qattiq va provokatsion o‘yin namoyish etganini ta’kidladi.

«Agar men shu o‘yinda maydonga tushganimda, ehtimol to‘rtta yoki beshta qizil kartochka olgan bo‘lardim. Fransiya futbolchilari esa xotirjam qolishdi, kulib turishdi va raqibning qo‘zg‘ashlariga uchmadi», — dedi u FOX Sports efirida.

Uning fikricha, bunday vaziyatda raqibga berilishi mumkin bo‘lgan eng to‘g‘ri javob — hissiyotga emas, natijaga e’tibor qaratishdir.

Mbappe yagona golni urdi

Uchrashuv Fransiyaning 1:0 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

Bellashuvdagi yagona golni Kilian Mbappe penaltidan kiritdi. Fransiya sardori o‘z imkoniyatidan unumli foydalanib, jamoasini chorakfinalga olib chiqdi.

Chorakfinalda raqib — Marokash

Dide Desham shogirdlari navbatdagi bosqichda Marokash milliy jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ushbu bahs g‘olibi Jahon chempionati yarimfinali yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Fransiya uchun esa Paragvayga qarshi ko‘rsatilgan xotirjamlik va intizom yana bir bor asosiy qurolga aylanishi mumkin.

Zlatan IbrahimovićFransiyaParagvayKilian MbappéMarokash
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiBugun, 21:19«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildiBugun, 21:07JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...Bugun, 21:04Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi