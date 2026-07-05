«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi
Madridning «Real» klubi o‘ng qanot himoyachisi Denzel Dumfrisni o‘z safiga qo‘shib olganini rasman ma’lum qildi. Niderlandiyalik futbolchi bilan 2030 yilning 30 iyunigacha amal qiladigan shartnoma imzolandi.
Shu tariqa, «qaymoqranglilar» himoya chizig‘ini tajribali va hujumkor futbolchi bilan kuchaytirdi.
Transfer 20 million yevroga tushgan
Avvalroq OAV «Real» 30 yoshli himoyachi uchun «Inter»ga 20 million yevro to‘lashi haqida xabar bergan edi.
Transfermarkt portali esa Dumfrisning amaldagi bozor qiymatini 25 million yevroga baholamoqda. Demak, madridliklar futbolchini bozor narxidan nisbatan arzonroqqa qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin.
«Inter»da 207 ta o‘yin o‘tkazdi
Denzel Dumfris 2021 yil yozidan beri «Inter» sharafini himoya qilib kelayotgan edi.
Ushbu davr mobaynida niderlandiyalik futbolchi barcha musobaqalar doirasida:
207 ta uchrashuvda maydonga tushdi;
27 ta gol urdi;
28 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Bu ko‘rsatkichlar uning nafaqat himoyada, balki hujumda ham samarali harakat qila olishini ko‘rsatadi.
Italiyada beshta sovrin qo‘lga kiritdi
Dumfris «Inter» safida ikki marta Italiya chempioni bo‘ldi. Shuningdek, u uch marta mamlakat kubogini qo‘lga kiritdi.
Endi esa himoyachi faoliyatini dunyoning eng mashhur klublaridan biri — «Real»da davom ettiradi.
«Real»ning o‘ng qanoti kuchaydi
Dumfris tezligi, jismoniy kuchi va hujumlarga faol qo‘shilishi bilan ajralib turadi. Uning transferi «Real»ga o‘ng qanotda yangi taktik imkoniyatlar beradi.
Madrid muxlislari endi niderlandiyalik futbolchining Ispaniyadagi debyutini kutadi. Klub esa navbatdagi kuchli transfer bilan tarkibini yanada mustahkamladi.
…