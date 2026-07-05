«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi

·54·Sport
«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi

Madridning «Real» klubi o‘ng qanot himoyachisi Denzel Dumfrisni o‘z safiga qo‘shib olganini rasman ma’lum qildi. Niderlandiyalik futbolchi bilan 2030 yilning 30 iyunigacha amal qiladigan shartnoma imzolandi.

Shu tariqa, «qaymoqranglilar» himoya chizig‘ini tajribali va hujumkor futbolchi bilan kuchaytirdi.

Transfer 20 million yevroga tushgan

Avvalroq OAV «Real» 30 yoshli himoyachi uchun «Inter»ga 20 million yevro to‘lashi haqida xabar bergan edi.

Transfermarkt portali esa Dumfrisning amaldagi bozor qiymatini 25 million yevroga baholamoqda. Demak, madridliklar futbolchini bozor narxidan nisbatan arzonroqqa qo‘lga kiritgan bo‘lishi mumkin.

«Inter»da 207 ta o‘yin o‘tkazdi

Denzel Dumfris 2021 yil yozidan beri «Inter» sharafini himoya qilib kelayotgan edi.

Ushbu davr mobaynida niderlandiyalik futbolchi barcha musobaqalar doirasida:

  • 207 ta uchrashuvda maydonga tushdi;

  • 27 ta gol urdi;

  • 28 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Bu ko‘rsatkichlar uning nafaqat himoyada, balki hujumda ham samarali harakat qila olishini ko‘rsatadi.

Italiyada beshta sovrin qo‘lga kiritdi

Dumfris «Inter» safida ikki marta Italiya chempioni bo‘ldi. Shuningdek, u uch marta mamlakat kubogini qo‘lga kiritdi.

Endi esa himoyachi faoliyatini dunyoning eng mashhur klublaridan biri — «Real»da davom ettiradi.

«Real»ning o‘ng qanoti kuchaydi

Dumfris tezligi, jismoniy kuchi va hujumlarga faol qo‘shilishi bilan ajralib turadi. Uning transferi «Real»ga o‘ng qanotda yangi taktik imkoniyatlar beradi.

Madrid muxlislari endi niderlandiyalik futbolchining Ispaniyadagi debyutini kutadi. Klub esa navbatdagi kuchli transfer bilan tarkibini yanada mustahkamladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Bugun, 21:26Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiErbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdiBugun, 21:19JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...Bugun, 21:04Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi