Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)

·30·Madaniyat
Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)

Xonanda Imron muxlislari uzoq kutgan “Ana bo‘lmasa” nomli yangi qo‘shig‘i va unga ishlangan klip nihoyat taqdim etildi. Premyera bugun, 5 iyul kuni soat 19:00da xonandaning rasmiy YouTube kanalida e’lon qilindi.

Imron yangi ijodiy ishi haqida avvalroq o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali xabar bergan edi. Premyeradan oldin e’lon qilingan qisqa lavhalar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, qo‘shiqning to‘liq talqiniga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirgan edi.

Endilikda tinglovchilar “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va uning klipini to‘liq tomosha qilishi mumkin. Premyera e’lon qilingan zahoti muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda o‘z taassurotlarini faol ulashishni boshladi. Ko‘pchilik xonandani navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklab, qo‘shiq va klip haqidagi iliq fikrlarini izohlarda qoldirmoqda.

ImronYouTubeAna bo‘lmasa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Amir Xon uchinchi bor oila qurdi (video)Amir Xon uchinchi bor oila qurdi (video)Bugun, 18:49«Maykl» filmi tarixdagi eng daromadli filmga aylandi«Maykl» filmi tarixdagi eng daromadli filmga aylandiBugun, 16:02Fahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiFahriye Evjenning yangi seriali ijtimoiy tarmoqlarda bahs uyg‘otdiBugun, 11:10Umidaxon Hojiyevaning qizalog‘i 1 yoshni qarshi oldi (video)Umidaxon Hojiyevaning qizalog‘i 1 yoshni qarshi oldi (video)Bugun, 10:34Ziyoda yana hayratda qoldirdi: “Fark et” klipi premera qilindi (video)Ziyoda yana hayratda qoldirdi: “Fark et” klipi premera qilindi (video)Bugun, 10:06Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?Bollivud yulduzlarining ko‘pchilik bilmaydigan o‘g‘illari va ular nimalar bilan shug‘illanadi?Kecha, 18:51
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi