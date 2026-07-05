Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)
Xonanda Imron muxlislari uzoq kutgan “Ana bo‘lmasa” nomli yangi qo‘shig‘i va unga ishlangan klip nihoyat taqdim etildi. Premyera bugun, 5 iyul kuni soat 19:00da xonandaning rasmiy YouTube kanalida e’lon qilindi.
Imron yangi ijodiy ishi haqida avvalroq o‘zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari orqali xabar bergan edi. Premyeradan oldin e’lon qilingan qisqa lavhalar muxlislar orasida katta qiziqish uyg‘otib, qo‘shiqning to‘liq talqiniga bo‘lgan qiziqishni yanada oshirgan edi.
Endilikda tinglovchilar “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va uning klipini to‘liq tomosha qilishi mumkin. Premyera e’lon qilingan zahoti muxlislar ijtimoiy tarmoqlarda o‘z taassurotlarini faol ulashishni boshladi. Ko‘pchilik xonandani navbatdagi ijodiy ishi bilan tabriklab, qo‘shiq va klip haqidagi iliq fikrlarini izohlarda qoldirmoqda.
…