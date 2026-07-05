Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdi

·19·Dunyo
Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdi

Venesuelada yuz bergan vayronkor zilzilalardan keyin qidiruv-qutqaruv ishlarida ishtirok etayotgan Sunami laqabli xizmat iti 26 nafar insonning hayotini saqlab qolishga hissa qo‘shdi. Maxsus tayyorlangan it vayronalar ostida tirik qolganlarni aniqlab, qutqaruvchilarga ularni tezroq topish imkonini berdi.

Tabiiy ofat hududida faoliyat yuritayotgan kinologiya guruhi rahbari Xorxe Beyensning ma’lum qilishicha, qutqaruv operatsiyasi davomida Sunami yordamida 26 nafar jabrlanuvchi tirik holda aniqlangan.

Mutaxassisning aytishicha, to‘qqiz yoshli Sunami vayronalar, ko‘chkilar va boshqa favqulodda vaziyatlarda odamlarni qidirishga ixtisoslashgan. Bunday xizmat itlarini tayyorlash uchun odatda uch-to‘rt yil vaqt sarflanadi.

Sunami ilgari Turkiyada sodir bo‘lgan kuchli zilzilalar oqibatlarini bartaraf etish ishlarida ham qatnashgan. O‘shanda ham u boshqa qidiruv guruhlari aniqlay olmagan joylardan tirik qolgan insonlarni topishga muvaffaq bo‘lgan.

Kinologning ta’kidlashicha, hozirda ham jamoa qutqaruv shtabi belgilab bergan hududlarda qidiruv ishlarini izchil davom ettirmoqda.

Venesuela prezidenti vazifasini bajaruvchi Delsi Rodriges Sunami va uning yo‘lboshchisiga alohida minnatdorlik bildirdi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, ushbu jasur xizmat iti og‘ir kunlarda ko‘plab insonlar uchun umid ramziga aylangan. Rodriges Sunami va uning kinologining mehnati yuzlab qutqaruvchilar sa’y-harakatlarining muhim qismi ekanini ta’kidladi.

VenesuelaXorxe BeensDelsi RodrigesTurkiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiKosmik hojatxonani tozalagan qiz Mars loyihasiga rahbar bo‘ldiBugun, 22:26Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiVenesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiBugun, 21:52Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?Bugun, 21:15Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaQoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaBugun, 20:40Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiRonaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiBugun, 18:19Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiBugun, 18:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi