O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqda

·17·O‘zbekiston
O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqda

O‘zbekistonda ish qidirayotgan fuqarolar soni sezilarli darajada oshdi. Markaziy bank ma’lumotiga ko‘ra, 2026 yilning birinchi choragida faol rezyumelar soni 31,5 foizga ko‘payib, 636 mingtaga yetgan.

Qayd etilishicha, ish izlovchilar sonining ortishi mehnat bozoridagi raqobatni kuchaytirgan. Shu bilan birga, ayrim yo‘nalishlarda ishchi kuchiga bo‘lgan yuqori talab ish haqlarining o‘sishiga ham ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda.

Hisobotga ko‘ra, yangi ish o‘rinlari asosan xizmat ko‘rsatish, savdo, moliyaviy va sug‘urta, shuningdek, professional va texnik xizmatlar sohalarida yaratilgan. Qurilish, umumiy ovqatlanish va ishlab chiqarish tarmoqlarida ham xodimlarga ehtiyoj yuqoriligicha qolmoqda.

Joriy yilning birinchi choragida e’lon qilingan bo‘sh ish o‘rinlari soni mart oyida 15,4 mingtani tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 9,8 foizga oshgan.

Markaziy bank tahliliga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki uch oyida o‘rtacha nominal ish haqi 17,4 foizga, real ish haqi esa 9,5 foizga o‘sgan. Eng yuqori ish haqi o‘sishi moliyaviy xizmatlar, transport va boshqa xizmat ko‘rsatish sohalarida qayd etilgan.

Shuningdek, yil boshidan buyon 1,63 million nafar O‘zbekiston fuqarosi xorijga chiqqan. Rossiyada mehnat qilayotgan o‘zbekistonliklar soni biroz kamaygan bo‘lsa, Turkiya va Janubiy Koreya mehnat migrantlari uchun tobora ommabop yo‘nalishlarga aylanib bormoqda.

Mutaxassislar fikricha, iqtisodiy faollikning ortishi va biznesning kengayishi mehnat bozorida yangi imkoniyatlarni yaratmoqda. Biroq ishchi kuchi taklifi hanuz ish beruvchilar talabidan tezroq o‘sayotgani sababli bozordagi raqobat yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

O'zbekistonMarkaziy bankRossiyaTurkiyaJanubiy Koreya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiBugun, 21:33Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?Bugun, 21:25Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarToshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarBugun, 18:10Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 12:173 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdi3 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdiBugun, 01:48Toshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiToshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??