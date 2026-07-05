Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?

·24·O‘zbekiston
Retseptli dorilar narxi pasaydi: qaysi preparatlar arzonlashdi?

2026 yil 1 iyuldan boshlab O‘zbekistonda retsept asosida sotiladigan 2,5 ming nomdagi dori vositalari uchun yangi cheklangan narxlar joriy etildi. Natijada qator dori preparatlarining narxi sezilarli darajada pasaydi.

Tibbiyot va farmatsevtika tarmog‘ini rivojlantirish agentligi ma’lumotiga ko‘ra, yangi referent narxlar asosida ayrim dorilar 50 foizgacha arzonlashtirilgan.

Jumladan:

  • antibiotiklar va mikroblarga qarshi preparatlar narxi 50,1 foizgacha;

  • yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda qo‘llaniladigan dorilar 37 foizgacha;

  • asab tizimi uchun mo‘ljallangan preparatlar 40 foizgacha;

  • yallig‘lanishga qarshi va og‘riq qoldiruvchi vositalar esa 42 foizgacha arzonlashtirildi.

Agentlik matbuot kotibi Anvarxon Akabirovning ta’kidlashicha, yangi referent narxlar kuchga kirgani sababli mazkur dori vositalarini avvalgi narxlarda sotishga yo‘l qo‘yilmaydi. Soliq qo‘mitasining axborot tizimlari referent narxdan yuqori qiymatda rasmiylashtirilgan elektron hisobvaraq-fakturalarni avtomatik ravishda aniqlaydi va bunday hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyati cheklanadi.

Qayd etilishicha, dori vositalari narxlarini davlat tomonidan tartibga solish amaliyoti izchil davom ettirilmoqda. Referent narxlar tizimi dori narxlarining asossiz oshirilishining oldini olish, shuningdek, farmatsevtika bozorida ochiqlik va shaffoflikni ta’minlash maqsadida joriy etilgan.

Yangi narxlarni shakllantirishda xalqaro tajriba asos qilib olinadi. Bunda referent davlatlardagi o‘rtacha narxlar, preparat ishlab chiqarilgan mamlakatdagi qiymatlar hamda so‘nggi bir yil ichida O‘zbekistonga import qilingan dori vositalari bo‘yicha tuzilgan shartnomalar narxlari inobatga olinadi.

Agentlik ma’lumotiga ko‘ra, retsept asosida sotiladigan dori vositalarining cheklangan narxlari pharm.gov.uz saytida e’lon qilingan. Shuningdek, fuqarolar PharmUz mobil ilovasi orqali dori vositalarining belgilangan maksimal narxlari va dorixonalardagi amaldagi chakana narxlarini mustaqil ravishda taqqoslab tekshirishi mumkin.

O'zbekistonAnvarxon Akabirovpharm.gov.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaO‘zbekistonda ish izlovchilar keskin ko‘paydi: mehnat bozori qizimoqdaBugun, 21:37O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiO‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildiBugun, 21:33Toshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarToshkentda uylar narxi o‘zgardi: eng qimmat va arzon tumanlarBugun, 18:10Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Davlat rahbari Shavkat Mirziyoyevning husnixati tarmoqlarda barchaning e’tiborini tortdi (video)Bugun, 12:173 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdi3 iyul kechasi O‘zbekiston osmonida hayratlanarli hodisa yuz berdiBugun, 01:48Toshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiToshkent osmonidagi chaqmoqlar kameralarga muhrlandiBugun, 01:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Sayyoramizdagi eng yirik oltin kon O‘zbekistonda ekani ma’lum bo‘ldi
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??
Prezident bir qizga Volkswagen sovg‘a qildi: bunga nima sabab bo‘ldi??