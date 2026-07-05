Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?

·112·Dunyo
Nega Mujtabo Xomanaiy otasining dafn marosimida qatnashmadi?

Eronda marhum oliy rahbar Ali Xomanaiy bilan vidolashuv marosimlari davom etmoqda. Mamlakatning besh shahrida tashkil etilgan dafn tadbirlari 9 iyulga qadar davom etishi rejalashtirilgan.

Biroq shu kungacha amaldagi oliy rahbar Mujtabo Xomanaiy otasi bilan xayrlashuv marosimlarida ko‘rinmadi. Bu haqda Nur.kz nashri The New York Times ma’lumotlariga tayanib xabar berdi.

Avvalroq Ali Xomanaiyning dafn marosimini tashkil etish qo‘mitasi rahbari Akbar Purjamshidiyon Mujtabo Xomanaiyning marosimda ishtirok etishi yoki etmasligi haqida qaror qabul qilish uning vakolatiga kirmasligini bildirgan edi.

The New York Times nashrining Eron Islom inqilobi qo‘riqchilari korpusidagi ikki nafar anonim manbasiga ko‘ra, Mujtabo Xomanaiyning xavfsizlik xizmati uning omma oldida ko‘rinishi Isroil tomonidan ehtimoliy suiqasd uyushtirilishi yoki harakatlanish yo‘nalishi orqali yashirin joylashuvi aniqlanib qolishi mumkinligi haqida xavotir bildirgan. Shu sababli unga dafn marosimlarida qatnashishga ruxsat berilmagan.

Nashrning qayd etishicha, Mujtabo Xomanaiy marosimning ayrim qismlarida ishtirok etish istagini bildirgan. Xususan, u 9 iyul kuni Mashhad shahridagi Imom Rizo ziyoratgohida o‘tkazilishi rejalashtirilgan marosimda qatnashib, otasi uchun janoza duosini o‘qishni rejalashtirgan.

Hozircha Eron rasmiylari Mujtabo Xomanaiyning dafn marosimlarida ishtirok etmagani yuzasidan rasmiy izoh yoki bayonot bermagan.

Mojtaba XameneiAli XameneiIronThe New York TimesIzroil
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiSunami laqabli it 26 insonni vayronalar ostidan tirik topdiBugun, 21:58Venesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiVenesuelada zilzila qurbonlari soni 3 mingga yaqinlashdiBugun, 21:52Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaQoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqdaBugun, 20:40Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiRonaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiBugun, 18:19Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiBugun, 18:00Deputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiDeputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiBugun, 17:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi