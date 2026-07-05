Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdi

·43·Sport
Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdi

Qozog‘istonlik jangchi Odiljon Sandibekovning murabbiyi Miramgali Akmoldinov IBA Nomad 15 turnirida o‘zbekistonlik Abdumalik Erbutayevga qarshi jang nega birinchi raunddayoq yakunlanganini tushuntirdi.

Mutaxassisning aytishicha, jang oldidan aniq reja tuzilgan, ammo Sandibekov dastlabki soniyalarda xatoga yo‘l qo‘ygan va bu og‘ir oqibatga olib kelgan.

Reja — birinchi daqiqani xavfsiz o‘tkazish edi

Akmoldinovning ta’kidlashicha, jamoa Erbutayevning jang uslubini yaxshi o‘rgangan va birinchi daqiqada xavfsiz harakat qilishni rejalashtirgan.

«Eng avvalo, birinchi daqiqani xavfsiz o‘tkazib olishni maqsad qilgandik. Raqib uslubini yaxshi bilganimiz uchun shu ssenariyga tayyorgarlik ko‘rganmiz», — dedi murabbiy.

Tayyorgarlik jarayonida Erbutayevga o‘xshash gavda va jismoniy ko‘rsatkichlarga ega sparring sherik ham jalb qilingan.

«Mashg‘ulotlarda hammasini uddalab kelayotgandik», — deya qo‘shimcha qildi u.

Birinchi soniyalardagi xato hal qiluvchi bo‘ldi

Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, «Ados» laqabi bilan tanilgan Sandibekovning asosiy xatosi jang boshlanishi bilanoq juda qotib qolgani bo‘lgan.

Bu vaziyatdan foydalangan «Abi» — Abdumalik Erbutayev ilk hujumini erkin tayyorlab, kuchli zarbalar seriyasini yo‘llagan.

«Odiljon birinchi soniyalarda juda qotib qoldi. Erbutayev esa ilk hujum uchun o‘zini erkin tayyorlab oldi», — dedi Akmoldinov.

Sandibekovning jag‘i singan

Akmoldinov birinchi zarbalar seriyasiyoq shogirdiga jiddiy jarohat yetkazganini ma’lum qildi.

«Birinchi zarbalar seriyasidanoq Odiljonning jag‘ida sinish yuz berdi. Keyingi o‘tkazib yuborilgan zarbalar vaziyatni yanada og‘irlashtirdi», — dedi murabbiy.

Shundan so‘ng Sandibekov jangni davom ettira olmadi.

Erbutayev birinchi raundda nokaut qildi

Yarim o‘rta vazn toifasidagi jang uch raundga mo‘ljallangan edi. Biroq to‘qnashuv uzoq davom etmadi.

Abdumalik Erbutayev birinchi raunddayoq raqibini nokautga uchratib, ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Shu tariqa, o‘zbekistonlik jangchining tezkor va kuchli hujumi oldindan tuzilgan rejani bir necha soniya ichida yo‘qqa chiqardi.

Abdumalik ErbutayevOdiljon SandibekovMiramgali AkmoldinovIBA Nomad 15
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Zlatan Ibragimovich: «Men bo‘lsam, beshta qizil kartochka olardim»Bugun, 21:26«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildi«Real» Denzel Dumfris transferini rasman e’lon qildiBugun, 21:07JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...JCH-2026: bugungi ikki 1/8 final o‘yini uchun aniq prognoz...Bugun, 21:04Yurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiYurgen Klopp Germaniya terma jamoasi bosh murabbiyiga aylandiBugun, 18:15Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Gavi Cristiano Ronaldo haqidagi tanqidlarga javob qaytardi: «U hali ham oʻyin taqdirini hal qila oladi»Bugun, 18:12Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Kilian Mbappe Paragvayga qarshi g‘alabani keskin nishonladi...Bugun, 18:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi