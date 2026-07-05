Erbutayevning ilk zarbalari qozog‘istonlik raqibining jag‘ini sindirdi
Qozog‘istonlik jangchi Odiljon Sandibekovning murabbiyi Miramgali Akmoldinov IBA Nomad 15 turnirida o‘zbekistonlik Abdumalik Erbutayevga qarshi jang nega birinchi raunddayoq yakunlanganini tushuntirdi.
Mutaxassisning aytishicha, jang oldidan aniq reja tuzilgan, ammo Sandibekov dastlabki soniyalarda xatoga yo‘l qo‘ygan va bu og‘ir oqibatga olib kelgan.
Reja — birinchi daqiqani xavfsiz o‘tkazish edi
Akmoldinovning ta’kidlashicha, jamoa Erbutayevning jang uslubini yaxshi o‘rgangan va birinchi daqiqada xavfsiz harakat qilishni rejalashtirgan.
«Eng avvalo, birinchi daqiqani xavfsiz o‘tkazib olishni maqsad qilgandik. Raqib uslubini yaxshi bilganimiz uchun shu ssenariyga tayyorgarlik ko‘rganmiz», — dedi murabbiy.
Tayyorgarlik jarayonida Erbutayevga o‘xshash gavda va jismoniy ko‘rsatkichlarga ega sparring sherik ham jalb qilingan.
«Mashg‘ulotlarda hammasini uddalab kelayotgandik», — deya qo‘shimcha qildi u.
Birinchi soniyalardagi xato hal qiluvchi bo‘ldi
Murabbiyning so‘zlariga ko‘ra, «Ados» laqabi bilan tanilgan Sandibekovning asosiy xatosi jang boshlanishi bilanoq juda qotib qolgani bo‘lgan.
Bu vaziyatdan foydalangan «Abi» — Abdumalik Erbutayev ilk hujumini erkin tayyorlab, kuchli zarbalar seriyasini yo‘llagan.
«Odiljon birinchi soniyalarda juda qotib qoldi. Erbutayev esa ilk hujum uchun o‘zini erkin tayyorlab oldi», — dedi Akmoldinov.
Sandibekovning jag‘i singan
Akmoldinov birinchi zarbalar seriyasiyoq shogirdiga jiddiy jarohat yetkazganini ma’lum qildi.
«Birinchi zarbalar seriyasidanoq Odiljonning jag‘ida sinish yuz berdi. Keyingi o‘tkazib yuborilgan zarbalar vaziyatni yanada og‘irlashtirdi», — dedi murabbiy.
Shundan so‘ng Sandibekov jangni davom ettira olmadi.
Erbutayev birinchi raundda nokaut qildi
Yarim o‘rta vazn toifasidagi jang uch raundga mo‘ljallangan edi. Biroq to‘qnashuv uzoq davom etmadi.
Abdumalik Erbutayev birinchi raunddayoq raqibini nokautga uchratib, ishonchli g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Shu tariqa, o‘zbekistonlik jangchining tezkor va kuchli hujumi oldindan tuzilgan rejani bir necha soniya ichida yo‘qqa chiqardi.
…