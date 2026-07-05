Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqda

·0·Dunyo
Qoya bag‘ridagi sirli g‘or haligacha olimlarni hayratga solmoqda

Uels sohillaridagi qoyalar bag‘rida joylashgan Kalver Houl (Culver Hole) deb nomlangan sirli g‘or asrlar davomida tarixchilarni hayratga solib kelmoqda. Bu joy haqida qaroqchilar, kontrabandachilar va yashirin yo‘laklar to‘g‘risidagi afsonalar hanuzgacha xalq og‘zaki ijodida yashab keladi. Biroq mutaxassislar bu inshootni kim, qachon va nima maqsadda barpo etgani haqida aniq javobga ega emas.

Gower Unearthed tashkiloti rahbari Helen Nikolas mazkur g‘orni ilk bor olti yoshida otasi bilan ko‘rganini eslaydi. Qoyalar orasida burilishdan o‘tgach, tosh devor va turli shakldagi derazalarni ko‘rib, uni «qoya ichidagi qal’a» deb tasavvur qilganini aytadi.

Ko‘pchilik inshootni kabutarxona deb hisoblaydi. Chunki uning ichida qushlar uchun mos tokchalar mavjud. Biroq Gower Society va National Trust ko‘ngillisi Rut Rij bu fikrga shubha bilan qaraydi.

«Agar bu shunchaki kabutarxona bo‘lsa, nega uni bunday yetib borish qiyin bo‘lgan joyda qurishgan? Haligacha uni kim va nima maqsadda barpo etganini bilmaymiz», — deydi u.

Helenning so‘zlariga ko‘ra, g‘orga kirishning o‘ziyoq xavfli. Quyida to‘lqinlar urilgan dengiz, nam havo va aks-sadolar bu yerga yanada sirli muhit bag‘ishlaydi. Shu bois bu joyni ko‘rgan inson uni osonlikcha kontrabandachilar yashiringan maskan sifatida tasavvur qilishi mumkin.

Ayrim rivoyatlarda mashhur kontrabandachi Jon Lukas bu g‘ordan foydalangani aytiladi. U hatto ba’zi manbalarda «qaroqchi» sifatida ham tilga olinadi. Biroq bu da’volarni tasdiqlovchi ishonchli dalillar hozircha topilmagan.

Tadqiqotchilarning fikricha, inshoot XIII–XIV asrlarga oid bo‘lishi mumkin. Shuningdek, qoya tepasida bir vaqtlar qal’a bo‘lgani haqida ham rivoyatlar mavjud. Ammo arxeologik jihatdan buni isbotlovchi dalillar aniqlanmagan.

Mutaxassislarni hayratga solayotgan yana bir jihat — inshootning bugungacha yaxshi saqlanib qolganidir. Dengiz shamoli va qattiq to‘lqinlar ta’siriga qaramay, g‘isht devorlar hali ham mustahkam turibdi. Derazalarning yuqori qismidagi bezaklar va puxta ishlangan g‘ishtlar esa qurilishga alohida e’tibor qaratilganini ko‘rsatadi.

Shu bois olimlar bu inshoot faqat kabutarxona vazifasini bajarganiga to‘liq ishonmaydi. Ularga ko‘ra, Kalver Houl hanuzgacha javobi topilmagan eng qiziqarli tarixiy jumboqlardan biri bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiRonaldu zilzilada oilasidan ayrilgan bolaga videomurojaat yo‘lladiBugun, 18:19Moskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiMoskva–Sochi reysi haqiqiy konsert maydoniga aylandiBugun, 18:00Deputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiDeputat uyidan 57 million dollar va oltindan ichki kiyim topildiBugun, 17:50Ronaldu Venesueladagi kuchli zilzilada oilasini yo‘qotgan bolaga videomurojaat yo‘lladi (video)Ronaldu Venesueladagi kuchli zilzilada oilasini yo‘qotgan bolaga videomurojaat yo‘lladi (video)Bugun, 17:48400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindi400 ga yaqin dron hujumi: Sankt-Peterburg yana nishonga olindiBugun, 17:39AQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiAQSH Mustaqilligining 250 yilligi tarixiy rekord bilan nishonlandiBugun, 17:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi