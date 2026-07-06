Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqda

·28·Avto
Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqda

Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) konserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan butunlay yangi krossoverni taqdim etish arafasida turibdi. Ushbu yangilik brend uchun soʻnggi yillardagi eng muhim qadamlardan biri boʻlib, u bozorda BMW iX3, Mercedes-Benz GLC va Volvo EX60 kabi kuchli raqiblar bilan bellashishi kutilmoqda. Yangi model nafaqat dizayn, balki texnik platforma jihatidan ham inqilobiy oʻzgarishlarni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi krossover hozirda sinovlarning yakuniy bosqichidan oʻtmoqda va uning rasmiy debyuti yaqin olti oy ichida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Bu model 2022-yilda taqdim etilgan Range Rover Sport modelidan keyin brendning uzoq davom etgan "tanaffus"ini yakunlab beradi. Kompaniya hozirda asosiy eʼtiborini yil yakuniga qadar namoyish etilishi kutilayotgan Range Rover Electric va Jaguar Type 01 flagmanlariga qaratgan boʻlsa-da, aynan Velar vorisi savdo hajmini oshirishda asosiy rol oʻynaydi.

Yangi EMA platformasi va texnik imkoniyatlar

Yangi avlod krossoveri JLR kompaniyasining maxsus ishlab chiqilgan EMA (Electrified Modular Architecture) platformasida qurilgan ilk modellardan biri boʻladi. Dastlab ushbu arxitektura faqat elektromobillar uchun moʻljallangan edi, biroq global bozordagi talabning oʻzgarishi sababli kompaniya unga tuzatishlar kiritdi. Endilikda EMA platformasi nafaqat toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi, balki gibrid tizimli avtomobillarni ham qoʻllab-quvvatlaydi.

JLR rahbariyati kelajakdagi barcha Jaguar modellari faqat elektr energiyasida ishlashini, ammo Range Rover oilasi mijozlarga tanlov imkoniyatini qoldirishini tasdiqladi. Shu sababli, yangi krossover ham toʻliq elektr versiyasida, ham ichki yonuv dvigateliga asoslangan gibrid variantlarda savdoga chiqariladi. Bu Oʻzbekiston kabi infratuzilma hali rivojlanayotgan bozorlar uchun ham juda muhim yangilikdir, chunki gibrid modellar uzoq masofalarga harakatlanishda qulaylik yaratadi.

Gibrid texnologiyasidagi yangiliklar

Kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi model uchun ishlab chiqilayotgan gibrid kuch qurilmasi JLR portfelidagi mutlaqo yangi va noyob tizim boʻladi. Bu shuni anglatadiki, u hozirda mavjud boʻlgan anʼanaviy dvigatellardan tubdan farq qiladi. Mutaxassislar ushbu tizim yuqori samaradorlik va kam yoqilgʻi sarfini taʼminlashini taxmin qilmoqdalar, bu esa Range Rover modellarining ekologik tozaligini yangi bosqichga olib chiqadi.

Yangi krossoverdan soʻng, Defender oilasining ham kengayishi kutilmoqda. Xususan, ixchamroq va ommabop boʻlishi kutilayotgan Defender Sport modeli ham aynan EMA platformasida ishlab chiqariladi. Ushbu strategiya orqali JLR oʻzining yoʻltanlamaslar segmentidagi mavqeini mustahkamlab, turli ehtiyojlarga ega boʻlgan xaridorlarni qamrab olishni koʻzlagan.

Xulosa qilib aytganda, Range Rover Velar vorisi brendning yangi davrini boshlab beradi. U oʻzida nafis dizayn, ilgʻor texnologiyalar va koʻp qirrali quvvat tizimlarini mujassam etadi. Avtomobil sanoati ekspertlari ushbu modelning chiqarilishi premium krossoverlar bozoridagi raqobatni yanada keskinlashtirishini bashorat qilmoqdalar.

Range RoverVelarJLRElektromobilGibrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiTank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiBugun, 07:55AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiAQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiBugun, 05:57Geely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiGeely kompaniyasi 1129 ot kuchiga ega Galaxy Battleship 700 yoʻltanlamasini namoyish etdiBugun, 00:57BMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBMW yangi avlod 7 Series modellarini seriyali ishlab chiqarishni boshladiBugun, 00:29Dakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiDakar rallisining tugʻilishiga sabab boʻlgan 1970-yilgi afsonaviy poyga tarixiKecha, 23:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi