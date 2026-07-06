Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqda
Britaniyaning JLR (Jaguar Land Rover) konserni oʻzining eng ommabop modellaridan biri boʻlgan Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan butunlay yangi krossoverni taqdim etish arafasida turibdi. Ushbu yangilik brend uchun soʻnggi yillardagi eng muhim qadamlardan biri boʻlib, u bozorda BMW iX3, Mercedes-Benz GLC va Volvo EX60 kabi kuchli raqiblar bilan bellashishi kutilmoqda. Yangi model nafaqat dizayn, balki texnik platforma jihatidan ham inqilobiy oʻzgarishlarni vaʼda qilmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashri maʼlumotlariga koʻra, yangi krossover hozirda sinovlarning yakuniy bosqichidan oʻtmoqda va uning rasmiy debyuti yaqin olti oy ichida boʻlib oʻtishi rejalashtirilgan. Bu model 2022-yilda taqdim etilgan Range Rover Sport modelidan keyin brendning uzoq davom etgan "tanaffus"ini yakunlab beradi. Kompaniya hozirda asosiy eʼtiborini yil yakuniga qadar namoyish etilishi kutilayotgan Range Rover Electric va Jaguar Type 01 flagmanlariga qaratgan boʻlsa-da, aynan Velar vorisi savdo hajmini oshirishda asosiy rol oʻynaydi.
Yangi EMA platformasi va texnik imkoniyatlarYangi avlod krossoveri JLR kompaniyasining maxsus ishlab chiqilgan EMA (Electrified Modular Architecture) platformasida qurilgan ilk modellardan biri boʻladi. Dastlab ushbu arxitektura faqat elektromobillar uchun moʻljallangan edi, biroq global bozordagi talabning oʻzgarishi sababli kompaniya unga tuzatishlar kiritdi. Endilikda EMA platformasi nafaqat toʻliq elektr quvvati bilan harakatlanuvchi, balki gibrid tizimli avtomobillarni ham qoʻllab-quvvatlaydi.
JLR rahbariyati kelajakdagi barcha Jaguar modellari faqat elektr energiyasida ishlashini, ammo Range Rover oilasi mijozlarga tanlov imkoniyatini qoldirishini tasdiqladi. Shu sababli, yangi krossover ham toʻliq elektr versiyasida, ham ichki yonuv dvigateliga asoslangan gibrid variantlarda savdoga chiqariladi. Bu Oʻzbekiston kabi infratuzilma hali rivojlanayotgan bozorlar uchun ham juda muhim yangilikdir, chunki gibrid modellar uzoq masofalarga harakatlanishda qulaylik yaratadi.
Gibrid texnologiyasidagi yangiliklarKompaniya vakillarining taʼkidlashicha, yangi model uchun ishlab chiqilayotgan gibrid kuch qurilmasi JLR portfelidagi mutlaqo yangi va noyob tizim boʻladi. Bu shuni anglatadiki, u hozirda mavjud boʻlgan anʼanaviy dvigatellardan tubdan farq qiladi. Mutaxassislar ushbu tizim yuqori samaradorlik va kam yoqilgʻi sarfini taʼminlashini taxmin qilmoqdalar, bu esa Range Rover modellarining ekologik tozaligini yangi bosqichga olib chiqadi.
Yangi krossoverdan soʻng, Defender oilasining ham kengayishi kutilmoqda. Xususan, ixchamroq va ommabop boʻlishi kutilayotgan Defender Sport modeli ham aynan EMA platformasida ishlab chiqariladi. Ushbu strategiya orqali JLR oʻzining yoʻltanlamaslar segmentidagi mavqeini mustahkamlab, turli ehtiyojlarga ega boʻlgan xaridorlarni qamrab olishni koʻzlagan.
Xulosa qilib aytganda, Range Rover Velar vorisi brendning yangi davrini boshlab beradi. U oʻzida nafis dizayn, ilgʻor texnologiyalar va koʻp qirrali quvvat tizimlarini mujassam etadi. Avtomobil sanoati ekspertlari ushbu modelning chiqarilishi premium krossoverlar bozoridagi raqobatni yanada keskinlashtirishini bashorat qilmoqdalar.
…