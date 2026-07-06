Andijonda 32 yoshli ayol besh nafar chaqaloqni dunyoga keltirdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Andijon shahrida 32 yoshli ayol besh nafar farzandni dunyoga keltirdi. Tug‘ruq homiladorlikning 31 hafta 5 kunlik muddatida amalga oshgan.
Tug‘ilgan chaqaloqlarning uch nafari qiz, ikki nafari o‘g‘il bo‘lgan. Eng og‘ir chaqaloq 1605 gramm, eng kichigi esa 1205 gramm vaznda tug‘ilgan.
Bolalarning vazni:
• 1450 grammli qiz
• 1605 grammli o‘g‘il
• 1495 grammli qiz
• 1585 grammli o‘g‘il
• 1205 grammli qiz
Ona va besh nafar chaqaloqqa tibbiyot xodimlari tomonidan zarur muolajalar ko‘rsatilmoqda. Ular shifokorlar kuzatuvida qolmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…