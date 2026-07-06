Quyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnash

·43·Dunyo
Quyosh yana rekord o‘rnatdi: bir kunda 26 ta kuchli chaqnash

Quyoshda bir kun ichida qayd etilgan chaqnashlar soni bo‘yicha so‘nggi ikki yillik rekord yangilandi. Bu haqda Rossiya Fanlar akademiyasi Kosmik tadqiqotlar institutining Quyosh astronomiyasi laboratoriyasi ma’lum qildi.

Laboratoriya ma’lumotlariga ko‘ra, 5 iyul kuni Moskva vaqti bilan soat 00:00 dan 23:59 gacha Quyoshda C va undan yuqori toifadagi jami 26 ta chaqnash kuzatilgan. Butunjahon vaqti hisobida esa shu davrda 24 ta chaqnash ro‘yxatga olingan. Mutaxassislar bu ko‘rsatkich oxirgi ikki yil ichidagi eng yuqori natija ekanini ta’kidlamoqda.

Olimlarning qayd etishicha, Quyosh yuzasidagi dog‘lar guruhlari, jumladan, so‘nggi o‘n yillikdagi eng yirik 4478-sonli dog‘ ham g‘arb tomonga siljib bormoqda. U 7 iyul kuni Quyoshning Yerdan ko‘rinmaydigan qismiga o‘tishi kutilmoqda. Agar mazkur dog‘lar keyingi ikki hafta davomida saqlanib qolsa, iyul oyining ikkinchi yarmida yana Yer tomonga qaytishi mumkin. Biroq mutaxassislar bu ehtimol ancha past ekanini bildirmoqda.

Laboratoriya ma’lumotiga ko‘ra, so‘nggi bir hafta davomida o‘n barobarga oshgan rentgen nurlari oqimi endi asta-sekin pasayishni boshlaydi. Agar Quyoshda yangi faol hududlar paydo bo‘lmasa, hafta o‘rtalariga kelib uning faolligi yana nisbatan sokin, ya’ni «uyqu» rejimiga qaytishi kutilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaYevropada tabiiy ofat: o‘rmon yong‘inlari kengaymoqdaBugun, 19:53Germaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiGermaniyada jazirama issiq oqibatida 800 dan ortiq kishi vafot etdiBugun, 19:095000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdi5000 yevrogacha maosh: Italiya shifokorlar uchun tanlov ochdiBugun, 19:07Tramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiTramp Jorja Meloni haqida yana bir masxaraomuz post e’lon qildiBugun, 19:04Misrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiMisrning ulkan harbiy shtabi rasman ish boshladiBugun, 19:00Fransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiFransiyadagi mashhur muzeydan noyob eksponatlar o‘g‘irlandiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi
Dunyoni hayratga solgan loyiha: hayvonsiz go‘sht yetishtiriladigan ilk ferma ishga tushirildi