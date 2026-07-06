Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildi

·0·Sport
Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildi

Jahon chempionatining chorak final bosqichi doirasida Mayami shahrida boʻlib oʻtadigan Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv futbol tarixidagi eng qimmat voqeliklardan biriga aylanishi kutilmoqda. Ikki buyuk hujumchi — Harry Kane va Erling Xolandning oʻzaro qarama-qarshiligi muxlislar orasida misli koʻrilmagan qiziqish uygʻotdi. Bu esa oʻz navbatida chiptalar narxining astronomik darajaga koʻtarilishiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

FIFAning rasmiy qayta sotish platformasida ushbu oʻyin uchun ayrim chiptalar narxi hayratlanarli darajada — 8 million dollargacha koʻtarilgan. Garchi bu narx bozorning eng ekstremal nuqtasi hisoblansa-da, oddiy ishqibozlar uchun ham kirish narxlari juda yuqori. SeatPick maʼlumotlariga koʻra, eng arzon oʻrindiqlar hozirda 2 760 dollardan taklif etilmoqda. Bu koʻrsatkich mazkur bahsni soʻnggi yillardagi eng qimmat sport tadbirlaridan biriga aylantirdi.

Mayamidagi yulduzlar jangi

Hard Rock Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtadigan mazkur bahs nafaqat ikki kuchli jamoa, balki zamonamizning eng yaxshi toʻpurarlari jangi sifatida ham baholanmoqda. Angliya terma jamoasi chorak final yoʻllanmasini Meksikadagi afsonaviy "Asteka" stadionida mezbonlar ustidan qozonilgan hayajonli 3:2 hisobidagi gʻalaba orqali qoʻlga kiritdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa baland togʻli iqlim va dushmanona muhitga qaramay, irodali oʻyin koʻrsatib, Florida sohillariga yoʻl oldi.

Qiziqarli jihati shundaki, chiptalar bozoridagi umumiy narxlar Braziliya terma jamoasining kutilmaganda turnirni tark etishi natijasida biroz pasaygan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, uch kunlik chiptalar oʻrtacha narxi 28 foizga tushgan, biroq Angliya va Norvegiya oʻrtasidagi "top-oʻyin"ga boʻlgan talab baribir rekord darajada qolmoqda.

Angliya terma jamoasi 2018-yildan buyon oʻtkazilayotgan barcha yirik turnirlarda chorak finalga qadar yetib kelish anʼanasini saqlab qolmoqda. 2010 va 2014-yillardagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng, "Uch sherlar" barqarorlikka erishdi. Biroq, toʻrt yil avval Qatar maydonlarida Fransiyaga, 2018-yilda esa Xorvatiyaga imkoniyat boy berilgani sababli, bu safar Harry Kane va uning jamoadoshlari ustida bosim yanada yuqori.

Keyingi bosqichlarda narxlar qanday boʻladi?

Agar inglizlar Erling Xoland boshchiligidagi Norvegiyani magʻlub etishsa, ular yarim final bahsi uchun Atlantaga yoʻl olishadi. Turnirning hal qiluvchi pallalari yaqinlashgani sari moliyaviy stavkalar ham oʻsib bormoqda. Hozirdanoq yarim final uchrashuvlari uchun chiptalar boshlangʻich narxi 3 600 dollar qilib belgilangan. Hashamatli xizmatlarni oʻz ichiga olgan VIP-paketlar (hospitality) narxi esa 800 ming dollargacha yetmoqda.

Ushbu chorak final bahsi nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki tijoriy jihatdan ham Jahon chempionatlari tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Dunyo nigohi Mayamiga qaratilgan bir paytda, futbol jamoatchiligi kim yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishini intiqlik bilan kutmoqda.

Jahon ChempionatiAngliyaNorvegiyaErling HaalandHarry Kane
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Ronaldudan shov-shuvli va’da: «G‘alaba bo‘lsa, “Rolls-Royce” sovg‘a qilaman»Bugun, 20:40Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Roger Milla rekordini yangilash navbati: Cristiano Ronaldo va Lionel Messi qachon futboldan ketadi?Bugun, 20:13Arsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiArsenal yetakchilari yangi mavsum startini oʻtkazib yuboradi: Saka va Rice safdan chiqdiBugun, 19:52Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Jud Bellinghem: «Rahbarlaringizga ertaga ishga bormasligingizni ayting»Bugun, 19:24Erling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiErling Xoland Real Madridga oʻtadimi: Futbolchining otasi va insayderlar yakuniy javobni berdiBugun, 18:55Lionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaLionel Messi oilasi bagʻrida: Argentina sardori JCh-2026 hal qiluvchi bahslari oldidan hordiq chiqarmoqdaBugun, 18:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi