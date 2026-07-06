Kane va Haaland toʻqnashuvi: JCh chorak final chiptalari 8 million dollargacha koʻtarildi
Jahon chempionatining chorak final bosqichi doirasida Mayami shahrida boʻlib oʻtadigan Angliya va Norvegiya terma jamoalari oʻrtasidagi uchrashuv futbol tarixidagi eng qimmat voqeliklardan biriga aylanishi kutilmoqda. Ikki buyuk hujumchi — Harry Kane va Erling Xolandning oʻzaro qarama-qarshiligi muxlislar orasida misli koʻrilmagan qiziqish uygʻotdi. Bu esa oʻz navbatida chiptalar narxining astronomik darajaga koʻtarilishiga sabab boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
FIFAning rasmiy qayta sotish platformasida ushbu oʻyin uchun ayrim chiptalar narxi hayratlanarli darajada — 8 million dollargacha koʻtarilgan. Garchi bu narx bozorning eng ekstremal nuqtasi hisoblansa-da, oddiy ishqibozlar uchun ham kirish narxlari juda yuqori. SeatPick maʼlumotlariga koʻra, eng arzon oʻrindiqlar hozirda 2 760 dollardan taklif etilmoqda. Bu koʻrsatkich mazkur bahsni soʻnggi yillardagi eng qimmat sport tadbirlaridan biriga aylantirdi.
Mayamidagi yulduzlar jangiHard Rock Stadium oʻyingohida boʻlib oʻtadigan mazkur bahs nafaqat ikki kuchli jamoa, balki zamonamizning eng yaxshi toʻpurarlari jangi sifatida ham baholanmoqda. Angliya terma jamoasi chorak final yoʻllanmasini Meksikadagi afsonaviy "Asteka" stadionida mezbonlar ustidan qozonilgan hayajonli 3:2 hisobidagi gʻalaba orqali qoʻlga kiritdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa baland togʻli iqlim va dushmanona muhitga qaramay, irodali oʻyin koʻrsatib, Florida sohillariga yoʻl oldi.
Qiziqarli jihati shundaki, chiptalar bozoridagi umumiy narxlar Braziliya terma jamoasining kutilmaganda turnirni tark etishi natijasida biroz pasaygan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, uch kunlik chiptalar oʻrtacha narxi 28 foizga tushgan, biroq Angliya va Norvegiya oʻrtasidagi "top-oʻyin"ga boʻlgan talab baribir rekord darajada qolmoqda.
Angliya terma jamoasi 2018-yildan buyon oʻtkazilayotgan barcha yirik turnirlarda chorak finalga qadar yetib kelish anʼanasini saqlab qolmoqda. 2010 va 2014-yillardagi muvaffaqiyatsizliklardan soʻng, "Uch sherlar" barqarorlikka erishdi. Biroq, toʻrt yil avval Qatar maydonlarida Fransiyaga, 2018-yilda esa Xorvatiyaga imkoniyat boy berilgani sababli, bu safar Harry Kane va uning jamoadoshlari ustida bosim yanada yuqori.
Keyingi bosqichlarda narxlar qanday boʻladi?Agar inglizlar Erling Xoland boshchiligidagi Norvegiyani magʻlub etishsa, ular yarim final bahsi uchun Atlantaga yoʻl olishadi. Turnirning hal qiluvchi pallalari yaqinlashgani sari moliyaviy stavkalar ham oʻsib bormoqda. Hozirdanoq yarim final uchrashuvlari uchun chiptalar boshlangʻich narxi 3 600 dollar qilib belgilangan. Hashamatli xizmatlarni oʻz ichiga olgan VIP-paketlar (hospitality) narxi esa 800 ming dollargacha yetmoqda.
Ushbu chorak final bahsi nafaqat sport nuqtai nazaridan, balki tijoriy jihatdan ham Jahon chempionatlari tarixida yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Dunyo nigohi Mayamiga qaratilgan bir paytda, futbol jamoatchiligi kim yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishini intiqlik bilan kutmoqda.
…