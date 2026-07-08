Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»

·0·Sport
Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»

JCH-2026 1/8 finalida Argentina Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan so‘ng Misr yetakchisi Muhammad Saloh Lionel Messi haqida alohida fikr bildirdi.

Misr bahs davomida 2:0 hisobida oldinda borgan bo‘lsa-da, ustunlikni saqlab qola olmadi. Messi esa penaltidan foydalana olmaganiga qaramay, keyin gol va assist bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.

Misr sensatsiyaga juda yaqin edi

Uchrashuv Misr uchun juda yaxshi boshlandi. Afrika vakili Argentinaga qarshi ikki to‘plik ustunlikka erishib, chorakfinal sari katta qadam tashlagandek ko‘ringan edi.

Biroq amaldagi chempion so‘nggi daqiqalarda bosimni kuchaytirdi va 3:2 hisobida g‘alabani ilib ketdi.

Messi penaltidan adashdi, ammo o‘yinni o‘zgartirdi

Lionel Messi bahs boshida penaltidan unumli foydalana olmadi. Ammo u keyinchalik o‘yinga katta ta’sir ko‘rsatdi.

Argentinalik sardor golli uzatmani amalga oshirdi va o‘zi ham bitta gol urib, jamoasining superkambekida hal qiluvchi rollardan birini bajardi.

Saloh Messini tan oldi

Muhammad Saloh o‘yindan keyin Messining darajasini ochiq e’tirof etdi.

«Biz qo‘limizdan kelganini qildik, lekin Messi degan yigit bor, u istalgan vaqtda o‘yin tizginini burib yuborishi va bahsni bir o‘zi yutib ketishi mumkin. Messi qolgan futbolchilardan ancha yuqori darajada turadi, buni tan olishim kerak», — deya Saloh so‘zlaridan iqtibos keltirdi La Derecha Diario.

Argentinani chorakfinalda Shveysariya kutmoqda

Misr mag‘lubiyatdan so‘ng turnirni tark etdi. Argentina esa chorakfinalga yo‘l oldi.

Keyingi bosqichda Lionel Skaloni shogirdlari Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. Messi esa JCH-2026da Argentinaning asosiy umidi bo‘lib qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Alvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandiAlvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 05:32Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»Bugun, 04:38Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Bugun, 04:34JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 04:32JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiJCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiBugun, 04:28Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Hossam Hassan: “Messi musobaqada qolishi uchun bizga nisbatan adolatsizlik qilindi”Bugun, 02:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi