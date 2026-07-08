Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»
JCH-2026 1/8 finalida Argentina Misrni 3:2 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan so‘ng Misr yetakchisi Muhammad Saloh Lionel Messi haqida alohida fikr bildirdi.
Misr bahs davomida 2:0 hisobida oldinda borgan bo‘lsa-da, ustunlikni saqlab qola olmadi. Messi esa penaltidan foydalana olmaganiga qaramay, keyin gol va assist bilan o‘yin taqdirini o‘zgartirdi.
Misr sensatsiyaga juda yaqin edi
Uchrashuv Misr uchun juda yaxshi boshlandi. Afrika vakili Argentinaga qarshi ikki to‘plik ustunlikka erishib, chorakfinal sari katta qadam tashlagandek ko‘ringan edi.
Biroq amaldagi chempion so‘nggi daqiqalarda bosimni kuchaytirdi va 3:2 hisobida g‘alabani ilib ketdi.
Messi penaltidan adashdi, ammo o‘yinni o‘zgartirdi
Lionel Messi bahs boshida penaltidan unumli foydalana olmadi. Ammo u keyinchalik o‘yinga katta ta’sir ko‘rsatdi.
Argentinalik sardor golli uzatmani amalga oshirdi va o‘zi ham bitta gol urib, jamoasining superkambekida hal qiluvchi rollardan birini bajardi.
Saloh Messini tan oldi
Muhammad Saloh o‘yindan keyin Messining darajasini ochiq e’tirof etdi.
«Biz qo‘limizdan kelganini qildik, lekin Messi degan yigit bor, u istalgan vaqtda o‘yin tizginini burib yuborishi va bahsni bir o‘zi yutib ketishi mumkin. Messi qolgan futbolchilardan ancha yuqori darajada turadi, buni tan olishim kerak», — deya Saloh so‘zlaridan iqtibos keltirdi La Derecha Diario.
Argentinani chorakfinalda Shveysariya kutmoqda
Misr mag‘lubiyatdan so‘ng turnirni tark etdi. Argentina esa chorakfinalga yo‘l oldi.
Keyingi bosqichda Lionel Skaloni shogirdlari Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. Messi esa JCH-2026da Argentinaning asosiy umidi bo‘lib qolmoqda.
…