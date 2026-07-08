Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadi
Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jaxon chempionati chorak finaliga yoʻllanma bergan Misrga qarshi (3:2) kechgan dramatik bahsdan soʻng oʻzining ruhiy holati haqida ochiq gapirdi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda argentinaliklar 0:2 hisobida ortda qolayotgan boʻlishiga qaramay, irodali gʻalabani qoʻlga kiritishdi. Biroq, jamoasining muvaffaqiyatiga qaramay, afsonaviy futbolchi oʻz oʻyinidan, xususan, amalga oshirilmagan penaltidan qattiq ranjiganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv yakunlangach, Lionel Messi maydonning oʻzidayoq koʻz yoshlarini tiya olmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi oʻzining omadsiz zarbasi tufayli oʻzini juda yomon his qilgan. "Penaltini ura olmaganimdan juda gʻazablandim, bu meni qattiq tushkunlikka tushirdi. Agar oʻsha vaziyatda gol urganimda, oʻyin butunlay boshqacha kechar edi. Biz yaxshi oʻynayotgan edik, koʻplab vaziyatlar yaratdik, ammo raqib darvozaboni ajoyib seyvlar koʻrsatdi", — deya taʼkidladi Messi.
Tarixiy antirekord va Maradonaning natijasiMisr terma jamoasi darvozaboni Mostafa Shobeir Messining 11 metrlik zarbasini qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu Lionel uchun joriy turnirdagi ikkinchi amalga oshirilmagan penalti boʻldi (bundan avval Avstriya bilan oʻyinda ham xato qilgan edi). Shu tariqa, Messi Jahon chempionatlari tarixida bitta turnir davomida (penaltilar seriyasidan tashqari) ikkita penaltidan foydalana olmagan ilk futbolchiga aylandi. Bu u kabi tajribali yulduz uchun kutilmagan va yoqimsiz natija boʻldi.
Shunga qaramay, Lionel Messi ochiq oʻyinda oʻzining haqiqiy mahoratini namoyish etdi. U nafaqat hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi, balki maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatini koʻrsatdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u 1986-yilgi mundialda Diego Maradona Belgiya bilan oʻyinda qayd etgan natijani takrorladi: bitta uchrashuvda gol urish, 5 tadan ortiq muvaffaqiyatli dribling va 5 tadan ortiq xavfli vaziyat yaratish aynan Messiga nasib etdi.
Argentina terma jamoasi 0:2 hisobida yutqaza turib, oʻyinni oʻz foydasiga hal qila olgani jamoaning xarakteridan dalolat beradi. Cristian Romero va Lionel Messining gollari muvozanatni tiklagan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Enzo Fernandez gʻalaba toʻpini kiritdi. 39 yoshli Messi 2026-yilgi chempionatdagi gollari sonini 8 taga yetkazib oldi va Lionel Scaloni jamoasi uchun naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotladi.
"Bu gʻalaba — gʻurur, xarakter va xohishning yana bir namunasidir. Men bu jamoadan faxrlanaman. 0:2 hisobidan chiqib ketish oson emas, lekin bu guruh hech qachon taslim boʻlmaydi va oxirigacha kurashadi. Biz chorak finalga yoʻl olganimizdan baxtiyormiz", — deya qoʻshimcha qildi Argentina sardori. Endilikda "albiseleste" chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida navbatdagi qiyin sinovlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.
…