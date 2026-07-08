Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadi

·44·Sport
Lionel Messi Misrga qarshi oʻyindagi dramatik gʻalabadan soʻng oʻz his-tuygʻularini yashirmadi

Argentina terma jamoasi sardori Lionel Messi Jaxon chempionati chorak finaliga yoʻllanma bergan Misrga qarshi (3:2) kechgan dramatik bahsdan soʻng oʻzining ruhiy holati haqida ochiq gapirdi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtgan uchrashuvda argentinaliklar 0:2 hisobida ortda qolayotgan boʻlishiga qaramay, irodali gʻalabani qoʻlga kiritishdi. Biroq, jamoasining muvaffaqiyatiga qaramay, afsonaviy futbolchi oʻz oʻyinidan, xususan, amalga oshirilmagan penaltidan qattiq ranjiganini maʼlum qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv yakunlangach, Lionel Messi maydonning oʻzidayoq koʻz yoshlarini tiya olmadi. Goal.com nashri xabariga koʻra, futbolchi oʻzining omadsiz zarbasi tufayli oʻzini juda yomon his qilgan. "Penaltini ura olmaganimdan juda gʻazablandim, bu meni qattiq tushkunlikka tushirdi. Agar oʻsha vaziyatda gol urganimda, oʻyin butunlay boshqacha kechar edi. Biz yaxshi oʻynayotgan edik, koʻplab vaziyatlar yaratdik, ammo raqib darvozaboni ajoyib seyvlar koʻrsatdi", — deya taʼkidladi Messi.

Tarixiy antirekord va Maradonaning natijasi

Misr terma jamoasi darvozaboni Mostafa Shobeir Messining 11 metrlik zarbasini qaytarishga muvaffaq boʻldi. Bu Lionel uchun joriy turnirdagi ikkinchi amalga oshirilmagan penalti boʻldi (bundan avval Avstriya bilan oʻyinda ham xato qilgan edi). Shu tariqa, Messi Jahon chempionatlari tarixida bitta turnir davomida (penaltilar seriyasidan tashqari) ikkita penaltidan foydalana olmagan ilk futbolchiga aylandi. Bu u kabi tajribali yulduz uchun kutilmagan va yoqimsiz natija boʻldi.

Shunga qaramay, Lionel Messi ochiq oʻyinda oʻzining haqiqiy mahoratini namoyish etdi. U nafaqat hisobni tenglashtiruvchi golga mualliflik qildi, balki maydonda haqiqiy yetakchilik qobiliyatini koʻrsatdi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, u 1986-yilgi mundialda Diego Maradona Belgiya bilan oʻyinda qayd etgan natijani takrorladi: bitta uchrashuvda gol urish, 5 tadan ortiq muvaffaqiyatli dribling va 5 tadan ortiq xavfli vaziyat yaratish aynan Messiga nasib etdi.

Argentina terma jamoasi 0:2 hisobida yutqaza turib, oʻyinni oʻz foydasiga hal qila olgani jamoaning xarakteridan dalolat beradi. Cristian Romero va Lionel Messining gollari muvozanatni tiklagan boʻlsa, hakam tomonidan qoʻshib berilgan vaqtda Enzo Fernandez gʻalaba toʻpini kiritdi. 39 yoshli Messi 2026-yilgi chempionatdagi gollari sonini 8 taga yetkazib oldi va Lionel Scaloni jamoasi uchun naqadar muhim ekanini yana bir bor isbotladi.

"Bu gʻalaba — gʻurur, xarakter va xohishning yana bir namunasidir. Men bu jamoadan faxrlanaman. 0:2 hisobidan chiqib ketish oson emas, lekin bu guruh hech qachon taslim boʻlmaydi va oxirigacha kurashadi. Biz chorak finalga yoʻl olganimizdan baxtiyormiz", — deya qoʻshimcha qildi Argentina sardori. Endilikda "albiseleste" chempionlik unvonini himoya qilish yoʻlida navbatdagi qiyin sinovlarga tayyorgarlik koʻrmoqda.

Lionel MessiArgentinaJahon ChempionatiFutbol YangiliklariMisr
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiJud Bellingem va Angliya afsonalari: Real Madrid yulduzi yangi maqomga koʻtarildiBugun, 11:51Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Anri Ronalduni qo‘llab-quvvatladi: «Merosiga shubha yo‘q»Bugun, 11:51O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiO‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldiBugun, 11:50Portugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiPortugaliyada ham iste’fo: Martines jamoani tark etdiBugun, 11:49JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdi (video)Bugun, 11:40Hollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiHollivudcha ssenariy: Argentina Misrga qarshi dahshatli kambek ko‘rsatdiBugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi