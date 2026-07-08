Ziko hakamga: «Orzumizni barbod qildi, Xudo oldida o‘zi javob bersin»
Misr milliy jamoasi hujumchisi Mustafo Ziko JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi o‘yindan so‘ng hakamlikdan norozi ekanini bildirdi.
Misr 2:0 hisobida oldinda borganiga qaramay, yakunda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Zikoning fikricha, bahsni boshqargan Fransua Leteksiye qarorlari butun bir millatning orzusiga ta’sir qilgan.
Ziko hakamni keskin aybladi
O‘yindan keyin Mustafo Ziko hissiyotlarini yashirib o‘tirmadi. U bosh hakamning qarorlaridan qattiq norozi bo‘lganini ochiq aytdi.
«Hakam butun bir millatning orzusini barbod qildi va u bizni nishonga olgandi, sababi biz Argentinani yutib qo‘ymasligimiz kerak edi. Endi qilganlari uchun Xudo oldida o‘zi javob bersin», — dedi Ziko.
VARdan keyin gol bekor qilindi
Misrlik futbolchining noroziligiga asos bo‘lgan epizodlardan biri 58-daqiqada yuz berdi.
Zikoning goli VAR aralashuvidan keyin bekor qilindi. Bu qaror o‘yin taqdiriga ta’sir qilgan holatlardan biri sifatida baholanmoqda.
Salohga nisbatan fol uchun penalti berilmadi
Bahsning so‘nggi daqiqalarida yana bir bahsli vaziyat yuzaga keldi.
Misr tomoni Muhammad Salohga nisbatan fol ishlatilgan deb hisoblagan holatda bosh hakam penalti belgilamadi. Bu esa o‘yindan keyingi noroziliklarni yanada kuchaytirdi.
Misr musobaqani tark etdi
Misr 1/8 finalda Argentinaga qarshi katta sensatsiyaga juda yaqin kelgan edi. Biroq amaldagi chempion so‘nggi daqiqalarda hisobni o‘z foydasiga hal qildi va 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.
Endilikda Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan jahon chempionati 19 iyulgacha davom etadi.
…