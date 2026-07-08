Ziko hakamga: «Orzumizni barbod qildi, Xudo oldida o‘zi javob bersin»

·0·Sport
Ziko hakamga: «Orzumizni barbod qildi, Xudo oldida o‘zi javob bersin»

Misr milliy jamoasi hujumchisi Mustafo Ziko JCH-2026 1/8 finalida Argentinaga qarshi o‘yindan so‘ng hakamlikdan norozi ekanini bildirdi.

Misr 2:0 hisobida oldinda borganiga qaramay, yakunda 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi. Zikoning fikricha, bahsni boshqargan Fransua Leteksiye qarorlari butun bir millatning orzusiga ta’sir qilgan.

Ziko hakamni keskin aybladi

O‘yindan keyin Mustafo Ziko hissiyotlarini yashirib o‘tirmadi. U bosh hakamning qarorlaridan qattiq norozi bo‘lganini ochiq aytdi.

«Hakam butun bir millatning orzusini barbod qildi va u bizni nishonga olgandi, sababi biz Argentinani yutib qo‘ymasligimiz kerak edi. Endi qilganlari uchun Xudo oldida o‘zi javob bersin», — dedi Ziko.

VARdan keyin gol bekor qilindi

Misrlik futbolchining noroziligiga asos bo‘lgan epizodlardan biri 58-daqiqada yuz berdi.

Zikoning goli VAR aralashuvidan keyin bekor qilindi. Bu qaror o‘yin taqdiriga ta’sir qilgan holatlardan biri sifatida baholanmoqda.

Salohga nisbatan fol uchun penalti berilmadi

Bahsning so‘nggi daqiqalarida yana bir bahsli vaziyat yuzaga keldi.

Misr tomoni Muhammad Salohga nisbatan fol ishlatilgan deb hisoblagan holatda bosh hakam penalti belgilamadi. Bu esa o‘yindan keyingi noroziliklarni yanada kuchaytirdi.

Misr musobaqani tark etdi

Misr 1/8 finalda Argentinaga qarshi katta sensatsiyaga juda yaqin kelgan edi. Biroq amaldagi chempion so‘nggi daqiqalarda hisobni o‘z foydasiga hal qildi va 3:2 hisobida g‘alaba qozondi.

Endilikda Argentina chorakfinalda Shveysariyaga qarshi maydonga tushadi. AQSH, Kanada va Meksikada o‘tayotgan jahon chempionati 19 iyulgacha davom etadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»Saloh Messi haqida: «U o‘yinni bir o‘zi burib yuboradi»Bugun, 10:32Alvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandiAlvaro Arbeloa «Fulhem» bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 05:32Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»Enso Fernandes: «Bu golni uch yildan beri orzu qilardim»Bugun, 04:38Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Lionel Messi: «Argentina hech qachon taslim bo‘lmaydi»Bugun, 04:34JCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiJCH-2026. Chorakfinalning barcha juftliklari ma’lum bo‘ldiBugun, 04:32JCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiJCH-2026. Shveysariya penaltilar seriyasida Kolumbiyani mag‘lub etdiBugun, 04:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi