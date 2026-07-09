MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...

·27·Sport
MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...

ESPN nashri MMA bo‘yicha eng kuchli davlatlar reytingini e’lon qildi. Yangi ro‘yxatda chempionlar soni, reytinglardagi jangchilar, istiqbolli nomlar va yirik promoushenlardagi umumiy vakillar hisobga olingan.

2025 yil yakunida ikkinchi o‘rinda bo‘lgan Rossiya bu safar reytingda yuqoriga ko‘tarildi. Bunga UFC'dagi yetakchi jangchilarning natijalari ham katta ta’sir qilgan.

Reyting qanday mezonlar asosida tuzildi?

ESPN MMA bo‘yicha davlatlar kuchini faqat bitta chempion yoki mashhur jangchiga qarab baholamagan.

Reytingni shakllantirishda bir nechta muhim omillar hisobga olingan:

  • amaldagi chempionlar soni;

  • UFC va PFL reytinglaridagi jangchilar;

  • istiqbolli sportchilar;

  • yetakchi MMA promoushenlarida o‘z davlati nomidan ishtirok etayotgan jangchilar soni.

Rossiya birinchi o‘ringa ko‘tarildi

Yangi ro‘yxatda Rossiya MMA bo‘yicha eng kuchli davlat sifatida birinchi o‘rinni egalladi.

Ma’lumot uchun, 2025 yil yakunlariga ko‘ra Rossiya ikkinchi o‘rinda qayd etilgan edi. Ammo hozir ESPN'ning P4P reytingida birinchi va ikkinchi o‘rinlarni rossiyalik jangchilar egallab turibdi.

Gap yarim o‘rta vazn chempioni Islom Maxachev va yengil vazn toifasi chempioni Pyotr Yan haqida ketmoqda.

AQSH va Braziliya kuchli uchlikda qoldi

Reytingda ikkinchi o‘rin AQSHga nasib etdi. MMA tarixi va UFC infratuzilmasi nuqtayi nazaridan AQSH hali ham eng katta markazlardan biri hisoblanadi.

Uchinchi o‘rinni Braziliya egalladi. Braziliyalik jangchilar MMAning turli vazn toifalarida va yirik promoushenlarda o‘z o‘rnini saqlab qolmoqda.

Top-10 davlatlar ro‘yxati

ESPN talqiniga ko‘ra, MMA bo‘yicha eng kuchli 10 davlat:

  1. Rossiya;

  2. AQSH;

  3. Braziliya;

  4. Angliya;

  5. Avstraliya;

  6. Gruziya;

  7. Fransiya;

  8. Meksika;

  9. Yangi Zelandiya;

  10. Xitoy.

MMAda kuchlar nisbati o‘zgarmoqda

Reytingda Gruziya, Fransiya, Meksika, Yangi Zelandiya va Xitoy kabi davlatlarning kuchli o‘nlikdan joy olishi MMA geografiyasi kengayib borayotganini ko‘rsatadi.

Avval bu sport turi asosan AQSH va Braziliya yetakchiligida tasavvur qilingan bo‘lsa, hozir yangi maktablar va yangi chempionlar global kuchlar nisbatini o‘zgartirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...Neymar JCH-2026 dan keyin uch yo‘l oldida: otasi bir qarorga qarshi...Bugun, 08:59Inter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiInter Trevoh Chalobah transferini toʻxtatdi: Italiyada kutilmagan ittifoq tuzildiBugun, 02:11Rafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiRafael Marquez Meksika terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlandiBugun, 01:37Arsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiArsenal Bruno Guimaraes transferi boʻyicha muzokaralarni jadallashtirdiBugun, 01:15Chelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiChelsi Portugaliya yulduzi Geovany Quenda transferini eʼlon qildiBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi