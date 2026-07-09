MMA xaritasi yangilandi: yetakchilik kutilmagan tomonga o‘tdi...
ESPN nashri MMA bo‘yicha eng kuchli davlatlar reytingini e’lon qildi. Yangi ro‘yxatda chempionlar soni, reytinglardagi jangchilar, istiqbolli nomlar va yirik promoushenlardagi umumiy vakillar hisobga olingan.
2025 yil yakunida ikkinchi o‘rinda bo‘lgan Rossiya bu safar reytingda yuqoriga ko‘tarildi. Bunga UFC'dagi yetakchi jangchilarning natijalari ham katta ta’sir qilgan.
Reyting qanday mezonlar asosida tuzildi?
ESPN MMA bo‘yicha davlatlar kuchini faqat bitta chempion yoki mashhur jangchiga qarab baholamagan.
Reytingni shakllantirishda bir nechta muhim omillar hisobga olingan:
amaldagi chempionlar soni;
UFC va PFL reytinglaridagi jangchilar;
istiqbolli sportchilar;
yetakchi MMA promoushenlarida o‘z davlati nomidan ishtirok etayotgan jangchilar soni.
Rossiya birinchi o‘ringa ko‘tarildi
Yangi ro‘yxatda Rossiya MMA bo‘yicha eng kuchli davlat sifatida birinchi o‘rinni egalladi.
Ma’lumot uchun, 2025 yil yakunlariga ko‘ra Rossiya ikkinchi o‘rinda qayd etilgan edi. Ammo hozir ESPN'ning P4P reytingida birinchi va ikkinchi o‘rinlarni rossiyalik jangchilar egallab turibdi.
Gap yarim o‘rta vazn chempioni Islom Maxachev va yengil vazn toifasi chempioni Pyotr Yan haqida ketmoqda.
AQSH va Braziliya kuchli uchlikda qoldi
Reytingda ikkinchi o‘rin AQSHga nasib etdi. MMA tarixi va UFC infratuzilmasi nuqtayi nazaridan AQSH hali ham eng katta markazlardan biri hisoblanadi.
Uchinchi o‘rinni Braziliya egalladi. Braziliyalik jangchilar MMAning turli vazn toifalarida va yirik promoushenlarda o‘z o‘rnini saqlab qolmoqda.
Top-10 davlatlar ro‘yxati
ESPN talqiniga ko‘ra, MMA bo‘yicha eng kuchli 10 davlat:
Rossiya;
AQSH;
Braziliya;
Angliya;
Avstraliya;
Gruziya;
Fransiya;
Meksika;
Yangi Zelandiya;
Xitoy.
MMAda kuchlar nisbati o‘zgarmoqda
Reytingda Gruziya, Fransiya, Meksika, Yangi Zelandiya va Xitoy kabi davlatlarning kuchli o‘nlikdan joy olishi MMA geografiyasi kengayib borayotganini ko‘rsatadi.
Avval bu sport turi asosan AQSH va Braziliya yetakchiligida tasavvur qilingan bo‘lsa, hozir yangi maktablar va yangi chempionlar global kuchlar nisbatini o‘zgartirmoqda.
…