Fransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi

·147·Sport
Fransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi

FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Fransiya va Marokash o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv bugun 01:00 da Foksborodagi stadionda boshlanadi. Jamoalar asosiy tarkiblarni e’lon qildi. Fransiya 4-2-3-1 sxemasida harakat qiladi, hujum markazida Kilian Mbappe o‘ynaydi. Marokash ham 4-2-3-1 tizimini tanlagan, darvozani Yassin Bono qo‘riqlaydi. Zahira o‘yinchilari va murabbiylar ro‘yxati skrinshotda to‘liq ko‘rinmagan.

Fransiyaning asosiy tarkibi:

• M. Menyan
• J. Kunde
• D. Upamekano
• V. Saliba
• L. Din
• M. Kone
• A. Rabo
• U. Dembele
• M. Olise
• D. Due
• K. Mbappe

Marokashning asosiy tarkibi:

• Bono
• A. Salax-Eddin
• N. Mazraui
• N. Aggerd
• A. Hakimiy
• N. El-Aynaui
• A. Richardson
• B. El-Xannus
• A. Unahi
• B. Dias
• Ch. Talbi

Uchrashuv g‘olibi yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Fransiya hujumda Mbappe, Dembele, Olise va Due orqali o‘yin qurishi kutilmoqda. Marokash esa qanotlarda Hakimiy va Salax-Eddin faolligidan foydalanishi mumkin.

FransiyaMarokashKilian MbappeYassin BonoAshraf HakimiyFIFA 2026
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzatingFransiya va Marokash o‘yinini saytimizda jonli kuzatingBugun, 00:24Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiManchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdiKecha, 23:38Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Kecha, 23:33Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasNani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasKecha, 22:35Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiGoal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiKecha, 22:31Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaFransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaKecha, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi