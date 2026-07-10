Fransiya va Marokash o‘yini uchun asosiy tarkiblar ma’lum bo‘ldi
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Fransiya va Marokash o‘zaro maydonga tushadi. Uchrashuv bugun 01:00 da Foksborodagi stadionda boshlanadi. Jamoalar asosiy tarkiblarni e’lon qildi. Fransiya 4-2-3-1 sxemasida harakat qiladi, hujum markazida Kilian Mbappe o‘ynaydi. Marokash ham 4-2-3-1 tizimini tanlagan, darvozani Yassin Bono qo‘riqlaydi. Zahira o‘yinchilari va murabbiylar ro‘yxati skrinshotda to‘liq ko‘rinmagan.
Fransiyaning asosiy tarkibi:
• M. Menyan
• J. Kunde
• D. Upamekano
• V. Saliba
• L. Din
• M. Kone
• A. Rabo
• U. Dembele
• M. Olise
• D. Due
• K. Mbappe
Marokashning asosiy tarkibi:
• Bono
• A. Salax-Eddin
• N. Mazraui
• N. Aggerd
• A. Hakimiy
• N. El-Aynaui
• A. Richardson
• B. El-Xannus
• A. Unahi
• B. Dias
• Ch. Talbi
Uchrashuv g‘olibi yarim final yo‘llanmasini qo‘lga kiritadi. Fransiya hujumda Mbappe, Dembele, Olise va Due orqali o‘yin qurishi kutilmoqda. Marokash esa qanotlarda Hakimiy va Salax-Eddin faolligidan foydalanishi mumkin.
…