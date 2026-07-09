Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdi

·0·Sport
Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdi

Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻzining asosiy yarim himoyachilaridan biri Aurelien Tchouameni bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha yakuniy qarorga keldi. Bu yangilik Angliyaning Manchester Yunayted jamoasi uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki "qizil iblislar" frantsiyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni uzoq vaqtdan beri rejalashtirib kelayotgan edi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Madrid klubi futbolchi boʻyicha tushgan barcha takliflarni rad etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Aurelien Tchouameni va Real Madrid rahbariyati oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, tomonlar 2031-yilgacha moʻljallangan yangi besh yillik shartnomaga imzo chekdilar. Ushbu kelishuv klubning yosh yulduzlarni saqlab qolish va jamoaning kelajakdagi oʻzagini shakllantirish strategiyasining bir qismidir. Futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Ispaniya poytaxtida davom ettirishni istashini va boshqa klublardan kelgan chorlovlarni koʻrib chiqmasligini maʼlum qilgan.

Yangi maosh va strategik qaror

Dastlabki xabarlarda Tchouameni yangi shartnomaga koʻra yiliga 13 million yevro maosh olishi aytilgan edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, frantsiyalik tayanch yarim himoyachisining yillik daromadi taxminan 9 million yevroni tashkil etadi. Futbolchi moliyaviy jihatdan koʻra sportdagi oʻsish va klubning nufuzini ustun qoʻygani aytilmoqda. U Madridni oʻz mahoratini oshirish va sovrinlar yutish uchun dunyodagi eng yaxshi maskan deb hisoblaydi.

Manchester Yunayted rahbariyati yarim himoyadagi muammolarni hal qilish uchun Tchouamenini asosiy nishon sifatida belgilagan edi. Manchester klubi vakillari futbolchining agentlari bilan bogʻlanishga harakat qilgan, ammo Real Madrid rahbariyati transfer boʻyicha muzokaralar oʻtkazishdan mutlaqo bosh tortgan. Angliya klubiga frantsiyalik futbolchi sotilmasligi haqida erta ogohlantirish berilgan.

Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo ushbu yangilikni katta mamnuniyat bilan qabul qildi. Portugaliyalik mutaxassis Tchouamenini oʻz pozitsiyasidagi dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri deb hisoblaydi. Murabbiyning fikricha, Aurelien jamoa oʻyinining surati va nazoratini boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Murabbiy tomonidan bildirilgan yuksak ishonch futbolchining klubga sodiqligini yanada mustahkamlagan.

Tchouameni nafaqat maydonda, balki klub qadriyatlari va shahar muhitiga ham toʻliq moslashganini bir necha bor taʼkidlagan. Uning Madrid bilan bogʻliqligi shunchaki professional shartnoma emas, balki hissiy bogʻliqlikka aylangan. Bu holat esa transfer bozoridagi shov-shuvlarga qaramay, muzokaralarning juda silliq va muammosiz kechishini taʼminladi.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid oʻzining "oltin avlodi"ni saqlab qolishda davom etmoqda. Manchester Yunayted esa endi yarim himoyani kuchaytirish uchun boshqa variantlarni qidirishga majbur. Tchouamenining 2031-yilgacha qolishi Madrid klubining kelgusi oʻn yillikdagi barqarorligini kafolatlovchi muhim qadam boʻldi.

Real MadridManchester YunaytedAurelien TchouameniTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...Bugun, 23:33Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasNani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasBugun, 22:35Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiGoal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiBugun, 22:31Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaFransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaBugun, 21:28«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 21:15Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi