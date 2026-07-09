Manchester Yunayted rad javobini oldi: Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdi
Ispaniyaning Real Madrid klubi oʻzining asosiy yarim himoyachilaridan biri Aurelien Tchouameni bilan amaldagi kelishuvni uzaytirish boʻyicha yakuniy qarorga keldi. Bu yangilik Angliyaning Manchester Yunayted jamoasi uchun kutilmagan zarba boʻldi, chunki "qizil iblislar" frantsiyalik futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni uzoq vaqtdan beri rejalashtirib kelayotgan edi. AS nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Madrid klubi futbolchi boʻyicha tushgan barcha takliflarni rad etgan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Aurelien Tchouameni va Real Madrid rahbariyati oʻrtasidagi muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlanib, tomonlar 2031-yilgacha moʻljallangan yangi besh yillik shartnomaga imzo chekdilar. Ushbu kelishuv klubning yosh yulduzlarni saqlab qolish va jamoaning kelajakdagi oʻzagini shakllantirish strategiyasining bir qismidir. Futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Ispaniya poytaxtida davom ettirishni istashini va boshqa klublardan kelgan chorlovlarni koʻrib chiqmasligini maʼlum qilgan.
Yangi maosh va strategik qarorDastlabki xabarlarda Tchouameni yangi shartnomaga koʻra yiliga 13 million yevro maosh olishi aytilgan edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar shuni koʻrsatadiki, frantsiyalik tayanch yarim himoyachisining yillik daromadi taxminan 9 million yevroni tashkil etadi. Futbolchi moliyaviy jihatdan koʻra sportdagi oʻsish va klubning nufuzini ustun qoʻygani aytilmoqda. U Madridni oʻz mahoratini oshirish va sovrinlar yutish uchun dunyodagi eng yaxshi maskan deb hisoblaydi.
Manchester Yunayted rahbariyati yarim himoyadagi muammolarni hal qilish uchun Tchouamenini asosiy nishon sifatida belgilagan edi. Manchester klubi vakillari futbolchining agentlari bilan bogʻlanishga harakat qilgan, ammo Real Madrid rahbariyati transfer boʻyicha muzokaralar oʻtkazishdan mutlaqo bosh tortgan. Angliya klubiga frantsiyalik futbolchi sotilmasligi haqida erta ogohlantirish berilgan.
Jamoa bosh murabbiyi Joze Mourinyo ushbu yangilikni katta mamnuniyat bilan qabul qildi. Portugaliyalik mutaxassis Tchouamenini oʻz pozitsiyasidagi dunyoning eng yaxshi oʻyinchilaridan biri deb hisoblaydi. Murabbiyning fikricha, Aurelien jamoa oʻyinining surati va nazoratini boshqarishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Murabbiy tomonidan bildirilgan yuksak ishonch futbolchining klubga sodiqligini yanada mustahkamlagan.
Tchouameni nafaqat maydonda, balki klub qadriyatlari va shahar muhitiga ham toʻliq moslashganini bir necha bor taʼkidlagan. Uning Madrid bilan bogʻliqligi shunchaki professional shartnoma emas, balki hissiy bogʻliqlikka aylangan. Bu holat esa transfer bozoridagi shov-shuvlarga qaramay, muzokaralarning juda silliq va muammosiz kechishini taʼminladi.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Real Madrid oʻzining "oltin avlodi"ni saqlab qolishda davom etmoqda. Manchester Yunayted esa endi yarim himoyani kuchaytirish uchun boshqa variantlarni qidirishga majbur. Tchouamenining 2031-yilgacha qolishi Madrid klubining kelgusi oʻn yillikdagi barqarorligini kafolatlovchi muhim qadam boʻldi.
…