Fransiya va Marokash o‘yinida futbolchilar qanday baholandi?
FIFA 2026 jahon chempionati chorak finalida Fransiya Marokashni 2:0 hisobida mag‘lub etdi. Uchrashuvdan keyin futbolchilarning baholari e’lon qilindi. Fransiya safida eng yuqori baho Usmon Dembelega berildi. U 8,4 ball oldi. Kilian Mbappe esa 8,2 ball bilan jamoasining eng yaxshi baholangan o‘yinchilaridan biri bo‘ldi.
Fransiya futbolchilari baholari:
• Mayk Menyan — 6,9
• Jyul Kunde — 6,9
• Dayo Upamekano — 8,0
• Vilyam Saliba — 7,1
• Lyuka Din — 7,5
• Manu Kone — 7,4
• Adriyen Rabo — 7,3
• Usmon Dembele — 8,4
• Maykl Olise — 7,3
• Dezire Due — 7,5
• Kilian Mbappe — 8,2
Marokash safida eng yaxshi baho darvozabon Yassin Bonoga berildi. U 6,9 ball oldi. Azzedin Unahi 6,6, Idrissi 6,3 ball bilan qayd etildi. Qolgan futbolchilarda baholar 5,6–6,3 oralig‘ida bo‘ldi.
Marokash futbolchilari baholari:
• Yassin Bono — 6,9
• Ashraf Hakimiy — 6,1
• Nayef Aggerd — 5,9
• Adam Masina — 5,9
• Anuar Salax-Eddin — 5,8
• Neyl El-Aynaui — 6,3
• Azzedin Unahi — 6,6
• Bilol El-Xannus — 6,2
• Braim Dias — 5,9
• Ayub Buddadi — 5,6
• Chamsuddin Talbi — 5,7
Umumiy baholarga ko‘ra, Fransiyada hujum va markaziy chiziq vakillari yuqoriroq natija qayd etdi. Marokashda esa Bononing bahosi jamoadagi eng yuqori ko‘rsatkich bo‘ldi.
…