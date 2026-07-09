Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar bor

·48·Sport
Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar bor

Janubiy Koreya milliy jamoasi JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin yangi bosh murabbiy izlashni boshlagani aytilmoqda.

Star News Korea nashri ma’lumotiga ko‘ra, lavozim uchun ikki asosiy nomzod ko‘rib chiqilmoqda. Ulardan biri yaqinda Portugaliya milliy jamoasini tark etgan Roberto Martines hisoblanadi.

Martines Koreya variantida paydo bo‘ldi

Roberto Martines JCH-2026da Portugaliya milliy jamoasini boshqargan edi.

Biroq portugallar turnirda kutilgan natijani qayd eta olmadi. Shundan so‘ng mutaxassis lavozimini tark etgandi.

Endi esa u Janubiy Koreya milliy jamoasi bosh murabbiyligiga nomzodlar qatoridan joy olgani xabar qilinmoqda.

Paulu Bentu ham asosiy nomzodlardan biri

Manbaga ko‘ra, yana bir asosiy nomzod — Paulu Bentu.

Portugaliyalik mutaxassis 2022 yil Qatardagi jahon chempionatida Janubiy Koreyani 1/8 finalga olib chiqqan edi. Shu bois uning nomzodi koreyaliklar uchun yaxshi tanish variant hisoblanadi.

Jamoa murabbiysiz qolgan

Ayni paytda Janubiy Koreya milliy jamoasi bosh murabbiyligi lavozimi bo‘sh turibdi.

Avvalroq Xon Myon Bo JCH-2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz natijadan so‘ng iste’foga chiqarilgani ma’lum qilingandi.

Koreya yangi bosqichga tayyorlanmoqda

Janubiy Koreya futbol federatsiyasi oldida endi muhim tanlov turibdi.

Bir tomonda jamoa muhitini yaxshi biladigan Paulu Bentu, ikkinchi tomonda esa Portugaliya va boshqa milliy jamoalarda ishlagan Roberto Martines bor.

Koreya futboli uchun navbatdagi qaror faqat yangi murabbiy tayinlovi emas, balki keyingi yirik turnirlar uchun butunlay yangi yo‘nalishni belgilab berishi mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiAurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldiBugun, 11:56Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Bugun, 11:26Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Bugun, 10:39Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi