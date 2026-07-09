Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar bor
Janubiy Koreya milliy jamoasi JCH-2026dagi muvaffaqiyatsiz ishtirokdan keyin yangi bosh murabbiy izlashni boshlagani aytilmoqda.
Star News Korea nashri ma’lumotiga ko‘ra, lavozim uchun ikki asosiy nomzod ko‘rib chiqilmoqda. Ulardan biri yaqinda Portugaliya milliy jamoasini tark etgan Roberto Martines hisoblanadi.
Martines Koreya variantida paydo bo‘ldi
Roberto Martines JCH-2026da Portugaliya milliy jamoasini boshqargan edi.
Biroq portugallar turnirda kutilgan natijani qayd eta olmadi. Shundan so‘ng mutaxassis lavozimini tark etgandi.
Endi esa u Janubiy Koreya milliy jamoasi bosh murabbiyligiga nomzodlar qatoridan joy olgani xabar qilinmoqda.
Paulu Bentu ham asosiy nomzodlardan biri
Manbaga ko‘ra, yana bir asosiy nomzod — Paulu Bentu.
Portugaliyalik mutaxassis 2022 yil Qatardagi jahon chempionatida Janubiy Koreyani 1/8 finalga olib chiqqan edi. Shu bois uning nomzodi koreyaliklar uchun yaxshi tanish variant hisoblanadi.
Jamoa murabbiysiz qolgan
Ayni paytda Janubiy Koreya milliy jamoasi bosh murabbiyligi lavozimi bo‘sh turibdi.
Avvalroq Xon Myon Bo JCH-2026 guruh bosqichidagi muvaffaqiyatsiz natijadan so‘ng iste’foga chiqarilgani ma’lum qilingandi.
Koreya yangi bosqichga tayyorlanmoqda
Janubiy Koreya futbol federatsiyasi oldida endi muhim tanlov turibdi.
Bir tomonda jamoa muhitini yaxshi biladigan Paulu Bentu, ikkinchi tomonda esa Portugaliya va boshqa milliy jamoalarda ishlagan Roberto Martines bor.
Koreya futboli uchun navbatdagi qaror faqat yangi murabbiy tayinlovi emas, balki keyingi yirik turnirlar uchun butunlay yangi yo‘nalishni belgilab berishi mumkin.
…