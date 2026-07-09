Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldi

·89·Sport
Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldi

Madridning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni oʻz kelajagi borasidagi barcha savollarga nuqta qoʻydi. Fransiyalik iqtidorli futbolchi Ispaniya poytaxtida qolishga qaror qildi va klub bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladi. Bu qaror futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni istagan Angliya Premer-ligasi grandlari, xususan, Manchester Yunayted uchun kutilmagan zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

RMC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Aurelien Tchouameni va Real Madrid rahbariyati oʻrtasidagi kelishuv 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan. Ushbu yangi bitim futbolchining jamoa loyihasidagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatadi. Avvalroq, Manchester Yunayted uni sotib olish uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflashga tayyor ekani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq yangi kelishuv bu transfer ehtimolini butunlay yoʻqqa chiqardi.

Joze Mourinyoning taʼsiri va yangi loyiha

Marca nashrining taʼkidlashicha, futbolchining Madridda qolishida jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo hal qiluvchi rolni oʻynagan. Portugaliyalik mutaxassis Aurelien Tchouameni bilan shaxsan suhbatlashib, uni jamoaning kelgusi rejalarida markaziy figura sifatida koʻrayotganiga ishontira olgan. Mourinyo jamoa tarkibini shakllantirishda mutlaq vakolatga ega boʻlib, u fransiyalik yarim himoyachini tarkibning ajralmas qismi deb hisoblaydi.

Soʻnggi vaqtlarda Real Madrid ichidagi muhit va Federico Valverde bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar haqidagi mish-mishlar Aurelien Tchouameni ketishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirgan edi. Biroq, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining mahoratiga toʻliq ishonch bildirdi. Bu esa futbolchining ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatib, uning "Qirollik klubi"da qolish istagini mustahkamladi.

Manchester Yunaytedning transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizligi

Manchester Yunayted uchun bu transfer oynasidagi navbatdagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi. Klub avvalroq Mateus Fernandes transferi boʻyicha Tottenxemga yutqazib qoʻygan edi. Aurelien Tchouameni bilan bogʻliq vaziyatda ham Manchester klubi rahbariyatining moliyaviy paketlarni tayyorlashdagi sustkashligi pand berdi. Endilikda "qizil iblislar" oʻz eʼtiborini Chelsi aʼzosi Andrey Santosga qaratishga majbur boʻlmoqda.

Hozirda Aurelien Tchouameni bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi safidagi ishtirokiga qaratgan. Mushaklaridagi jarohatdan forigʻ boʻlgan futbolchi terma jamoaning umumiy mashgʻulotlariga qoʻshildi. U Marokashga qarshi kechadigan muhim bahsda Didier Deschamps ixtiyorida boʻladi. Real Madrid bilan tuzilgan yangi shartnoma esa unga Jahon chempionati pley-off bosqichida xotirjam va bor kuchi bilan harakat qilish imkonini beradi.

Ushbu kelishuv Real Madridning uzoq muddatli strategiyasining bir qismidir. Klub yosh va iqtidorli futbolchilarni oʻz safida saqlab qolish orqali Yevropa futbolidagi gegemonligini davom ettirishni koʻzlamoqda. Aurelien Tchouameni esa ushbu strategiyaning markaziy boʻgʻini boʻlib qolaveradi.

Real MadridManchester YunaytedAurelien TchouameniTransferJoze Mourinyo
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Liverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaLiverpul Muhammad Salah oʻrniga PSJ yulduzi Bradley Barcola nomzodini koʻrib chiqmoqdaBugun, 12:19Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Lamine Yamal Julian Alvarezni Barselonaga chaqirdi: Transfer amalga oshadimi?Bugun, 12:13Janubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borJanubiy Koreya yangi murabbiy izlamoqda: nomzodlar orasida tanish ismlar borBugun, 11:54Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Keynning Bekxem bilan eski surati: yonidagi qiz keyin kimga aylandi?Bugun, 11:26Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Yamal Messiga tan berdi: final haqidagi javobi esa boshqacha chiqdi...Bugun, 10:39Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Yamal ikki afsona haqida gapirdi: JCH-2026dan keyin davr almashyaptimi?Bugun, 09:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi