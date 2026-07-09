Aurelien Tchouameni Real Madrid bilan shartnomasini uzaytirdi: Manchester Yunayted rejasi barbod boʻldi
Madridning Real Madrid klubi yarim himoyachisi Aurelien Tchouameni oʻz kelajagi borasidagi barcha savollarga nuqta qoʻydi. Fransiyalik iqtidorli futbolchi Ispaniya poytaxtida qolishga qaror qildi va klub bilan uzoq muddatli yangi shartnoma imzoladi. Bu qaror futbolchini oʻz safiga qoʻshib olishni istagan Angliya Premer-ligasi grandlari, xususan, Manchester Yunayted uchun kutilmagan zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
RMC Sport nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Aurelien Tchouameni va Real Madrid rahbariyati oʻrtasidagi kelishuv 2031-yilning iyuniga qadar moʻljallangan. Ushbu yangi bitim futbolchining jamoa loyihasidagi oʻrni naqadar muhimligini koʻrsatadi. Avvalroq, Manchester Yunayted uni sotib olish uchun 100 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflashga tayyor ekani haqida xabarlar tarqalgan edi, biroq yangi kelishuv bu transfer ehtimolini butunlay yoʻqqa chiqardi.
Joze Mourinyoning taʼsiri va yangi loyihaMarca nashrining taʼkidlashicha, futbolchining Madridda qolishida jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourinyo hal qiluvchi rolni oʻynagan. Portugaliyalik mutaxassis Aurelien Tchouameni bilan shaxsan suhbatlashib, uni jamoaning kelgusi rejalarida markaziy figura sifatida koʻrayotganiga ishontira olgan. Mourinyo jamoa tarkibini shakllantirishda mutlaq vakolatga ega boʻlib, u fransiyalik yarim himoyachini tarkibning ajralmas qismi deb hisoblaydi.
Soʻnggi vaqtlarda Real Madrid ichidagi muhit va Federico Valverde bilan yuzaga kelgan tushunmovchiliklar haqidagi mish-mishlar Aurelien Tchouameni ketishi mumkinligi haqidagi taxminlarni kuchaytirgan edi. Biroq, klub rahbariyati va murabbiylar shtabi futbolchining mahoratiga toʻliq ishonch bildirdi. Bu esa futbolchining ruhiy holatiga ijobiy taʼsir koʻrsatib, uning "Qirollik klubi"da qolish istagini mustahkamladi.
Manchester Yunaytedning transfer bozoridagi muvaffaqiyatsizligiManchester Yunayted uchun bu transfer oynasidagi navbatdagi muvaffaqiyatsizlik boʻldi. Klub avvalroq Mateus Fernandes transferi boʻyicha Tottenxemga yutqazib qoʻygan edi. Aurelien Tchouameni bilan bogʻliq vaziyatda ham Manchester klubi rahbariyatining moliyaviy paketlarni tayyorlashdagi sustkashligi pand berdi. Endilikda "qizil iblislar" oʻz eʼtiborini Chelsi aʼzosi Andrey Santosga qaratishga majbur boʻlmoqda.
Hozirda Aurelien Tchouameni bor eʼtiborini Fransiya terma jamoasi safidagi ishtirokiga qaratgan. Mushaklaridagi jarohatdan forigʻ boʻlgan futbolchi terma jamoaning umumiy mashgʻulotlariga qoʻshildi. U Marokashga qarshi kechadigan muhim bahsda Didier Deschamps ixtiyorida boʻladi. Real Madrid bilan tuzilgan yangi shartnoma esa unga Jahon chempionati pley-off bosqichida xotirjam va bor kuchi bilan harakat qilish imkonini beradi.
Ushbu kelishuv Real Madridning uzoq muddatli strategiyasining bir qismidir. Klub yosh va iqtidorli futbolchilarni oʻz safida saqlab qolish orqali Yevropa futbolidagi gegemonligini davom ettirishni koʻzlamoqda. Aurelien Tchouameni esa ushbu strategiyaning markaziy boʻgʻini boʻlib qolaveradi.
…