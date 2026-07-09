«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor
«Surxon» hujumchisi Stefan Chinedu faoliyatini vaqtincha «Paxtakor»da davom ettiradi. Termiz klubi nigeriyalik forvard bilan amaldagi shartnomani avval uzaytirdi, keyin esa uni ijara asosida Toshkent klubiga yubordi.
Bu transfer Superliga mavsumning ikkinchi qismi oldidan e’tiborli voqealardan biri bo‘ldi. Chunki Chinedu «Surxon» safida qisqa vaqt ichida yuqori natija ko‘rsatib, muxlislar e’tiborini qozongan edi.
Chinedu bilan shartnoma 2027 yilgacha uzaytirildi
«Surxon» matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, klub Stefan Chinedu bilan amaldagi mehnat shartnomasini 2027 yil yakuniga qadar uzaytirgan.
Bu qaror termizliklar forvardni uzoq muddatli rejalaridan chiqarib yubormaganini ko‘rsatadi. Ya’ni futbolchi ijaraga berilgan bo‘lsa-da, uning huquqlari «Surxon»da saqlanib qoladi.
Forvard mavsum oxirigacha «Paxtakor»da o‘ynaydi
Tomonlar o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra, nigeriyalik hujumchi 2026 yilgi mavsum yakuniga qadar ijara asosida «Paxtakor» safida faoliyat olib boradi.
«Paxtakor» uchun bu transfer hujum chizig‘ida raqobat va golli variantlarni kuchaytirishi mumkin. Chinedu esa chempionlik uchun kurashayotgan jamoada o‘zini yangi darajada ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ladi.
14 o‘yinda 10 gol
Stefan Chinedu «Surxon» safida jami 14 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan.
Ushbu o‘yinlarda forvard raqiblar darvozasini 10 bor ishg‘ol qilgan. Bu ko‘rsatkich uni Superligadagi eng samarali legionerlardan biri sifatida ko‘rsatib berdi.
«Surxon» forvardga minnatdorlik bildirdi
Termiz klubi futbolchining jamoadagi mehnatini alohida e’tirof etdi.
«Jamoamiz Chineduga klubimiz safidagi fidokorona mehnati uchun minnatdorlik bildiradi», — deyiladi klub xabarida.
Ijara ortidagi asosiy intriga
Chineduning «Paxtakor»ga o‘tishi mavsumning ikkinchi qismida Superliga raqobatini yanada qiziqarli qilishi mumkin.
Bir tomonda «Paxtakor» tajribali va gol ura oladigan forvardga ega bo‘ldi. Ikkinchi tomonda esa «Surxon» futbolchi bilan shartnomani uzaytirib, uning kelajakdagi taqdirini o‘z nazoratida saqlab qoldi.
…