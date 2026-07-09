«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor

·0·Sport
«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor

«Surxon» hujumchisi Stefan Chinedu faoliyatini vaqtincha «Paxtakor»da davom ettiradi. Termiz klubi nigeriyalik forvard bilan amaldagi shartnomani avval uzaytirdi, keyin esa uni ijara asosida Toshkent klubiga yubordi.

Bu transfer Superliga mavsumning ikkinchi qismi oldidan e’tiborli voqealardan biri bo‘ldi. Chunki Chinedu «Surxon» safida qisqa vaqt ichida yuqori natija ko‘rsatib, muxlislar e’tiborini qozongan edi.

Chinedu bilan shartnoma 2027 yilgacha uzaytirildi

«Surxon» matbuot xizmati ma’lumotiga ko‘ra, klub Stefan Chinedu bilan amaldagi mehnat shartnomasini 2027 yil yakuniga qadar uzaytirgan.

Bu qaror termizliklar forvardni uzoq muddatli rejalaridan chiqarib yubormaganini ko‘rsatadi. Ya’ni futbolchi ijaraga berilgan bo‘lsa-da, uning huquqlari «Surxon»da saqlanib qoladi.

Forvard mavsum oxirigacha «Paxtakor»da o‘ynaydi

Tomonlar o‘rtasidagi kelishuvga ko‘ra, nigeriyalik hujumchi 2026 yilgi mavsum yakuniga qadar ijara asosida «Paxtakor» safida faoliyat olib boradi.

«Paxtakor» uchun bu transfer hujum chizig‘ida raqobat va golli variantlarni kuchaytirishi mumkin. Chinedu esa chempionlik uchun kurashayotgan jamoada o‘zini yangi darajada ko‘rsatish imkoniga ega bo‘ladi.

14 o‘yinda 10 gol

Stefan Chinedu «Surxon» safida jami 14 ta rasmiy uchrashuvda maydonga tushgan.

Ushbu o‘yinlarda forvard raqiblar darvozasini 10 bor ishg‘ol qilgan. Bu ko‘rsatkich uni Superligadagi eng samarali legionerlardan biri sifatida ko‘rsatib berdi.

«Surxon» forvardga minnatdorlik bildirdi

Termiz klubi futbolchining jamoadagi mehnatini alohida e’tirof etdi.

«Jamoamiz Chineduga klubimiz safidagi fidokorona mehnati uchun minnatdorlik bildiradi», — deyiladi klub xabarida.

Ijara ortidagi asosiy intriga

Chineduning «Paxtakor»ga o‘tishi mavsumning ikkinchi qismida Superliga raqobatini yanada qiziqarli qilishi mumkin.

Bir tomonda «Paxtakor» tajribali va gol ura oladigan forvardga ega bo‘ldi. Ikkinchi tomonda esa «Surxon» futbolchi bilan shartnomani uzaytirib, uning kelajakdagi taqdirini o‘z nazoratida saqlab qoldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinIyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinBugun, 15:53Abduqodir Husanovning «Lans»ga o‘tishi qanday amalga oshgani aytildiAbduqodir Husanovning «Lans»ga o‘tishi qanday amalga oshgani aytildiBugun, 15:51Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiOpta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiBugun, 15:34Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiBugun, 15:18Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaAntuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaBugun, 14:37Erling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiErling Xoland Braziliya ustidan qozonilgan gʻalabani «haqiqatga toʻgʻri kelmaydigan» voqea deb atadiBugun, 14:18
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi