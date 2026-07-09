Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildi
Madridning Atletiko klubi yozgi transfer oynasidagi eng muhim xaridlaridan birini amalga oshirishga yaqin turibdi. Diego Simeone jamoasi Portugaliyaning Sporting CP klubi sardori Morten Hjulmandni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha toʻliq kelishuvga erishdi. Ushbu transfer Madrid klubining oʻrta chizigʻini sezilarli darajada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mashhur insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Atletiko Madrid 27 yoshli Daniya terma jamoasi aʼzosi uchun 40 million yevro miqdorida kafolatlangan mablagʻ toʻlaydi. Shuningdek, shartnomada koʻzda tutilgan turli bonuslar evaziga ushbu summa yana 5 million yevroga oshishi mumkin. Shu tariqa, transferning umumiy qiymati 45 million yevroni tashkil etadi.
Morten Hjulmand bugun Ispaniya poytaxtiga tibbiy koʻrikdan oʻtish va shartnomaning yakuniy bandlarini rasmiylashtirish uchun yetib kelishi rejalashtirilgan. U Madridda uzoq muddatli, yaʼni 2031-yilning iyuniga qadar amal qiladigan shartnomaga imzo chekadi. Bu esa klub rahbariyatining futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.
Sporting CPdagi muvaffaqiyatli davrDaniyalik yarim himoyachi Lissabon klubida oʻtkazgan uch yili davomida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Italiyaning Lechche klubidan kelganidan buyon u Sporting CP safida 141 ta oʻyinda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning yetakchiligida jamoa ikki bor Portugaliya chempionligini va mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi.
A Bola nashrining yozishicha, futbolchi Madridda tibbiy koʻrikdan oʻtganidan soʻng, Lissabonga qisqa muddatga qaytadi. U oʻzining sobiq jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashishni niyat qilgan. Aynan Portugaliyadagi faoliyati uni Yevropaning eng talabgir tayanch yarim himoyachilaridan biriga aylantirdi.
Atletiko Madrid uchun ushbu xarid strategik ahamiyatga ega. Boʻyi 185 santimetr boʻlgan Hjulmand ham himoyaviy harakatlarda, ham toʻpni nazorat qilishda juda samarali oʻyin koʻrsatadi. Diego Simeone aynan shunday jismoniy baquvvat va texnik mahoratga ega futbolchini jamoa markaziga asosiy ustun sifatida koʻrmoqda.
Raqobatchilar ustidan gʻalabaTaʼkidlash joizki, Morten Hjulmand uchun kurashda Madrid klubi bir qator grandlar bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keldi. Xususan, Angliya Premer-ligasining Manchester Yunayted va Italiya A Seriyasining Milan klublari futbolchiga jiddiy qiziqish bildirgan edi. Biroq, Atletiko Madridning aniq loyihasi va shaxsan Simeonening qiziqishi transferning ijobiy hal boʻlishiga sabab boʻldi.
Klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakunida toʻlov jadvali va FIFA birdamlik mexanizmi boʻyicha barcha tafsilotlar hal etilgan. Endilikda daniyalik futbolchi yangi mavsumda La Liga va Chempionlar ligasi bahslarida Atletiko Madrid sharafini himoya qiladi. Uning kelishi madridliklarning kelasi mavsumda sovrinlar uchun kurashish imkoniyatlarini yanada oshiradi.
…