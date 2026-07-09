Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildi

·0·Sport
Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildi

Madridning Atletiko klubi yozgi transfer oynasidagi eng muhim xaridlaridan birini amalga oshirishga yaqin turibdi. Diego Simeone jamoasi Portugaliyaning Sporting CP klubi sardori Morten Hjulmandni oʻz safiga qoʻshib olish boʻyicha toʻliq kelishuvga erishdi. Ushbu transfer Madrid klubining oʻrta chizigʻini sezilarli darajada mustahkamlashi kutilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mashhur insayder Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Atletiko Madrid 27 yoshli Daniya terma jamoasi aʼzosi uchun 40 million yevro miqdorida kafolatlangan mablagʻ toʻlaydi. Shuningdek, shartnomada koʻzda tutilgan turli bonuslar evaziga ushbu summa yana 5 million yevroga oshishi mumkin. Shu tariqa, transferning umumiy qiymati 45 million yevroni tashkil etadi.

Morten Hjulmand bugun Ispaniya poytaxtiga tibbiy koʻrikdan oʻtish va shartnomaning yakuniy bandlarini rasmiylashtirish uchun yetib kelishi rejalashtirilgan. U Madridda uzoq muddatli, yaʼni 2031-yilning iyuniga qadar amal qiladigan shartnomaga imzo chekadi. Bu esa klub rahbariyatining futbolchiga boʻlgan yuksak ishonchidan dalolat beradi.

Sporting CPdagi muvaffaqiyatli davr

Daniyalik yarim himoyachi Lissabon klubida oʻtkazgan uch yili davomida jamoaning haqiqiy yetakchisiga aylandi. Italiyaning Lechche klubidan kelganidan buyon u Sporting CP safida 141 ta oʻyinda maydonga tushib, 10 ta gol urdi va 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Uning yetakchiligida jamoa ikki bor Portugaliya chempionligini va mamlakat kubogini qoʻlga kiritdi.

A Bola nashrining yozishicha, futbolchi Madridda tibbiy koʻrikdan oʻtganidan soʻng, Lissabonga qisqa muddatga qaytadi. U oʻzining sobiq jamoadoshlari va murabbiylar shtabi bilan xayrlashishni niyat qilgan. Aynan Portugaliyadagi faoliyati uni Yevropaning eng talabgir tayanch yarim himoyachilaridan biriga aylantirdi.

Atletiko Madrid uchun ushbu xarid strategik ahamiyatga ega. Boʻyi 185 santimetr boʻlgan Hjulmand ham himoyaviy harakatlarda, ham toʻpni nazorat qilishda juda samarali oʻyin koʻrsatadi. Diego Simeone aynan shunday jismoniy baquvvat va texnik mahoratga ega futbolchini jamoa markaziga asosiy ustun sifatida koʻrmoqda.

Raqobatchilar ustidan gʻalaba

Taʼkidlash joizki, Morten Hjulmand uchun kurashda Madrid klubi bir qator grandlar bilan raqobatlashishiga toʻgʻri keldi. Xususan, Angliya Premer-ligasining Manchester Yunayted va Italiya A Seriyasining Milan klublari futbolchiga jiddiy qiziqish bildirgan edi. Biroq, Atletiko Madridning aniq loyihasi va shaxsan Simeonening qiziqishi transferning ijobiy hal boʻlishiga sabab boʻldi.

Klublar oʻrtasidagi muzokaralar yakunida toʻlov jadvali va FIFA birdamlik mexanizmi boʻyicha barcha tafsilotlar hal etilgan. Endilikda daniyalik futbolchi yangi mavsumda La Liga va Chempionlar ligasi bahslarida Atletiko Madrid sharafini himoya qiladi. Uning kelishi madridliklarning kelasi mavsumda sovrinlar uchun kurashish imkoniyatlarini yanada oshiradi.

Atletiko MadridSporting CPMorten HjulmandTransferlarLa Liga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart borBugun, 15:56Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinIyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinBugun, 15:53Abduqodir Husanovning «Lans»ga o‘tishi qanday amalga oshgani aytildiAbduqodir Husanovning «Lans»ga o‘tishi qanday amalga oshgani aytildiBugun, 15:51Opta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiOpta chorakfinal uchun hisob-kitob qildi: eng og‘ir juftlik alohida ko‘rsatildiBugun, 15:34Manchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiManchester Yunayted yangi stadion qayerda qurilishini rasman ma’lum qildiBugun, 15:18Antuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaAntuan Grizmann AQSHda debyut qildi: Fransiyalik yulduz Lionel Messi bilan toʻqnashuvni kutmoqdaBugun, 14:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi