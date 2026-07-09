Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poyga
Fransiyaning Pari Sen-Jermen jamoasidan keyingi eng nufuzli klublaridan biri sanalgan Marsel tarkibida toʻp surayotgan Mason Greenwood faoliyatida yangi burilish yasash arafasida turibdi. Hujumchi mavsumoldi mashgʻulotlariga qoʻshilgan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi muzokaralar oʻzining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Yevropaning ikki yirik klubi — Ispaniyaning Atletiko Madrid va Turkiyaning Fenerbahce jamoalari futbolchi uchun jiddiy kurash boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Atletiko Madrid klubi Marsel qoʻygan moliyaviy talablarni toʻliq bajarishga tayyorligini bildirdi. Ispanlar 45 million yevro kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 5 million yevro bonus koʻrinishidagi taklifni ilgari surgan. Biroq, ushbu kelishuv agentlik komissiyalari va futbolchining maoshi bilan bogʻliq murakkab ichki bandlar tufayli toʻxtab qolmoqda. Marsel rahbariyati barcha xarajatlardan soʻng klub gʻaznasiga tushadigan sof foydani maksimal darajaga koʻtarishni koʻzlamoqda.
Turkiya varianti nega ustunroq?Garchi Atletiko Madrid taklif qilgan umumiy summa yuqoriroq koʻrinsa-da, ayni damda Turkiyaning Fenerbahce klubi bu poygada peshqadamlik qilmoqda. Istanbul klubi 40 million yevro va bonuslar taklif qilgan, ammo ularning taklifida agentlik toʻlovlari koʻzda tutilmagan. Mason Greenwood vakillari uzoq muddatli, toʻrt yillik shartnoma evaziga transfer summasidan olinadigan ulushdan voz kechishga rozi boʻlishgan. Bu esa Marsel uchun moliyaviy jihatdan foydaliroq hisoblanadi.
Fenerbahce rahbariyati 24 yoshli ingliz hujumchisini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsad deb eʼlon qilgan. Klub bu borada futbolchining huquqshunosi Martin Budworth bilan ham yaqin aloqa oʻrnatgan boʻlib, u Greenwoodni Istanbulga koʻchib oʻtishga koʻndirishda muhim rol oʻynamoqda. Dastlab Atletiko Madridning nufuzi futbolchini oʻziga jalb qilgan boʻlsa-da, hozirda vaziyat turklar foydasiga oʻzgarmoqda.
Goal.com xabar berishicha, barcha tomonlar ushbu transfer boʻyicha yakuniy qarorni yaqin 24-48 soat ichida qabul qilishni rejalashtirmoqda. Marsel mashgʻulot bazasidan olingan maʼlumotlarga koʻra, muzokaralar jadal davom etmoqda va payshanba kuniga qadar Mason Greenwoodning yangi jamoasi nomi maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
Istanbulda esa muxlislar hayajoni choʻqqisiga chiqqan. Yaqinda Fenerbahce basketbol jamoasining yangi aʼzosi haqidagi eʼlon ijtimoiy tarmoqlarda Mason Greenwood transferi sifatida talqin qilinishi shov-shuvlarga sabab boʻldi. Agar klub rahbariyati ushbu transferni amalga oshira olmasa, katta umid bogʻlagan muxlislarning keskin eʼtiroziga uchrashi tayin. Hozircha barcha koʻrsatkichlar futbolchining Turkiya Superligasiga yoʻl olishi ehtimoli yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.
…