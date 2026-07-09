Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poyga

·102·Sport
Mason Greenwood uchun kurash avjida: Atletiko Madrid va Fenerbahce oʻrtasidagi poyga

Fransiyaning Pari Sen-Jermen jamoasidan keyingi eng nufuzli klublaridan biri sanalgan Marsel tarkibida toʻp surayotgan Mason Greenwood faoliyatida yangi burilish yasash arafasida turibdi. Hujumchi mavsumoldi mashgʻulotlariga qoʻshilgan boʻlsa-da, uning kelajagi borasidagi muzokaralar oʻzining hal qiluvchi pallasiga kirdi. Yevropaning ikki yirik klubi — Ispaniyaning Atletiko Madrid va Turkiyaning Fenerbahce jamoalari futbolchi uchun jiddiy kurash boshlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

L'Equipe nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, Atletiko Madrid klubi Marsel qoʻygan moliyaviy talablarni toʻliq bajarishga tayyorligini bildirdi. Ispanlar 45 million yevro kafolatlangan toʻlov va qoʻshimcha 5 million yevro bonus koʻrinishidagi taklifni ilgari surgan. Biroq, ushbu kelishuv agentlik komissiyalari va futbolchining maoshi bilan bogʻliq murakkab ichki bandlar tufayli toʻxtab qolmoqda. Marsel rahbariyati barcha xarajatlardan soʻng klub gʻaznasiga tushadigan sof foydani maksimal darajaga koʻtarishni koʻzlamoqda.

Turkiya varianti nega ustunroq?

Garchi Atletiko Madrid taklif qilgan umumiy summa yuqoriroq koʻrinsa-da, ayni damda Turkiyaning Fenerbahce klubi bu poygada peshqadamlik qilmoqda. Istanbul klubi 40 million yevro va bonuslar taklif qilgan, ammo ularning taklifida agentlik toʻlovlari koʻzda tutilmagan. Mason Greenwood vakillari uzoq muddatli, toʻrt yillik shartnoma evaziga transfer summasidan olinadigan ulushdan voz kechishga rozi boʻlishgan. Bu esa Marsel uchun moliyaviy jihatdan foydaliroq hisoblanadi.

Fenerbahce rahbariyati 24 yoshli ingliz hujumchisini yozgi transfer oynasidagi asosiy maqsad deb eʼlon qilgan. Klub bu borada futbolchining huquqshunosi Martin Budworth bilan ham yaqin aloqa oʻrnatgan boʻlib, u Greenwoodni Istanbulga koʻchib oʻtishga koʻndirishda muhim rol oʻynamoqda. Dastlab Atletiko Madridning nufuzi futbolchini oʻziga jalb qilgan boʻlsa-da, hozirda vaziyat turklar foydasiga oʻzgarmoqda.

Goal.com xabar berishicha, barcha tomonlar ushbu transfer boʻyicha yakuniy qarorni yaqin 24-48 soat ichida qabul qilishni rejalashtirmoqda. Marsel mashgʻulot bazasidan olingan maʼlumotlarga koʻra, muzokaralar jadal davom etmoqda va payshanba kuniga qadar Mason Greenwoodning yangi jamoasi nomi maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

Istanbulda esa muxlislar hayajoni choʻqqisiga chiqqan. Yaqinda Fenerbahce basketbol jamoasining yangi aʼzosi haqidagi eʼlon ijtimoiy tarmoqlarda Mason Greenwood transferi sifatida talqin qilinishi shov-shuvlarga sabab boʻldi. Agar klub rahbariyati ushbu transferni amalga oshira olmasa, katta umid bogʻlagan muxlislarning keskin eʼtiroziga uchrashi tayin. Hozircha barcha koʻrsatkichlar futbolchining Turkiya Superligasiga yoʻl olishi ehtimoli yuqori ekanligini koʻrsatmoqda.

Mason GreenwoodAtletiko MadridFenerbahceMarselTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorJCh-2026: Shveysariya yulduzlari Lionel Messi va Argentinaga qarshi jangga tayyorBugun, 16:58Kollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borKollina VAR qarorini tushuntirdi: Misr e’tirozida hal qiluvchi detal borBugun, 16:49Kapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiKapello Messini eng buyuk deb atadi: ammo bir muhim farqni yashirmadiBugun, 16:47Atletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiAtletiko Madrid markazni kuchaytirmoqda: Morten Hjulmand transferi boʻyicha kelishuvga erishildiBugun, 15:58«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart bor«Surxon» to‘purari «Paxtakor»ga yo‘l oldi: kelishuvda muhim shart borBugun, 15:56Iyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinIyul Superligada burilish oyi bo‘ladi: 5 o‘yin jadvalni o‘zgartirishi mumkinBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi