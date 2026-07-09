Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...

·0·Sport
Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...

Jahon chempionatining chorak final bosqichi arafasida FIFA atrofida ulkan siyosiy va sport mojarosi kelib chiqdi. Tashkilotning AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogunga nisbatan chiqargan kutilmagan qarori futbol jamoatchiligini ikki lagerga bo‘lib yubordi. Eng qizig‘i, bu ishga Oq uy rahbari Donald Trampning ham aloqasi borligi aytilmoqda. Zamin.uz ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlarini o‘rgandi.

Trampning telefon qo‘ng‘irog‘i FIFA qarorini o‘zgartirdimi?

AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun maydonda qizil kartochka olgan bo‘lishiga qaramay, Jahon chempionatining chorak finalida Belgiyaga qarshi o‘yinda maydonga tushish imkoniyatini qo‘lga kiritdi. FIFA Intizom qo‘mitasi futbolchining jazosini bir yillik sinov muddati bilan to‘xtatib turish haqida kutilmagan qaror qabul qildi.

Insayderlarning xabar berishicha, ushbu «shafqat ko‘rsatilishi» ortida katta siyosiy figura turibdi:

  • Iddao: Balogunning jazosi AQSH prezidenti Donald Trampning shaxsan telefon orqali qilgan murojaatidan so‘ng kechiktirilgan.

  • FIFA munosabati: Tashkilot rahbariyati intizom qo‘mitasi qarorini hech qanday siyosiy bosim yoki tashqi aralashuv bilan bog‘liq emasligini rasman da’vo qilmoqda. Biroq bu bayonotlarga futbol olamida ishonuvchilar kam.

Inglizlarga kelganda boshqacha: Jarell Kuansa qattiq jazolandi

AQSH yulduzi yengilgina ogohlantirish bilan qutulib qolgan bir paytda, Angliya terma jamoasi himoyachisi Jarell Kuansaga nisbatan butunlay teskari va qat’iy qaror chiqarildi. Meksikaga qarshi bahsda maydondan chetlatilgan ingliz futbolchisi ikkita o‘yinga diskvalifikatsiya oldi.

Sky nashrining yozishicha, FIFA bu vaziyatda hech qanday ikkilanishsiz eng og‘ir chorani qo‘llagan. Natijada:

  1. Kuansa Norvegiyaga qarshi kechadigan shiddatli chorak final uchrashuvini o‘tkazib yuboradi.

  2. Agar Angliya yarim finalga yo‘llanma olsa, ushbu muhim bahsda ham jamoasiga yordam bera olmaydi.

Ikki xil taqdir: Balogun va Kuansa ishlari taqqoslanganda

FIFAning ushbu qarorlari futbol olamida «ikki xil standartlar» va «tanlab jazolash» tizimi qo‘llanilgani haqidagi tanqidlarni kuchaytirdi. Vaziyatni yaqqol ko‘rish uchun quyidagi jadvalga nazar tashlash kifoya:

Futbolchi va terma jamoasi

Qaysi o‘yinda qizil oldi?

FIFAning yakuniy qarori

Chorak finalda o‘ynaydimi?

Tanqidlarga sabab bo‘lgan omil

Folarin Balogun

Belgiyadan avvalgi bahs

1 yillik sinov muddati (jazo vaqtincha bekor qilindi)

Ha, Belgiyaga qarshi maydonga tushadi

Oq uy va Donald Trampning qo‘ng‘irog‘i haqidagi xabarlar

Jarell Kuansa

Meksikaga qarshi o‘yin

2 ta o‘yinga to‘liq diskvalifikatsiya

Yo‘q, Norvegiya va ehtimoliy yarim finalni o‘tkazib yuboradi

Hech qanday yengillik berilmadi, apellyatsiya rad etildi

Ayni paytda muxlislar va ekspertlar FIFAning bu ishini keskin qoralamoqda. Bir mamlakat vakili uchun prezidentning qo‘ng‘irog‘i yetarli bo‘lsa, boshqa jamoa a’zosi turnirning eng muhim pallasini tribunada kuzatishga majbur bo‘lmoqda. Metalldek qat’iy bo‘lishi kerak bo‘lgan FIFA qoidalari katta siyosat qarshisida ojiz qoldimi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasNani Ronalduga og‘ir mag‘lubiyatdan keyin murojaat qildi: gap faqat natijada emasBugun, 22:35Goal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiGoal JCH favoritlarini yangiladi: chorakfinal oldidan intriga kuchaydiBugun, 22:31Fransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaFransiya — Marokash oldidan yashirin xavf: uch futbolchi nozik chiziqdaBugun, 21:28«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 21:15Holand Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiHoland Ronaldudan ilhom olgan: Norvegiya yulduzining g‘ayrioddiy ratsioni ochildiBugun, 19:25O‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiO‘zbekistonlik ikki iqtidor Yevropaga yo‘l oldi: «Braga» ularni rasman tanishtirdiBugun, 19:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi