Siyosat sportdan ustun keldi: Tramp sabab Balogun kechirildi, Angliya yulduzi esa...
Jahon chempionatining chorak final bosqichi arafasida FIFA atrofida ulkan siyosiy va sport mojarosi kelib chiqdi. Tashkilotning AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogunga nisbatan chiqargan kutilmagan qarori futbol jamoatchiligini ikki lagerga bo‘lib yubordi. Eng qizig‘i, bu ishga Oq uy rahbari Donald Trampning ham aloqasi borligi aytilmoqda. Zamin.uz ushbu shov-shuvli voqea tafsilotlarini o‘rgandi.
Trampning telefon qo‘ng‘irog‘i FIFA qarorini o‘zgartirdimi?
AQSH terma jamoasi hujumchisi Folarin Balogun maydonda qizil kartochka olgan bo‘lishiga qaramay, Jahon chempionatining chorak finalida Belgiyaga qarshi o‘yinda maydonga tushish imkoniyatini qo‘lga kiritdi. FIFA Intizom qo‘mitasi futbolchining jazosini bir yillik sinov muddati bilan to‘xtatib turish haqida kutilmagan qaror qabul qildi.
Insayderlarning xabar berishicha, ushbu «shafqat ko‘rsatilishi» ortida katta siyosiy figura turibdi:
Iddao: Balogunning jazosi AQSH prezidenti Donald Trampning shaxsan telefon orqali qilgan murojaatidan so‘ng kechiktirilgan.
FIFA munosabati: Tashkilot rahbariyati intizom qo‘mitasi qarorini hech qanday siyosiy bosim yoki tashqi aralashuv bilan bog‘liq emasligini rasman da’vo qilmoqda. Biroq bu bayonotlarga futbol olamida ishonuvchilar kam.
Inglizlarga kelganda boshqacha: Jarell Kuansa qattiq jazolandi
AQSH yulduzi yengilgina ogohlantirish bilan qutulib qolgan bir paytda, Angliya terma jamoasi himoyachisi Jarell Kuansaga nisbatan butunlay teskari va qat’iy qaror chiqarildi. Meksikaga qarshi bahsda maydondan chetlatilgan ingliz futbolchisi ikkita o‘yinga diskvalifikatsiya oldi.
Sky nashrining yozishicha, FIFA bu vaziyatda hech qanday ikkilanishsiz eng og‘ir chorani qo‘llagan. Natijada:
Kuansa Norvegiyaga qarshi kechadigan shiddatli chorak final uchrashuvini o‘tkazib yuboradi.
Agar Angliya yarim finalga yo‘llanma olsa, ushbu muhim bahsda ham jamoasiga yordam bera olmaydi.
Ikki xil taqdir: Balogun va Kuansa ishlari taqqoslanganda
FIFAning ushbu qarorlari futbol olamida «ikki xil standartlar» va «tanlab jazolash» tizimi qo‘llanilgani haqidagi tanqidlarni kuchaytirdi. Vaziyatni yaqqol ko‘rish uchun quyidagi jadvalga nazar tashlash kifoya:
Futbolchi va terma jamoasi
Qaysi o‘yinda qizil oldi?
FIFAning yakuniy qarori
Chorak finalda o‘ynaydimi?
Tanqidlarga sabab bo‘lgan omil
Folarin Balogun
Belgiyadan avvalgi bahs
1 yillik sinov muddati (jazo vaqtincha bekor qilindi)
Ha, Belgiyaga qarshi maydonga tushadi
Oq uy va Donald Trampning qo‘ng‘irog‘i haqidagi xabarlar
Jarell Kuansa
Meksikaga qarshi o‘yin
2 ta o‘yinga to‘liq diskvalifikatsiya
Yo‘q, Norvegiya va ehtimoliy yarim finalni o‘tkazib yuboradi
Hech qanday yengillik berilmadi, apellyatsiya rad etildi
Ayni paytda muxlislar va ekspertlar FIFAning bu ishini keskin qoralamoqda. Bir mamlakat vakili uchun prezidentning qo‘ng‘irog‘i yetarli bo‘lsa, boshqa jamoa a’zosi turnirning eng muhim pallasini tribunada kuzatishga majbur bo‘lmoqda. Metalldek qat’iy bo‘lishi kerak bo‘lgan FIFA qoidalari katta siyosat qarshisida ojiz qoldimi? Bu savol hozircha ochiq qolmoqda.
…