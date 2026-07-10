Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirdi: Illan Meslier London klubiga oʻtdi

·0·Sport
Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirdi: Illan Meslier London klubiga oʻtdi

Londonning Arsenal jamoasi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi kutilmagan yurishini amalga oshirdi. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni sobiq Lids Yunayted darvozaboni Illan Meslier bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Fransiyalik posbon "kanonirlar" safiga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi va bu transfer mutaxassislar uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Maʼlum qilinishicha, 26 yoshli darvozabon London klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan. Kelishuvga koʻra, tomonlar oʻzaro rozilik bilan hamkorlikni yana bir yilga uzaytirishlari ham mumkin. Meslierning Lids bilan shartnomasi yakuniga yetgani sababli, Arsenal uni tekinga qoʻlga kiritdi, bu esa klub rahbariyatining moliyaviy jihatdan samarali operatsiyasi sifatida baholanmoqda.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Illan Meslier Arsenal safiga tajribali zaxira darvozaboni sifatida jalb etilgan. Hozirda jamoaning asosiy posboni David Raya hisoblansa-da, tarkibdagi yana bir darvozabon Kepa Arrizabalaga atrofidagi noaniqliklar Meslierning jamoa ierarxiyasida ikkinchi raqamli posbonga aylanishi ehtimolini oshirmoqda. Meslier Angliya futbolida jami 215 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlib, bu Mikel Arteta jamoasi uchun muhim tajriba manbai boʻladi.

Yangi chaqiruv va maqsadlar

Yangi jamoaga qoʻshilganidan soʻng Meslier oʻz hayajonini yashirmadi. "Men juda baxtliman. Bu men uchun ajoyib kun, chunki men chempionlar safiga qoʻshildim. Men uchun Arsenal — Angliyaning eng buyuk klubi. Ushbu logotipga boʻlgan muhabbatimni koʻrsatishni va jamoa bilan yangi sovrinlarni qoʻlga kiritishni intizorlik bilan kutaman", — deya taʼkidladi darvozabon klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.

Fransiyalik posbon Arsenal tarkibida 30-raqam ostida harakat qiladigan boʻldi. U allaqachon jamoaning Sobha Realty mashgʻulot markazida oʻquv-mashgʻulot yigʻinlariga qoʻshilgan. Meslierning kelishi jamoa ichidagi raqobatni kuchaytirishi bilan birga, yosh iqtidorlarning oʻsishiga ham yoʻl ochadi.

BBC Sport nashrining qoʻshimcha qilishicha, ushbu transfer ortidan 20 yoshli darvozabon Tommy Setford koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun boshqa klubga ijaraga berib yuboriladi. Bu esa Arsenal darvozabonlar shtabini yanada mustahkam va muvozanatli koʻrinishga keltiradi.

Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa kelasi mavsumda nafaqat ichki chempionatda oʻz gegemonligini saqlab qolishni, balki Chempionlar ligasida ham yuqori choʻqqilarni zabt etishni maqsad qilgan. Bunday tigʻiz taqvimda Meslier kabi tajribali darvozabonning tarkibda boʻlishi murabbiylar shtabi uchun qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi.

ArsenalIllan MeslierTransferlarAngliya Premer-ligasiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBarselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBugun, 11:59Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Vilyam Saliba atrofida transfer o‘yini: «Arsenal»ning sharti og‘ir...Bugun, 09:31Kloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiKloppga Germaniyadan katta taklif tushdi: maosh raqamlari ham oshkor bo‘ldiBugun, 09:26Norvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borNorvegiya posboni «Siti»ga yaqinlashdi: Holand bilan birlashish ehtimoli borBugun, 09:21JCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borJCH-2026 kashfiyotlari ro‘yxati tuzildi: unda o‘zbek futbolchisi ham borBugun, 09:13Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Mbappe Marokashga qarshi o‘yinda yana o‘zini ko‘rsatdi: Fransiya yarimfinalda!Bugun, 09:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi