Arsenal kutilmagan transferni amalga oshirdi: Illan Meslier London klubiga oʻtdi
Londonning Arsenal jamoasi yozgi transfer oynasidagi navbatdagi kutilmagan yurishini amalga oshirdi. Angliya Premer-ligasining amaldagi chempioni sobiq Lids Yunayted darvozaboni Illan Meslier bilan shartnoma imzolaganini rasman eʼlon qildi. Fransiyalik posbon "kanonirlar" safiga erkin agent maqomida kelib qoʻshildi va bu transfer mutaxassislar uchun kutilmagan yangilik boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Maʼlum qilinishicha, 26 yoshli darvozabon London klubi bilan ikki yillik shartnoma imzolagan. Kelishuvga koʻra, tomonlar oʻzaro rozilik bilan hamkorlikni yana bir yilga uzaytirishlari ham mumkin. Meslierning Lids bilan shartnomasi yakuniga yetgani sababli, Arsenal uni tekinga qoʻlga kiritdi, bu esa klub rahbariyatining moliyaviy jihatdan samarali operatsiyasi sifatida baholanmoqda.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Illan Meslier Arsenal safiga tajribali zaxira darvozaboni sifatida jalb etilgan. Hozirda jamoaning asosiy posboni David Raya hisoblansa-da, tarkibdagi yana bir darvozabon Kepa Arrizabalaga atrofidagi noaniqliklar Meslierning jamoa ierarxiyasida ikkinchi raqamli posbonga aylanishi ehtimolini oshirmoqda. Meslier Angliya futbolida jami 215 ta oʻyin oʻtkazgan boʻlib, bu Mikel Arteta jamoasi uchun muhim tajriba manbai boʻladi.
Yangi chaqiruv va maqsadlarYangi jamoaga qoʻshilganidan soʻng Meslier oʻz hayajonini yashirmadi. "Men juda baxtliman. Bu men uchun ajoyib kun, chunki men chempionlar safiga qoʻshildim. Men uchun Arsenal — Angliyaning eng buyuk klubi. Ushbu logotipga boʻlgan muhabbatimni koʻrsatishni va jamoa bilan yangi sovrinlarni qoʻlga kiritishni intizorlik bilan kutaman", — deya taʼkidladi darvozabon klub rasmiy saytiga bergan intervyusida.
Fransiyalik posbon Arsenal tarkibida 30-raqam ostida harakat qiladigan boʻldi. U allaqachon jamoaning Sobha Realty mashgʻulot markazida oʻquv-mashgʻulot yigʻinlariga qoʻshilgan. Meslierning kelishi jamoa ichidagi raqobatni kuchaytirishi bilan birga, yosh iqtidorlarning oʻsishiga ham yoʻl ochadi.
BBC Sport nashrining qoʻshimcha qilishicha, ushbu transfer ortidan 20 yoshli darvozabon Tommy Setford koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlishi uchun boshqa klubga ijaraga berib yuboriladi. Bu esa Arsenal darvozabonlar shtabini yanada mustahkam va muvozanatli koʻrinishga keltiradi.
Mikel Arteta boshchiligidagi jamoa kelasi mavsumda nafaqat ichki chempionatda oʻz gegemonligini saqlab qolishni, balki Chempionlar ligasida ham yuqori choʻqqilarni zabt etishni maqsad qilgan. Bunday tigʻiz taqvimda Meslier kabi tajribali darvozabonning tarkibda boʻlishi murabbiylar shtabi uchun qoʻshimcha ishonch bagʻishlaydi.
…