Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdi
Fransiya terma jamoasi Jahon chempionati chorak finalida Marokash ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng yarim final yoʻllanmasini naqd qildi. Ushbu uchrashuvda kiritilgan hal qiluvchi gol nafaqat mahorat, balki maydondagi toʻgʻri strategik muloqot mahsuli boʻlib chiqdi. Ousmane Dembele oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoa sardori Kylian Mbappe tomonidan berilgan koʻrsatma oʻyin taqdirini qanday oʻzgartirganini soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning eng muhim pallalarida Kylian Mbappe oʻzining yetakchilik qobiliyatini namoyish etdi. Maxifoot nashri xabariga koʻra, ikkinchi gol urilishidan bir necha daqiqa oldin Mbappe Dembelega markazga yaqinroq joylashishni va qarshi hujumga tayyor turishni tayinlagan. Aynan ushbu koʻrsatma fransuzlarning hujum chizigʻida kutilmagan ustunlikni taʼminladi.
Maydondagi strategik hamkorlikDembele M6 telekanaliga bergan intervyusida vaziyatni shunday tasvirladi: "Kylian goldan ikki-uch daqiqa oldin menga markazda qolishimni aytdi. Imkon boʻlishi bilan qarshi hujumga oʻtishimizni rejalashtirgandik. Hammasi u aytganidek boʻldi. Mbappe boʻsh joy yaratish uchun ajoyib manyovr qildi, men esa ochiq hududni koʻrib, bor eʼtiborimni aniq zarba berishga qaratdim".
Ushbu gʻalaba Didier Deschamps shogirdlari uchun ketma-ket uchinchi bor Jahon chempionati yarim finaliga chiqish imkonini berdi. Ousmane Dembele jamoa sardorining ruhiy holati va oʻyinga taʼsiri haqida toʻxtalar ekan, Mbappeni "qoʻrqmas yetakchi" deb atadi. Garchi hujumchi oʻyin davomida penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, uning maydondagi umumiy taʼsiri va taktik koʻrsatmalari jamoa uchun beqiyos boʻlib qolmoqda.
"U aqlbovar qilmas futbolchi va bizning haqiqiy sardorimiz. Unda gʻoliblik mentalligi bor va biz kelgusi oʻyinlarda Kylian Mbappe dan yanada koʻproq gollar kutib qolamiz", — deya qoʻshimcha qildi Dembele. Futbolchi oʻzining terma jamoadagi oʻsib borayotgan roli va masʼuliyati haqida ham toʻxtalib oʻtdi.
Maqsad — chempionlik unvoniFransiya terma jamoasi aʼzolari hozirda bor eʼtiborini final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishga qaratgan. Ketma-ket uchinchi marta yarim finalga chiqish Fransiya futboli tarixidagi oʻziga xos rekordlardan biri hisoblanadi. Dembelening taʼkidlashicha, jamoa ichidagi muhit juda aʼlo darajada va futbolchilar oʻz oldilariga qoʻyilgan eng yuqori maqsad — chempionlik sari intilmoqda.
Marokashga qarshi kechgan bahs shuni koʻrsatdiki, Fransiya nafaqat individual mahorat, balki jamoaviy intizom va taktik moslashuvchanlik borasida ham boshqa jamoalardan ajralib turadi. Endilikda "uch ranglilar" yarim final bahsiga tayyorgarlikni boshlashgan. Muxlislar va mutaxassislar Mbappe hamda Dembele juftligidan navbatdagi oʻyinlarda ham yorqin harakatlar kutishmoqda.
…