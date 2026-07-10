Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdi

·64·Sport
Kylian Mbappe maslahati va Fransiya gʻalabasi: Dembele muvaffaqiyat sirini ochdi

Fransiya terma jamoasi Jahon chempionati chorak finalida Marokash ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng yarim final yoʻllanmasini naqd qildi. Ushbu uchrashuvda kiritilgan hal qiluvchi gol nafaqat mahorat, balki maydondagi toʻgʻri strategik muloqot mahsuli boʻlib chiqdi. Ousmane Dembele oʻyindan soʻng bergan intervyusida jamoa sardori Kylian Mbappe tomonidan berilgan koʻrsatma oʻyin taqdirini qanday oʻzgartirganini soʻzlab berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning eng muhim pallalarida Kylian Mbappe oʻzining yetakchilik qobiliyatini namoyish etdi. Maxifoot nashri xabariga koʻra, ikkinchi gol urilishidan bir necha daqiqa oldin Mbappe Dembelega markazga yaqinroq joylashishni va qarshi hujumga tayyor turishni tayinlagan. Aynan ushbu koʻrsatma fransuzlarning hujum chizigʻida kutilmagan ustunlikni taʼminladi.

Maydondagi strategik hamkorlik

Dembele M6 telekanaliga bergan intervyusida vaziyatni shunday tasvirladi: "Kylian goldan ikki-uch daqiqa oldin menga markazda qolishimni aytdi. Imkon boʻlishi bilan qarshi hujumga oʻtishimizni rejalashtirgandik. Hammasi u aytganidek boʻldi. Mbappe boʻsh joy yaratish uchun ajoyib manyovr qildi, men esa ochiq hududni koʻrib, bor eʼtiborimni aniq zarba berishga qaratdim".

Ushbu gʻalaba Didier Deschamps shogirdlari uchun ketma-ket uchinchi bor Jahon chempionati yarim finaliga chiqish imkonini berdi. Ousmane Dembele jamoa sardorining ruhiy holati va oʻyinga taʼsiri haqida toʻxtalar ekan, Mbappeni "qoʻrqmas yetakchi" deb atadi. Garchi hujumchi oʻyin davomida penaltidan foydalana olmagan boʻlsa-da, uning maydondagi umumiy taʼsiri va taktik koʻrsatmalari jamoa uchun beqiyos boʻlib qolmoqda.

"U aqlbovar qilmas futbolchi va bizning haqiqiy sardorimiz. Unda gʻoliblik mentalligi bor va biz kelgusi oʻyinlarda Kylian Mbappe dan yanada koʻproq gollar kutib qolamiz", — deya qoʻshimcha qildi Dembele. Futbolchi oʻzining terma jamoadagi oʻsib borayotgan roli va masʼuliyati haqida ham toʻxtalib oʻtdi.

Maqsad — chempionlik unvoni

Fransiya terma jamoasi aʼzolari hozirda bor eʼtiborini final yoʻllanmasini qoʻlga kiritishga qaratgan. Ketma-ket uchinchi marta yarim finalga chiqish Fransiya futboli tarixidagi oʻziga xos rekordlardan biri hisoblanadi. Dembelening taʼkidlashicha, jamoa ichidagi muhit juda aʼlo darajada va futbolchilar oʻz oldilariga qoʻyilgan eng yuqori maqsad — chempionlik sari intilmoqda.

Marokashga qarshi kechgan bahs shuni koʻrsatdiki, Fransiya nafaqat individual mahorat, balki jamoaviy intizom va taktik moslashuvchanlik borasida ham boshqa jamoalardan ajralib turadi. Endilikda "uch ranglilar" yarim final bahsiga tayyorgarlikni boshlashgan. Muxlislar va mutaxassislar Mbappe hamda Dembele juftligidan navbatdagi oʻyinlarda ham yorqin harakatlar kutishmoqda.

ФранцияКилиан МбаппеУсман ДембелеJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaErling Xolandni qanday toʻxtatish mumkin? Angliya terma jamoasi uchun asosiy formulaBugun, 13:14Yurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiYurgen Klopp Kilian Mbappe transferi boʻyicha maxfiy muzokaralar tafsilotini ochiqladiBugun, 12:31Harry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariHarry Kane faoliyatining eng yuqori choʻqqisida: Angliyalik toʻpurar muvaffaqiyati sirlariBugun, 12:12Barselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBarselona va Ispaniyaning yangi davri: Pau Cubarsi Lamine Yamal soyasidan chiqmoqdaBugun, 12:11«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqan«Real» transfer rejasida kutilmagan nom: tashabbus Mourinodan chiqqanBugun, 12:00Barselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBarselona transferlar uchun 210 million yevro miqdorida kredit soʻradiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi