AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildi

·0·Avto
AQSHda haydovchisiz avtomobillar favqulodda xizmatlar ishiga xalaqit bermaslikka chaqirildi

AQSH Milliy yoʻl harakati xavfsizligi boshqarmasi (NHTSA) avtonom boshqaruv tizimlarini ishlab chiquvchi kompaniyalarni haydovchisiz avtomobillarning favqulodda vaziyatlarda oʻzini tutishi bilan bogʻliq jiddiy muammolarni bartaraf etish haqida ogohlantirdi. Regulyatorning taʼkidlashicha, aqlli tizimlar koʻpincha politsiya, oʻt oʻchiruvchilar va tez yordam xizmatlarining ishiga toʻsqinlik qilmoqda, bu esa insonlar hayotini xavf ostiga qoʻyishi mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

NHTSA rahbari Jonatan Morrison soha vakillariga yoʻllagan maktubida haydovchisiz mashinalarning xatti-harakatlarida xavotirli qonuniyat aniqlanganini maʼlum qildi. Ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, avtonom transport vositalari voqea joylaridagi ogohlantiruvchi belgilarga, jumladan, miltillovchi chiroqlar, yoʻl konuslari, signal mashʼallari, hatto tutun va olovga ham yetarlicha reaksiya bildirmayapti.

Favqulodda xizmatlar uchun toʻsiq

Regulyator tomonidan oʻtkazilgan tahlillar shuni koʻrsatdiki, haydovchisiz avtomobillar faol favqulodda hodisalar sodir boʻlayotgan hududlarga kirib bormoqda va maxsus texnikalarning yoʻlini toʻsib qoʻymoqda. Morrisonning fikricha, bunday vaziyatlarni aniqlay olmaslik va ularga toʻgʻri javob qaytarmaslik tizimning funksional yetishmovchiligi hisoblanadi. Bu esa avtonom transportning ommalashishi yoʻlidagi eng katta toʻsiqlardan biridir.

Hozirda NHTSA va AQSH Milliy transport xavfsizligi kengashi (NTSB) Waymo kompaniyasiga tegishli avtomobillar bilan bogʻliq bir qancha hodisalarni alohida oʻrganmoqda. Xususan, Texasda haydovchisiz mashinalarning toʻxtab turgan va ogohlantirish chiroqlari yoqilgan maktab avtobuslari yonidan qoidabuzarlik bilan oʻtib ketish holatlari qayd etilgan. Shuningdek, Dallasda Waymo avtomobili yonayotgan binoga ketayotgan oʻt oʻchirish mashinasini toʻsib qoʻygani haqida xabarlar tarqaldi.

Yana bir mudhish voqea Kaliforniyaning Santa-Monika shahrida yuz berdi. Tekshiruv maʼlumotlariga koʻra, Waymo haydovchisiz avtomobili maktab zonasida toʻqqiz yoshli qizchani urib yuborgan. Qizcha yoʻl chetida notoʻgʻri toʻxtab turgan mashina ortidan toʻsatdan yugurib chiqqan, biroq avtonom tizim xavfni vaqtida baholay olmagan. Bu kabi holatlar texnologiyaning hali mukammal emasligidan dalolat beradi.

Kelajakdagi choralar

NHTSA ushbu muammolarni muhokama qilish uchun oy oxirigacha barcha yirik ishlab chiquvchilar bilan uchrashuvlar oʻtkazishni rejalashtirmoqda. Regulyatorning asosiy talablari quyidagilardan iborat:
  • Favqulodda xizmatlar xodimlarining ishoralarini aniq tanish;
  • Maxsus texnikalarga soʻzsiz yoʻl berish algoritmlarini takomillashtirish;
  • Yoʻldagi nostandart toʻsiqlar (tutun, olov, signal chiroqlari)ga nisbatan xavfsiz reaksiya bildirish;
  • Aholi gavjum va maktab zonalari hududida ehtiyotkorlikni oshirish.

Ushbu ogohlantirish avtonom transport rivojidagi muhim bosqichni anglatadi. Tizimlar nafaqat oddiy sharoitlarda mashina boshqarishi, balki inson omili va favqulodda vaziyatlar aralashgan murakkab muhitda ham xavfsiz harakatlanishi shart. Aks holda, haydovchisiz texnologiyalarning keng koʻlamda joriy etilishi jamoatchilik tomonidan qattiq qarshilikka uchrashi mumkin.

Oʻzbekiston kabi avtonom transport texnologiyalari kirib kelayotgan mamlakatlar uchun ham ushbu tajriba muhim ahamiyatga ega. Kelajakda aqlli shahar infratuzilmasini yaratishda haydovchisiz mashinalarning tez yordam va yongʻin xavfsizligi xizmatlari bilan oʻzaro aloqasini tartibga soluvchi huquqiy va texnik bazani shakllantirish lozim boʻladi.

Avtonom TransportNHTSAВаймоХавфсизликТехнология
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiLada Azimut krossoveri: 150 ot kuchiga ega turbo motor va avtomat uzatmalar qutisiBugun, 01:22«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdi«Yuz»ga 3 soniyada: Mercedes 671 ot kuchiga ega yangi elektr CLA 45 ni taqdim etdiKecha, 22:11Goodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikGoodwood Festival of Speed 2026: Avtomobil olamidagi eng kutilgan 28 ta yangilikKecha, 18:26Angliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaAngliyada tezlik cheklovlarini 32 km/soatgacha pasaytirish masalasi koʻrib chiqilmoqdaKecha, 15:24Lexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaLexus afsonaviy LFA modelini elektromobil koʻrinishida qayta tiriltirmoqdaKecha, 08:25Lada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvLada Vesta va Aura modellari yangilandi: Avtomatik iqlim nazorati va smartfon orqali boshqaruvKecha, 02:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Chery dunyodagi eng yuqori foydali ish koeffitsiyentiga ega gibrid dvigatelni taqdim etdi
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?
Nima uchun avtomobil ruli har doim yumaloq boʻlishi kerak?