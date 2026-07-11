Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlar

·0·Texno
Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlar

Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashdi. iPhone ishlab chiqaruvchisi sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasini tijorat sirlarini oʻgʻirlash va shartnoma majburiyatlarini buzishda ayblab, Kaliforniya shimoliy okrugi sudiga daʼvo arizasi kiritdi. Ushbu mojaro markazida Apple kompaniyasining sobiq yuqori lavozimli mulozimlari tomonidan maxfiy maʼlumotlarning noqonuniy oʻzlashtirilishi yotibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple daʼvosiga koʻra, OpenAI rahbariyati, xususan, hozirda ushbu kompaniyada apparat taʼminoti boʻyicha direktor (Chief Hardware Officer) lavozimida ishlayotgan Tang Tan oʻgʻirlik jarayoniga bevosita boshchilik qilgan. Tan Apple kompaniyasida 24 yil davomida faoliyat yuritib, iPhone va Apple Watch dizayni boʻyicha vitse-prezident lavozimigacha koʻtarilgan edi. U OpenAI safiga qoʻshilgach, yangi xodimlarni yollashda Apple kompaniyasining hali eʼlon qilinmagan loyihalari kodli nomlaridan foydalanganlikda ayblanmoqda.

Kadrlar oʻgʻirlanishi va maxfiy apparat vositalari

Sud hujjatlarida keltirilishicha, Tang Tan ishga daʼvogarlardan suhbatga Apple qurilmalarining butlovchi qismlarini olib kelishni soʻragan va ishdan ketayotgan xodimlarga kompaniya xavfsizlik tizimini qanday chetlab oʻtish boʻyicha koʻrsatmalar bergan. Bu kabi harakatlar Apple uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan intellektual mulkning raqib qoʻliga oʻtib ketishiga sabab boʻlgani taʼkidlanmoqda.

Shuningdek, daʼvo arizasida Apple kompaniyasining sobiq muhandisi Chang Liu ham tilga olingan. U OpenAI kompaniyasiga ishga oʻtgach, oʻziga biriktirilgan xizmat noutbugini qaytarmasdan, undan maxfiy texnik hujjatlarni yuklab olishda foydalangan. Ushbu hujjatlar orasida Apple kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan texnologiyalari, muhandislik taqdimotlari va loyiha spetsifikatsiyalari mavjud boʻlgan.

Smartfonlar bozoridagi yangi raqobat

Ushbu ziddiyat OpenAI oʻzining ilk apparat mahsulotini ishlab chiqishga kirishgan bir paytda yuzaga kelmoqda. Tahlilchi Ming-Chi Kuo maʼlumotlariga koʻra, OpenAI anʼanaviy ilovalar oʻrniga sunʼiy intellekt agentlariga tayanadigan inqilobiy smartfon yaratishni rejalashtirgan. Agar bu amalga oshsa, OpenAI bevosita iPhone mahsulotining asosiy raqobatchisiga aylanishi mumkin.

Vaziyatni yanada qiziqarli qiladigan jihat shundaki, OpenAI oʻtgan yili Apple kompaniyasining afsonaviy dizayneri Jony Ive tomonidan asos solingan "io" startapini 6,5 milliard dollarga sotib olgan edi. Garchi Jony Ive shaxsan ayblanuvchi sifatida koʻrsatilmagan boʻlsa-da, uning startapi sud hujjatlarida qayd etilgan. Bu OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti boʻyicha ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi.

Apple vakillarining soʻzlariga koʻra, ular joriy yilning fevral oyida OpenAI rahbariyatiga oʻz xavotirlarini bayon qilib xat yuborgan, biroq hech qanday javob olishmagan. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu sud jarayoni nafaqat ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlarga, balki butun Silikon vodiysidagi kadrlar almashinuvi va korporativ xavfsizlik standartlariga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.

AppleOpenAISudТехнологияiPhone
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaKoinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaBugun, 00:50Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22AMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishAMD yangi Zen 6 arxitekturasini taqdim etadi: Server protsessorlarida inqilobiy oʻzgarishKecha, 23:51Hugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaHugging Face rahbari: Kompaniyalar sunʼiy intellektni ijaraga olishdan voz kechmoqdaKecha, 23:26Xitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiXitoyda 5730 yil xizmat qiladigan yangi avlod yadroviy batareyasi yaratildiKecha, 23:24Kollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKollejlar uchun Fizz ilovasi Sidechat va Maveron investorini josuslikda aybladiKecha, 23:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi