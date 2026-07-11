Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlar
Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI oʻrtasidagi munosabatlar keskinlashdi. iPhone ishlab chiqaruvchisi sunʼiy intellekt sohasida yetakchi boʻlgan OpenAI kompaniyasini tijorat sirlarini oʻgʻirlash va shartnoma majburiyatlarini buzishda ayblab, Kaliforniya shimoliy okrugi sudiga daʼvo arizasi kiritdi. Ushbu mojaro markazida Apple kompaniyasining sobiq yuqori lavozimli mulozimlari tomonidan maxfiy maʼlumotlarning noqonuniy oʻzlashtirilishi yotibdi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple daʼvosiga koʻra, OpenAI rahbariyati, xususan, hozirda ushbu kompaniyada apparat taʼminoti boʻyicha direktor (Chief Hardware Officer) lavozimida ishlayotgan Tang Tan oʻgʻirlik jarayoniga bevosita boshchilik qilgan. Tan Apple kompaniyasida 24 yil davomida faoliyat yuritib, iPhone va Apple Watch dizayni boʻyicha vitse-prezident lavozimigacha koʻtarilgan edi. U OpenAI safiga qoʻshilgach, yangi xodimlarni yollashda Apple kompaniyasining hali eʼlon qilinmagan loyihalari kodli nomlaridan foydalanganlikda ayblanmoqda.
Kadrlar oʻgʻirlanishi va maxfiy apparat vositalariSud hujjatlarida keltirilishicha, Tang Tan ishga daʼvogarlardan suhbatga Apple qurilmalarining butlovchi qismlarini olib kelishni soʻragan va ishdan ketayotgan xodimlarga kompaniya xavfsizlik tizimini qanday chetlab oʻtish boʻyicha koʻrsatmalar bergan. Bu kabi harakatlar Apple uchun strategik ahamiyatga ega boʻlgan intellektual mulkning raqib qoʻliga oʻtib ketishiga sabab boʻlgani taʼkidlanmoqda.
Shuningdek, daʼvo arizasida Apple kompaniyasining sobiq muhandisi Chang Liu ham tilga olingan. U OpenAI kompaniyasiga ishga oʻtgach, oʻziga biriktirilgan xizmat noutbugini qaytarmasdan, undan maxfiy texnik hujjatlarni yuklab olishda foydalangan. Ushbu hujjatlar orasida Apple kompaniyasining hali ommaga taqdim etilmagan texnologiyalari, muhandislik taqdimotlari va loyiha spetsifikatsiyalari mavjud boʻlgan.
Smartfonlar bozoridagi yangi raqobatUshbu ziddiyat OpenAI oʻzining ilk apparat mahsulotini ishlab chiqishga kirishgan bir paytda yuzaga kelmoqda. Tahlilchi Ming-Chi Kuo maʼlumotlariga koʻra, OpenAI anʼanaviy ilovalar oʻrniga sunʼiy intellekt agentlariga tayanadigan inqilobiy smartfon yaratishni rejalashtirgan. Agar bu amalga oshsa, OpenAI bevosita iPhone mahsulotining asosiy raqobatchisiga aylanishi mumkin.
Vaziyatni yanada qiziqarli qiladigan jihat shundaki, OpenAI oʻtgan yili Apple kompaniyasining afsonaviy dizayneri Jony Ive tomonidan asos solingan "io" startapini 6,5 milliard dollarga sotib olgan edi. Garchi Jony Ive shaxsan ayblanuvchi sifatida koʻrsatilmagan boʻlsa-da, uning startapi sud hujjatlarida qayd etilgan. Bu OpenAI kompaniyasining apparat taʼminoti boʻyicha ambitsiyalari naqadar jiddiy ekanidan dalolat beradi.
Apple vakillarining soʻzlariga koʻra, ular joriy yilning fevral oyida OpenAI rahbariyatiga oʻz xavotirlarini bayon qilib xat yuborgan, biroq hech qanday javob olishmagan. ixbt.com xabariga koʻra, ushbu sud jarayoni nafaqat ikki kompaniya oʻrtasidagi munosabatlarga, balki butun Silikon vodiysidagi kadrlar almashinuvi va korporativ xavfsizlik standartlariga ham jiddiy taʼsir koʻrsatishi kutilmoqda.
…