Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)
Gurjiston poytaxti Tbilisi shahrida erkin kurash va aralash jang san’ati ustalari ishtirokida navbatdagi yirik RAF ligasi turniri yakunlandi. Dunyoning eng sara jangchilarini jamlagan ushbu shou kutilmagan natijalar va haqiqiy dramalarga boy bo‘ldi. Zamin.uz kechaning eng shov-shuvli to‘qnashuvlari tafsilotlarini taqdim etadi.
Merab Dvalishvilidan aql bovar qilmas irodaviy g‘alaba
Kechaning markaziy jangida yengil vazn toifasida UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili hamda yana bir sobiq UFC chempioni, erkin kurash bo‘yicha Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Genri Sexudo o‘zaro gilamga chiqishdi. Bellashuv haqiqiy trillerga aylandi:
Og‘ir start: Birinchi davra Dvalishvili uchun muvaffaqiyatsiz boshlandi va u tajribali Sexudoga 0-8 hisobida imkoniyatni boy berayotgan edi.
Superkambek: Ikkinchi bo‘limda Merab haqiqiy xarakter namoyish etdi. U tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olib, Sexudoni ketma-ket tekdaunlar (yiqitishlar) bilan charchatib qo‘ydi.
Natijada Dvalishvili ikkinchi bo‘limda o‘z harakatlari uchun ketma-ket 11 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi va yakunda 11-8 hisobida g‘alabani ilib ketdi.
Olimpiya chempionlari to‘qnashuvi: Sa’dullayev kutilmaganda yutqazdi
Kechaning ikkinchi muhim voqeasi erkin kurash olamidagi ikki grand o‘rtasida kechdi. Ikki karra Olimpiya chempioni Abdulrashid Sa’dullayev («Tank») amerikalik yana bir Olimpiya chempioni Kayl Snayderga qarshi gilamga chiqdi.
Bu galgi shiddatli qarama-qarshilikda omad amerikalik polvonga kulib boqdi — Sa’dullayev bu yilgi bahsda Snayderga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Arman Sarukyandan ishonchli g‘alaba
Ushbu sport shousi doirasida UFC'ning yengil vazndagi eng da’vogar jangchilaridan biri Arman Sarukyan ham o‘z mahoratini namoyish etdi. U qozog‘istonlik tajribali sportchi Quat Xamitovga qarshi bahs olib bordi.
Jang davomida to‘liq ustunlikka erishgan Sarukyan raqibi ustidan yaqqol texnik ustunlik bilan g‘alaba qozonib, o‘z rekordini yana bir muhim g‘alaba bilan boyitdi.
Turnirning asosiy natijalari:
Jangchilar
Natija
Jang maqomi / Usuli
Merab Dvalishvili — Genri Sexudo
11 - 8
Markaziy jang (Kambek g‘alaba)
Abdulrashid Sa’dullayev — Kayl Snayder
Snayder g‘alabasi
Ikkinchi muhim jang
Arman Sarukyan — Quat Xamitov
Sarukyan g‘alabasi
Texnik ustunlik bilan
…