Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)

·33·Sport
Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)

Gurjiston poytaxti Tbilisi shahrida erkin kurash va aralash jang san’ati ustalari ishtirokida navbatdagi yirik RAF ligasi turniri yakunlandi. Dunyoning eng sara jangchilarini jamlagan ushbu shou kutilmagan natijalar va haqiqiy dramalarga boy bo‘ldi. Zamin.uz kechaning eng shov-shuvli to‘qnashuvlari tafsilotlarini taqdim etadi.

Merab Dvalishvilidan aql bovar qilmas irodaviy g‘alaba

Kechaning markaziy jangida yengil vazn toifasida UFC sobiq chempioni Merab Dvalishvili hamda yana bir sobiq UFC chempioni, erkin kurash bo‘yicha Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Genri Sexudo o‘zaro gilamga chiqishdi. Bellashuv haqiqiy trillerga aylandi:

  • Og‘ir start: Birinchi davra Dvalishvili uchun muvaffaqiyatsiz boshlandi va u tajribali Sexudoga 0-8 hisobida imkoniyatni boy berayotgan edi.

  • Superkambek: Ikkinchi bo‘limda Merab haqiqiy xarakter namoyish etdi. U tashabbusni to‘liq o‘z qo‘liga olib, Sexudoni ketma-ket tekdaunlar (yiqitishlar) bilan charchatib qo‘ydi.

Natijada Dvalishvili ikkinchi bo‘limda o‘z harakatlari uchun ketma-ket 11 ochko jamg‘arishga muvaffaq bo‘ldi va yakunda 11-8 hisobida g‘alabani ilib ketdi.

Olimpiya chempionlari to‘qnashuvi: Sa’dullayev kutilmaganda yutqazdi

Kechaning ikkinchi muhim voqeasi erkin kurash olamidagi ikki grand o‘rtasida kechdi. Ikki karra Olimpiya chempioni Abdulrashid Sa’dullayev («Tank») amerikalik yana bir Olimpiya chempioni Kayl Snayderga qarshi gilamga chiqdi.

Bu galgi shiddatli qarama-qarshilikda omad amerikalik polvonga kulib boqdi — Sa’dullayev bu yilgi bahsda Snayderga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Arman Sarukyandan ishonchli g‘alaba

Ushbu sport shousi doirasida UFC'ning yengil vazndagi eng da’vogar jangchilaridan biri Arman Sarukyan ham o‘z mahoratini namoyish etdi. U qozog‘istonlik tajribali sportchi Quat Xamitovga qarshi bahs olib bordi.

Jang davomida to‘liq ustunlikka erishgan Sarukyan raqibi ustidan yaqqol texnik ustunlik bilan g‘alaba qozonib, o‘z rekordini yana bir muhim g‘alaba bilan boyitdi.

Turnirning asosiy natijalari:

Jangchilar

Natija

Jang maqomi / Usuli

Merab Dvalishvili — Genri Sexudo

11 - 8

Markaziy jang (Kambek g‘alaba)

Abdulrashid Sa’dullayev — Kayl Snayder

Snayder g‘alabasi

Ikkinchi muhim jang

Arman Sarukyan — Quat Xamitov

Sarukyan g‘alabasi

Texnik ustunlik bilan

Merab DvalishviliГенри СехудоAbdulrashid SadulaevКайл СнайдерTbilisi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvJahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:51Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Bugun, 12:51Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Bugun, 12:42Razambek Djamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalikni mag‘lub etdi (video)Razambek Djamalov Gruziyada zafar quchdi: finalda amerikalikni mag‘lub etdi (video)Bugun, 12:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi