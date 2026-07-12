Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuv

·31·Sport
Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuv

Futbol olami 2026-yilgi Jahon chempionatining eng kutilgan va shov-shuvli oʻyinlaridan biriga guvoh boʻlish arafasida turibdi. Yarim final bosqichida Argentina terma jamoasi Angliya bilan kuch sinashadi. Bu uchrashuv nafaqat final yoʻllanmasi, balki afsonaviy Lionel Messi faoliyatidagi tarixiy voqea sifatida ham ahamiyatlidir. Boisi, 39 yoshli hujumchi oʻzining uzoq va sermazmun faoliyati davomida hali biror marta ham rasmiy oʻyinlarda "uch sherlar"ga qarshi maydonga tushmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Argentina terma jamoasi chorak finalda Shveytsariyani qoʻshimcha boʻlimlarda 3:1 hisobida magʻlub etib, kuchli toʻrtlikka kirdi. Lionel Messi esa ushbu turnirda 8 ta gol bilan toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlik qilmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan mazkur bahs Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya uchun eng jiddiy sinovga aylanadi. Mutaxassislar Messining yoshi oʻtgan boʻlsa-da, uning maydondagi taʼsiri hamon yuqori ekanligini taʼkidlamoqda.

Geniallik va taktik zaiflik oʻrtasidagi muvozanat

BBC eksperti Micah Richardsning fikricha, Messini toʻxtatish deyarli imkonsiz vazifadir. Uning taʼkidlashicha, argentinalik yulduz maydonda koʻp yugurmasa-da, kerakli nuqtani topish va vaziyatni hal qilishda tengsizdir. "Uning aurasini boshqa hech bir futbolchi bilan solishtirib boʻlmaydi. Messi kutilmagan boʻshliqlarda paydo boʻladi va birgina harakati bilan oʻyin taqdirini oʻzgartiradi. U xuddi Jud Bellingem kabi oʻyin xarakterini belgilab beruvchi shaxsiyatga ega", — deydi Richards.

Biroq, Angliya terma jamoasining sobiq sardori Wayne Rooney Messining oʻyinidagi zaif jihatlarga ham eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi himoyalanishda jamoasiga yordam bermaydi va bu Angliya uchun qoʻl kelishi mumkin. "U himoyaga qaytmaydi, bu esa Argentina uchun taktik kamchilikdir. Angliyalik himoyachilar diqqatni bir soniyaga ham yoʻqotmasliklari va oʻzaro aloqani toʻgʻri yoʻlga qoʻyishlari shart", — deya qoʻshimcha qildi Rooney.

Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi ushbu turnirda oʻzining tartibli oʻyini bilan ajralib turibdi. Chris Suttonning fikricha, garchi Argentina amaldagi jahon chempioni boʻlsa-da, hozirgi tarkibni yengilmas deb boʻlmaydi. Angliya futbolchilari Messining psixologik bosimidan chiqib keta olsalar, finalga yoʻl olish uchun ularda yetarli imkoniyat bor.

Ushbu uchrashuv butun dunyo futbol muxlislari uchun chinakam bayram boʻlishi kutilmoqda. Bir tomonda tajribali va hamon xavfli Lionel Messi, ikkinchi tomonda esa yangi avlod yulduzlari bilan toʻldirilgan Angliya. Mazkur tarixiy uchrashuv gʻolibi 2026-yilgi mundialning asosiy kubogi uchun kurashish huquqini qoʻlga kiritadi.

Lionel MessiArgentinaAngliyaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Erling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiErling Xoland Angliyaga qarshi alamli o‘yindan so‘ng dil so‘zlarini aytdiBugun, 13:29«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdi«Konor Konorni mag‘lub etdi»: Maxachev Makgregorning qaytishiga keskin baho berdiBugun, 13:24UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?Bugun, 13:19Jud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiJud Bellingem qahramonligi: Angliya JCh yarim finaliga yoʻl oldiBugun, 13:18Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi