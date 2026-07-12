Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuv
Futbol olami 2026-yilgi Jahon chempionatining eng kutilgan va shov-shuvli oʻyinlaridan biriga guvoh boʻlish arafasida turibdi. Yarim final bosqichida Argentina terma jamoasi Angliya bilan kuch sinashadi. Bu uchrashuv nafaqat final yoʻllanmasi, balki afsonaviy Lionel Messi faoliyatidagi tarixiy voqea sifatida ham ahamiyatlidir. Boisi, 39 yoshli hujumchi oʻzining uzoq va sermazmun faoliyati davomida hali biror marta ham rasmiy oʻyinlarda "uch sherlar"ga qarshi maydonga tushmagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Argentina terma jamoasi chorak finalda Shveytsariyani qoʻshimcha boʻlimlarda 3:1 hisobida magʻlub etib, kuchli toʻrtlikka kirdi. Lionel Messi esa ushbu turnirda 8 ta gol bilan toʻpurarlar roʻyxatida peshqadamlik qilmoqda. Goal.com nashrining xabar berishicha, Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan mazkur bahs Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya uchun eng jiddiy sinovga aylanadi. Mutaxassislar Messining yoshi oʻtgan boʻlsa-da, uning maydondagi taʼsiri hamon yuqori ekanligini taʼkidlamoqda.
Geniallik va taktik zaiflik oʻrtasidagi muvozanatBBC eksperti Micah Richardsning fikricha, Messini toʻxtatish deyarli imkonsiz vazifadir. Uning taʼkidlashicha, argentinalik yulduz maydonda koʻp yugurmasa-da, kerakli nuqtani topish va vaziyatni hal qilishda tengsizdir. "Uning aurasini boshqa hech bir futbolchi bilan solishtirib boʻlmaydi. Messi kutilmagan boʻshliqlarda paydo boʻladi va birgina harakati bilan oʻyin taqdirini oʻzgartiradi. U xuddi Jud Bellingem kabi oʻyin xarakterini belgilab beruvchi shaxsiyatga ega", — deydi Richards.
Biroq, Angliya terma jamoasining sobiq sardori Wayne Rooney Messining oʻyinidagi zaif jihatlarga ham eʼtibor qaratdi. Uning soʻzlariga koʻra, Messi himoyalanishda jamoasiga yordam bermaydi va bu Angliya uchun qoʻl kelishi mumkin. "U himoyaga qaytmaydi, bu esa Argentina uchun taktik kamchilikdir. Angliyalik himoyachilar diqqatni bir soniyaga ham yoʻqotmasliklari va oʻzaro aloqani toʻgʻri yoʻlga qoʻyishlari shart", — deya qoʻshimcha qildi Rooney.
Tomas Tuxel boshchiligidagi Angliya terma jamoasi ushbu turnirda oʻzining tartibli oʻyini bilan ajralib turibdi. Chris Suttonning fikricha, garchi Argentina amaldagi jahon chempioni boʻlsa-da, hozirgi tarkibni yengilmas deb boʻlmaydi. Angliya futbolchilari Messining psixologik bosimidan chiqib keta olsalar, finalga yoʻl olish uchun ularda yetarli imkoniyat bor.
Ushbu uchrashuv butun dunyo futbol muxlislari uchun chinakam bayram boʻlishi kutilmoqda. Bir tomonda tajribali va hamon xavfli Lionel Messi, ikkinchi tomonda esa yangi avlod yulduzlari bilan toʻldirilgan Angliya. Mazkur tarixiy uchrashuv gʻolibi 2026-yilgi mundialning asosiy kubogi uchun kurashish huquqini qoʻlga kiritadi.
…