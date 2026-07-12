Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdi
Umar Nurmagomedov Gruziyada o‘tgan RAF tadbirida Merab Dvalishvili bilan bog‘liq mojaroga munosabat bildirdi. Rossiyalik jangchi o‘z bayonotida Kavkazda erkak kishining qadr-qimmati nimalar bilan belgilanishini aytdi va raqibiga ishorali gaplar yo‘lladi.
Uning so‘zlari ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, ikki jangchi o‘rtasidagi ziddiyat yanada kuchaygani haqidagi muhokamalarni boshlab berdi.
«Kavkazda erkakni or-nomusi belgilaydi»
Nurmagomedovning ta’kidlashicha, Kavkazda insonning nufuzi uning or-nomusi, qadr-qimmati va mehmondo‘stligi bilan o‘lchanadi.
«Kavkazda erkak kishini uning or-nomusi, qadr-qimmati va mehmondo‘stligi belgilaydi», dedi u.
Shundan so‘ng jangchi mojaroning kelib chiqishiga ham qisqacha izoh berdi.
«Nega orqamdan gapiryapsan?»
Umarning aytishicha, uning do‘sti Dvalishviliga faqat bir savol bergan:
«Nega orqamdan gapiryapsan?»
Nurmagomedov bu vaziyatni haqorat yoki janjal chiqarishga urinish sifatida emas, ochiqchasiga javob so‘rash sifatida talqin qildi.
Raqibiga keskin ishora qildi
Jangchi o‘z fikrini davom ettirib, haqiqiy xarakterni olomonsiz vaziyatda ko‘rish mumkinligini aytdi.
«Men o‘zimni erkakdek his qilish uchun seni haqorat qilishim shart emas. Sen aslida kim ekanligingni esa atrofingda olomon bo‘lmaganda va hech kim aralasha olmaganda ko‘rish mumkin», dedi Nurmagomedov.
Bu so‘zlar Dvalishviliga to‘g‘ridan to‘g‘ri chaqiriq sifatida qabul qilinmoqda.
Mojaro yangi jangga olib keladimi?
Umar Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi munosabatlar avvaldan tarang edi. Gruziyadagi voqea va undan keyingi bayonotlar esa ehtimoliy revansh yoki yangi sport qarama-qarshiligiga qiziqishni yanada oshirdi.
Hozircha Dvalishvili Nurmagomedovning ushbu gaplariga qanday javob berishi noma’lum. Ammo bir narsa aniq: oktagon tashqarisidagi bahs ham maydondagi raqobatdan kam emas.
…