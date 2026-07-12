Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdi

·0·Sport
Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdi

Umar Nurmagomedov Gruziyada o‘tgan RAF tadbirida Merab Dvalishvili bilan bog‘liq mojaroga munosabat bildirdi. Rossiyalik jangchi o‘z bayonotida Kavkazda erkak kishining qadr-qimmati nimalar bilan belgilanishini aytdi va raqibiga ishorali gaplar yo‘lladi.

Uning so‘zlari ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, ikki jangchi o‘rtasidagi ziddiyat yanada kuchaygani haqidagi muhokamalarni boshlab berdi.

«Kavkazda erkakni or-nomusi belgilaydi»

Nurmagomedovning ta’kidlashicha, Kavkazda insonning nufuzi uning or-nomusi, qadr-qimmati va mehmondo‘stligi bilan o‘lchanadi.

«Kavkazda erkak kishini uning or-nomusi, qadr-qimmati va mehmondo‘stligi belgilaydi», dedi u.

Shundan so‘ng jangchi mojaroning kelib chiqishiga ham qisqacha izoh berdi.

«Nega orqamdan gapiryapsan?»

Umarning aytishicha, uning do‘sti Dvalishviliga faqat bir savol bergan:

«Nega orqamdan gapiryapsan?»

Nurmagomedov bu vaziyatni haqorat yoki janjal chiqarishga urinish sifatida emas, ochiqchasiga javob so‘rash sifatida talqin qildi.

Raqibiga keskin ishora qildi

Jangchi o‘z fikrini davom ettirib, haqiqiy xarakterni olomonsiz vaziyatda ko‘rish mumkinligini aytdi.

«Men o‘zimni erkakdek his qilish uchun seni haqorat qilishim shart emas. Sen aslida kim ekanligingni esa atrofingda olomon bo‘lmaganda va hech kim aralasha olmaganda ko‘rish mumkin», dedi Nurmagomedov.

Bu so‘zlar Dvalishviliga to‘g‘ridan to‘g‘ri chaqiriq sifatida qabul qilinmoqda.

Mojaro yangi jangga olib keladimi?

Umar Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi munosabatlar avvaldan tarang edi. Gruziyadagi voqea va undan keyingi bayonotlar esa ehtimoliy revansh yoki yangi sport qarama-qarshiligiga qiziqishni yanada oshirdi.

Hozircha Dvalishvili Nurmagomedovning ushbu gaplariga qanday javob berishi noma’lum. Ammo bir narsa aniq: oktagon tashqarisidagi bahs ham maydondagi raqobatdan kam emas.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvJahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:51Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Bugun, 12:51Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Bugun, 12:42Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Tbilisida shov-shuvli turnir: Dvalishvilidan Sexudoga qarshi superkambek (video)Bugun, 12:34
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi