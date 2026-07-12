UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?

·0·Sport
UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?

Las-Vegasdagi mashhur T-Mobile Arena majmuasida UFC 329 turniri yakunlangach, tashkilot musobaqaning eng yaxshi jangchilari va qo‘shimcha bonus sohiblarini e’lon qildi. Bu safar ham eng yaxshi jang va eng yorqin ishtirok uchun katta mukofotlar taqdim etildi.

Shuningdek, muddatidan avval g‘alaba qozongan bir qator jangchilar ham qo‘shimcha pul mukofotiga sazovor bo‘ldi.

Turnirning eng yaxshi jangi qaysi bo‘ldi?

UFC rahbariyati qaroriga ko‘ra, Brendon Royval va Lone Kavana o‘rtasidagi bellashuv UFC 329'ning eng yaxshi jangi deb topildi.

Murosasiz kechgan ushbu bahs turnir davomida muxlislar va mutaxassislar tomonidan eng qiziqarli janglardan biri sifatida baholandi.

Eng yaxshi ishtirok uchun bonus kimlarga berildi?

Turnirdagi eng yorqin chiqishlari uchun ikki nafar sportchi alohida taqdirlandi.

Qo‘shimcha bonusga ega chiqqan jangchilar:

  • Peddi Pimblett;

  • Bobbi King.

Ular kafolatlangan 100 ming AQSH dollari gonoraridan tashqari qo‘shimcha bonus ham qo‘lga kiritdi.

Muddatidan avval g‘alaba qilganlarga ham mukofot

UFC 329 ishtirokchilari uchun yana bir qo‘shimcha rag‘batlantirish ham mavjud bo‘ldi.

Tashkilot qoidalariga ko‘ra:

  • jangni muddatidan avval yakunlagan;

  • vazn o‘lchash marosimidan muammosiz o‘tgan

har bir sportchi 25 ming AQSH dollari miqdoridagi qo‘shimcha mukofot puliga ega bo‘ldi.

UFC 329 esda qolarli turnir bo‘ldi

Las-Vegasdagi UFC 329 turniri nafaqat keskin janglari, balki bir qator sensatsion natijalari bilan ham yodda qoldi.

Turnir yakunida e’lon qilingan bonuslar esa oktagondagi faollik va muxlislarga yoqimli shou ko‘rsatgan jangchilarning mehnati munosib baholanganini yana bir bor tasdiqladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Umar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiUmar Nurmagomedov Dvalishvili bilan mojaroga keskin munosabat bildirdiBugun, 13:08Makgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariMakgregorning qaytishi dahshatli yakunlandi: UFC 329 turnirining barcha natijalariBugun, 13:05Erling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsErling Xolandning otasi hakamlikdan gʻazabda: Norvegiya va Angliya oʻrtasidagi dramatik bahsBugun, 12:54Jahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvJahon chempionati-2026: Lionel Messi va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:51Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Lyuk Rayli UFC 329da birinchi raunddayoq nokaut qayd etdi (video)Bugun, 12:51Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Rayan Gandra UFC 329da raqibini birinchi raundda nokaut qildi (video)Bugun, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi