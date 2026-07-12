UFC 329'ning eng yaxshilari aniqlandi: kimlar qo‘shimcha bonusga ega bo‘ldi?
Las-Vegasdagi mashhur T-Mobile Arena majmuasida UFC 329 turniri yakunlangach, tashkilot musobaqaning eng yaxshi jangchilari va qo‘shimcha bonus sohiblarini e’lon qildi. Bu safar ham eng yaxshi jang va eng yorqin ishtirok uchun katta mukofotlar taqdim etildi.
Shuningdek, muddatidan avval g‘alaba qozongan bir qator jangchilar ham qo‘shimcha pul mukofotiga sazovor bo‘ldi.
Turnirning eng yaxshi jangi qaysi bo‘ldi?
UFC rahbariyati qaroriga ko‘ra, Brendon Royval va Lone Kavana o‘rtasidagi bellashuv UFC 329'ning eng yaxshi jangi deb topildi.
Murosasiz kechgan ushbu bahs turnir davomida muxlislar va mutaxassislar tomonidan eng qiziqarli janglardan biri sifatida baholandi.
Eng yaxshi ishtirok uchun bonus kimlarga berildi?
Turnirdagi eng yorqin chiqishlari uchun ikki nafar sportchi alohida taqdirlandi.
Qo‘shimcha bonusga ega chiqqan jangchilar:
Peddi Pimblett;
Bobbi King.
Ular kafolatlangan 100 ming AQSH dollari gonoraridan tashqari qo‘shimcha bonus ham qo‘lga kiritdi.
Muddatidan avval g‘alaba qilganlarga ham mukofot
UFC 329 ishtirokchilari uchun yana bir qo‘shimcha rag‘batlantirish ham mavjud bo‘ldi.
Tashkilot qoidalariga ko‘ra:
jangni muddatidan avval yakunlagan;
vazn o‘lchash marosimidan muammosiz o‘tgan
har bir sportchi 25 ming AQSH dollari miqdoridagi qo‘shimcha mukofot puliga ega bo‘ldi.
UFC 329 esda qolarli turnir bo‘ldi
Las-Vegasdagi UFC 329 turniri nafaqat keskin janglari, balki bir qator sensatsion natijalari bilan ham yodda qoldi.
Turnir yakunida e’lon qilingan bonuslar esa oktagondagi faollik va muxlislarga yoqimli shou ko‘rsatgan jangchilarning mehnati munosib baholanganini yana bir bor tasdiqladi.
…