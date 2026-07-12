Lionel Messi Angliyaga qarshi bahs oldidan: «Bu jamoa ishonishdan toʻxtamaydi»
Argentina terma jamoasi JCh-2026 chorak finalida Shveytsariyaga qarshi kechgan ogʻir bahsdan soʻng yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi jahon chempionlari Kansas City shahrida oʻtgan uchrashuvda kutilmagan qarshilikka duch kelishdi, biroq iroda koʻrsatib, turnirdagi yurishini davom ettiradigan boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuvning asosiy vaqti dramatik voqealarga boy boʻldi. Shveytsariya terma jamoasi bir kishi kam boʻlib qolganiga qaramay, argentinaliklarga jiddiy muammolar tugʻdirdi. Faqatgina qoʻshimcha boʻlimlarda Lionel Scaloni shogirdlari raqib mudofaasini yorib oʻtib, 3:1 hisobidagi gʻalabani tantana qilishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Argentinani ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionligi sari yana bir qadam yaqinlashtirdi.
Oʻyindan soʻng Lionel Messi gʻalaba osonlikcha qoʻlga kiritilmaganini tan oldi. «Gʻalabadan juda xursandman, bu haqiqiy kurashlar ostida oʻtgan oʻyin boʻldi. Bahsning shiddatli kechishini oldindan bilardik. Keyingi muhim bosqich oldidan bir hafta xotirjam tayyorgarlik koʻrishimiz uchun ushbu gʻalaba suv va havodek zarur edi», — dedi sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi.
Tarixiy toʻqnashuv: Messi ilk bor Angliyaga qarshiYarim finalda Argentina terma jamoasini Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya kutib turibdi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv futbol olami uchun tarixiy ahamiyatga ega. Gap shundaki, Lionel Messi oʻzining 20 yildan ortiq davom etayotgan professional faoliyati va 200 dan ortiq xalqaro oʻyinlari davomida hali biror marta Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmagan.
Ushbu toʻqnashuv Messi uchun jahon chempionatlari yarim finallaridagi uchinchi ishtirok boʻladi. 2022-yilda Qatarda zafar quchgan Inter Miami yulduzi endi oʻzining navbatdagi finali yoʻlida nemis mutaxassisi qoʻli ostida shakllangan intizomli Angliya toʻsigʻidan oʻtishi lozim. Angliya terma jamoasi ushbu turnirda oʻzining klinik samaradorligi bilan koʻpchilikda ijobiy taassurot qoldirmoqda.
Lionel Messi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali jamoasining ruhiy holatiga ham toʻxtalib oʻtdi. «Yana bir bor azob chekishimizga toʻgʻri keldi, lekin bu jamoa hech qachon ishonishdan toʻxtamaydi. Biz yana dunyoning eng kuchli toʻrtta jamoasi qatoridamiz! Olgʻa!», — deb yozdi futbolchi oʻzining Instagram sahifasida.
Mutaxassislarning fikricha, Argentina terma jamoasi oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmagan vaziyatlarda ham gʻalaba qozonish yoʻlini topa olishi bilan ajralib turmoqda. Ushbu «jangovar xarakter» ularni turnirning asosiy favoritlaridan biri sifatida saqlab qolmoqda. Endilikda butun dunyo nigohi Atlanta shahridagi Messi va Angliya oʻrtasidagi ilk rasmiy uchrashuvga qaratiladi.
…