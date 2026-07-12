Lionel Messi Angliyaga qarshi bahs oldidan: «Bu jamoa ishonishdan toʻxtamaydi»

·45·Sport
Lionel Messi Angliyaga qarshi bahs oldidan: «Bu jamoa ishonishdan toʻxtamaydi»

Argentina terma jamoasi JCh-2026 chorak finalida Shveytsariyaga qarshi kechgan ogʻir bahsdan soʻng yarim final yoʻllanmasini qoʻlga kiritdi. Lionel Messi boshchiligidagi amaldagi jahon chempionlari Kansas City shahrida oʻtgan uchrashuvda kutilmagan qarshilikka duch kelishdi, biroq iroda koʻrsatib, turnirdagi yurishini davom ettiradigan boʻlishdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuvning asosiy vaqti dramatik voqealarga boy boʻldi. Shveytsariya terma jamoasi bir kishi kam boʻlib qolganiga qaramay, argentinaliklarga jiddiy muammolar tugʻdirdi. Faqatgina qoʻshimcha boʻlimlarda Lionel Scaloni shogirdlari raqib mudofaasini yorib oʻtib, 3:1 hisobidagi gʻalabani tantana qilishdi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Argentinani ketma-ket ikkinchi marta jahon chempionligi sari yana bir qadam yaqinlashtirdi.

Oʻyindan soʻng Lionel Messi gʻalaba osonlikcha qoʻlga kiritilmaganini tan oldi. «Gʻalabadan juda xursandman, bu haqiqiy kurashlar ostida oʻtgan oʻyin boʻldi. Bahsning shiddatli kechishini oldindan bilardik. Keyingi muhim bosqich oldidan bir hafta xotirjam tayyorgarlik koʻrishimiz uchun ushbu gʻalaba suv va havodek zarur edi», — dedi sakkiz karra «Oltin toʻp» sohibi.

Tarixiy toʻqnashuv: Messi ilk bor Angliyaga qarshi

Yarim finalda Argentina terma jamoasini Thomas Tuchel boshqaruvidagi Angliya kutib turibdi. Atlanta shahrida boʻlib oʻtadigan ushbu uchrashuv futbol olami uchun tarixiy ahamiyatga ega. Gap shundaki, Lionel Messi oʻzining 20 yildan ortiq davom etayotgan professional faoliyati va 200 dan ortiq xalqaro oʻyinlari davomida hali biror marta Angliya terma jamoasiga qarshi maydonga tushmagan.

Ushbu toʻqnashuv Messi uchun jahon chempionatlari yarim finallaridagi uchinchi ishtirok boʻladi. 2022-yilda Qatarda zafar quchgan Inter Miami yulduzi endi oʻzining navbatdagi finali yoʻlida nemis mutaxassisi qoʻli ostida shakllangan intizomli Angliya toʻsigʻidan oʻtishi lozim. Angliya terma jamoasi ushbu turnirda oʻzining klinik samaradorligi bilan koʻpchilikda ijobiy taassurot qoldirmoqda.

Lionel Messi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali jamoasining ruhiy holatiga ham toʻxtalib oʻtdi. «Yana bir bor azob chekishimizga toʻgʻri keldi, lekin bu jamoa hech qachon ishonishdan toʻxtamaydi. Biz yana dunyoning eng kuchli toʻrtta jamoasi qatoridamiz! Olgʻa!», — deb yozdi futbolchi oʻzining Instagram sahifasida.

Mutaxassislarning fikricha, Argentina terma jamoasi oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmagan vaziyatlarda ham gʻalaba qozonish yoʻlini topa olishi bilan ajralib turmoqda. Ushbu «jangovar xarakter» ularni turnirning asosiy favoritlaridan biri sifatida saqlab qolmoqda. Endilikda butun dunyo nigohi Atlanta shahridagi Messi va Angliya oʻrtasidagi ilk rasmiy uchrashuvga qaratiladi.

Lionel MessiArgentinaAngliyaJCh-2026Futbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Makgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiMakgregorning mag‘lubiyatidan keyin jangchilar ikkiga bo‘lindiBugun, 14:44Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Osiyo chempionati: Jonbibi Hukmovadan oltin dubl!Bugun, 14:23Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Messi hakamdan hurmat talab qildi: maydondagi gaplar oshkor bo‘ldi...Bugun, 14:21Jahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiJahon chempionati: Shveytsariya Argentina bilan oʻyindagi hakamlikni keskin tanqid qildiBugun, 14:17Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Dana Uayt Makgregorning jarohatini ochiqladi: «Besh yil oson emas»Bugun, 14:14Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Mashrabjon Ro‘ziboyev birinchi raundda raqibini nokaut qildi (video)Bugun, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi