Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?

·0·Sport
Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?

Fransiya milliy jamoasi futbolchisi Maykl Olise JCH-2026dan keyin klubdagi kelajagi bo‘yicha muhim qadam tashlagani aytilmoqda. Xabarlarga ko‘ra, 24 yoshli futbolchi “Bavariya” rahbariyati bilan zudlik bilan uchrashuv o‘tkazishni xohlamoqda.

JCHdan keyingi uchrashuv nimani anglatadi?

El Debate ma’lumotiga ko‘ra, Maykl Olise 2026 yilgi jahon chempionati yakunlanganidan so‘ng “Bavariya” rahbariyati bilan darhol muzokara o‘tkazishni talab qilgan.

Bu uchrashuvda futbolchining kelajagi muhokama qilinishi kutilmoqda. Hozircha myunxenliklar uni qo‘yib yuborish niyatida emas.

Shuning uchun bu holat oddiy suhbatdan ko‘ra kattaroq ma’no kasb etmoqda: Olise o‘z roli, kelajak rejalari yoki ehtimoliy takliflar haqida aniqlik kiritmoqchi bo‘lishi mumkin.

“Bavariya” uchun eng muhim futbolchilardan biri

Olise 2024 yil iyul oyida “Bavariya”ga o‘tganidan keyin qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy yulduzlaridan biriga aylandi.

O‘tgan mavsum u barcha musobaqalarda 57 ta o‘yinda maydonga tushib, 25 ta gol urdi va 28 ta golli uzatma amalga oshirdi.

Bu raqamlar uni shunchaki iqtidorli vinger emas, balki hujumda natija yarata oladigan to‘liq lider sifatida ko‘rsatadi. Zamonaviy futbol tilida aytganda, Olise — “statistika ham, estetika ham bor” toifasidagi futbolchi.

Myunxenliklar uni oson qo‘yib yubormaydi

“Bavariya” Oliseni jamoaning kelajakdagi asosiy figuralaridan biri sifatida ko‘rayotgani aytilmoqda. Shu sababli klub uning atrofida katta rejalar tuzgan bo‘lishi ehtimoldan yiroq emas.

Ayniqsa, 24 yoshida bunday samaradorlik ko‘rsatayotgan futbolchini saqlab qolish har qanday grand klub uchun ustuvor vazifa bo‘ladi.

Myunxenliklar uchun vaziyat nozik: bir tomonda jahon darajasidagi futbolchi, ikkinchi tomonda esa uning kelajagi bo‘yicha aniqlik istagi turibdi.

Nega aynan hozir?

Jahon chempionati kabi yirik musobaqalardan keyin futbolchilarning bozordagi qiymati, maqomi va ularga bo‘lgan qiziqish keskin ortadi.

Olise ham Fransiya terma jamoasi safidagi o‘yinlari orqali yanada katta e’tibor markaziga tushgan bo‘lishi mumkin. Shu bois uning “Bavariya” bilan uchrashuv so‘rashi o‘z vaqtida qilingan strategik qadamga o‘xshaydi.

Bu transfer talabi degani emas. Lekin futbolchi o‘z kelajagi bo‘yicha klubdan aniq javob kutmoqda, deyish mumkin.

Katta qaror oldidan sukunat

Hozircha Olisening “Bavariya”dan ketishi haqida rasmiy ma’lumot yo‘q. Ammo uning rahbariyat bilan uchrashuv talab qilgani haqidagi xabarlar transfer bozorida yangi intriga paydo qildi.

Endi asosiy savol shunda: “Bavariya” Oliseni jamoa markazida saqlab qoladimi yoki bu uchrashuv kelajakdagi katta o‘zgarishlarning birinchi signali bo‘ladimi?

Javob yaqin kunlarda aniqroq ko‘rina boshlaydi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bilich yana Xorvatiyaga qaytmoqda: yangi davr boshlanadimi?Bugun, 10:34Peres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarPeres davrida «Real Madrid»da eng ko‘p g‘alaba qozongan murabbiylarBugun, 09:57Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Ibrahima Konate Lamine Yamalning gaplariga javob qaytardi: «Biz hech kimdan qoʻrqmaymiz»Bugun, 02:54Real Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiReal Madrid va Vinicius Junior oʻrtasidagi muzokaralar boshi berk koʻchaga kirib qoldiBugun, 02:36Jud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiJud Bellingem Jahon chempionatida Maradona rekordini takrorladi: Morgan Rogers tanqidlarga javob berdiBugun, 02:17Michael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiMichael Olise Real Madrid qiziqishi fonida Bavariya rahbariyati bilan uchrashuv soʻradiBugun, 01:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi