Olise «Bavariya»dan uchrashuv so‘radi: katta qaror yaqinmi?
Fransiya milliy jamoasi futbolchisi Maykl Olise JCH-2026dan keyin klubdagi kelajagi bo‘yicha muhim qadam tashlagani aytilmoqda. Xabarlarga ko‘ra, 24 yoshli futbolchi “Bavariya” rahbariyati bilan zudlik bilan uchrashuv o‘tkazishni xohlamoqda.
JCHdan keyingi uchrashuv nimani anglatadi?
El Debate ma’lumotiga ko‘ra, Maykl Olise 2026 yilgi jahon chempionati yakunlanganidan so‘ng “Bavariya” rahbariyati bilan darhol muzokara o‘tkazishni talab qilgan.
Bu uchrashuvda futbolchining kelajagi muhokama qilinishi kutilmoqda. Hozircha myunxenliklar uni qo‘yib yuborish niyatida emas.
Shuning uchun bu holat oddiy suhbatdan ko‘ra kattaroq ma’no kasb etmoqda: Olise o‘z roli, kelajak rejalari yoki ehtimoliy takliflar haqida aniqlik kiritmoqchi bo‘lishi mumkin.
“Bavariya” uchun eng muhim futbolchilardan biri
Olise 2024 yil iyul oyida “Bavariya”ga o‘tganidan keyin qisqa vaqt ichida jamoaning asosiy yulduzlaridan biriga aylandi.
O‘tgan mavsum u barcha musobaqalarda 57 ta o‘yinda maydonga tushib, 25 ta gol urdi va 28 ta golli uzatma amalga oshirdi.
Bu raqamlar uni shunchaki iqtidorli vinger emas, balki hujumda natija yarata oladigan to‘liq lider sifatida ko‘rsatadi. Zamonaviy futbol tilida aytganda, Olise — “statistika ham, estetika ham bor” toifasidagi futbolchi.
Myunxenliklar uni oson qo‘yib yubormaydi
“Bavariya” Oliseni jamoaning kelajakdagi asosiy figuralaridan biri sifatida ko‘rayotgani aytilmoqda. Shu sababli klub uning atrofida katta rejalar tuzgan bo‘lishi ehtimoldan yiroq emas.
Ayniqsa, 24 yoshida bunday samaradorlik ko‘rsatayotgan futbolchini saqlab qolish har qanday grand klub uchun ustuvor vazifa bo‘ladi.
Myunxenliklar uchun vaziyat nozik: bir tomonda jahon darajasidagi futbolchi, ikkinchi tomonda esa uning kelajagi bo‘yicha aniqlik istagi turibdi.
Nega aynan hozir?
Jahon chempionati kabi yirik musobaqalardan keyin futbolchilarning bozordagi qiymati, maqomi va ularga bo‘lgan qiziqish keskin ortadi.
Olise ham Fransiya terma jamoasi safidagi o‘yinlari orqali yanada katta e’tibor markaziga tushgan bo‘lishi mumkin. Shu bois uning “Bavariya” bilan uchrashuv so‘rashi o‘z vaqtida qilingan strategik qadamga o‘xshaydi.
Bu transfer talabi degani emas. Lekin futbolchi o‘z kelajagi bo‘yicha klubdan aniq javob kutmoqda, deyish mumkin.
Katta qaror oldidan sukunat
Hozircha Olisening “Bavariya”dan ketishi haqida rasmiy ma’lumot yo‘q. Ammo uning rahbariyat bilan uchrashuv talab qilgani haqidagi xabarlar transfer bozorida yangi intriga paydo qildi.
Endi asosiy savol shunda: “Bavariya” Oliseni jamoa markazida saqlab qoladimi yoki bu uchrashuv kelajakdagi katta o‘zgarishlarning birinchi signali bo‘ladimi?
Javob yaqin kunlarda aniqroq ko‘rina boshlaydi.
…