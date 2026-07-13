Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladi
Barselona klubi prezidenti Joan Laporta jamoaning yozgi transfer oynasidagi rejalari va braziliyalik vinger Raphinha atrofidagi mish-mishlarga yakun yasadi. Klub rahbari Saudiya Arabistoni jamoalaridan boʻlayotgan katta qiziqishga qaramay, futbolchi Kataloniya poytaxtida qolishini rasman tasdiqladi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Soʻnggi haftalarda Saudiya Arabistoni Pro ligasi vakili Al-Hilal Raphinha uchun 90 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflashga tayyorligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Laporta Dallasda bergan intervyusida jamoaning moliyaviy qiyinchiliklariga qaramay, asosiy yetakchilarni sotish niyati yoʻqligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Raphinha yangi mavsumda jamoaning hujum chizigʻidagi muhim figurasi boʻlib qoladi.
Yangi hujumchilarning kelishiBarselona hujum chizigʻini kuchaytirishda davom etmoqda. Anthony Gordon transferidan soʻng, klub Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi bilan kelishuvga erishish arafasida turibdi. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu transfer kataloniyaliklar uchun 22 million yevro va qoʻshimcha 7 million yevro bonuslarga tushadi.
"Biz Karim Adeyemi transferidan juda hayajondamiz. U ancha vaqtdan beri bizga yoqardi. U xavfli va juda tezkor futbolchi. Sport direktori Deco bu transferni aʼlo darajada amalga oshirdi," — dedi Joan Laporta. Prezidentning fikricha, yangi futbolchilarning kelishi raqobatni kuchaytiradi, ammo bu Raphinha bilan xayrlashishni anglatmaydi.
Laporta oʻtgan mavsumdagi omadsizliklarni jarohatlar bilan bogʻladi. Uning taʼkidlashicha, Raphinha mavsumning hal qiluvchi qismida, xususan Chempionlar ligasi va Ispaniya kubogi bahslarida toʻliq sport formasida boʻlmagani natijalarga salbiy taʼsir koʻrsatgan. Agar braziliyalik futbolchi jismoniy jihatdan tayyor boʻlganida, natijalar butunlay boshqacha koʻrinish olishi mumkin edi.
Hozirda Barselona tarkibida hujum chizigʻi sezilarli darajada kengaymoqda. Anthony Gordon, Karim Adeyemi va Raphinha kabi futbolchilarning mavjudligi murabbiylar shtabiga taktik jihatdan koʻproq imkoniyatlar yaratadi. Laporta ushbu hujum uchligi kelgusi mavsumda Yevropa arenalarida katta natijalar qayd etishiga ishonch bildirdi.
Klub prezidenti Raphinha transferi borasidagi yakuniy nuqtani qoʻyib, shunday dedi: "Raphinha bizda qoladi. Uning Barselonani tark etishidan mutlaqo manfaatdor emasmiz. U biz uchun tayanch futbolchi. Gordon va Adeyemi bilan hujumni kuchaytiryapmiz, lekin Raphinha biz uchun kalit oʻyinchi boʻlib qolaveradi".
…