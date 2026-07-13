Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladi

·24·Sport
Joan Laporta Raphinha va Karim Adeyemi transferi borasidagi rejalarni ochiqladi

Barselona klubi prezidenti Joan Laporta jamoaning yozgi transfer oynasidagi rejalari va braziliyalik vinger Raphinha atrofidagi mish-mishlarga yakun yasadi. Klub rahbari Saudiya Arabistoni jamoalaridan boʻlayotgan katta qiziqishga qaramay, futbolchi Kataloniya poytaxtida qolishini rasman tasdiqladi. Bu haqda Goal.com nashri xabar bermoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Soʻnggi haftalarda Saudiya Arabistoni Pro ligasi vakili Al-Hilal Raphinha uchun 90 million yevrodan ortiq mablagʻ sarflashga tayyorligi haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq Laporta Dallasda bergan intervyusida jamoaning moliyaviy qiyinchiliklariga qaramay, asosiy yetakchilarni sotish niyati yoʻqligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, Raphinha yangi mavsumda jamoaning hujum chizigʻidagi muhim figurasi boʻlib qoladi.

Yangi hujumchilarning kelishi

Barselona hujum chizigʻini kuchaytirishda davom etmoqda. Anthony Gordon transferidan soʻng, klub Borussiya Dortmund hujumchisi Karim Adeyemi bilan kelishuvga erishish arafasida turibdi. Maʼlumotlarga koʻra, ushbu transfer kataloniyaliklar uchun 22 million yevro va qoʻshimcha 7 million yevro bonuslarga tushadi.

"Biz Karim Adeyemi transferidan juda hayajondamiz. U ancha vaqtdan beri bizga yoqardi. U xavfli va juda tezkor futbolchi. Sport direktori Deco bu transferni aʼlo darajada amalga oshirdi," — dedi Joan Laporta. Prezidentning fikricha, yangi futbolchilarning kelishi raqobatni kuchaytiradi, ammo bu Raphinha bilan xayrlashishni anglatmaydi.

Laporta oʻtgan mavsumdagi omadsizliklarni jarohatlar bilan bogʻladi. Uning taʼkidlashicha, Raphinha mavsumning hal qiluvchi qismida, xususan Chempionlar ligasi va Ispaniya kubogi bahslarida toʻliq sport formasida boʻlmagani natijalarga salbiy taʼsir koʻrsatgan. Agar braziliyalik futbolchi jismoniy jihatdan tayyor boʻlganida, natijalar butunlay boshqacha koʻrinish olishi mumkin edi.

Hozirda Barselona tarkibida hujum chizigʻi sezilarli darajada kengaymoqda. Anthony Gordon, Karim Adeyemi va Raphinha kabi futbolchilarning mavjudligi murabbiylar shtabiga taktik jihatdan koʻproq imkoniyatlar yaratadi. Laporta ushbu hujum uchligi kelgusi mavsumda Yevropa arenalarida katta natijalar qayd etishiga ishonch bildirdi.

Klub prezidenti Raphinha transferi borasidagi yakuniy nuqtani qoʻyib, shunday dedi: "Raphinha bizda qoladi. Uning Barselonani tark etishidan mutlaqo manfaatdor emasmiz. U biz uchun tayanch futbolchi. Gordon va Adeyemi bilan hujumni kuchaytiryapmiz, lekin Raphinha biz uchun kalit oʻyinchi boʻlib qolaveradi".

BarselonaРафиньяКарим АдеемиJoan LaportaTransferlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Rodri Lamine Yamalni xotirjamlikka chaqirdi: Ispaniya yulduzi bosim ostida qolmoqdami?Bugun, 15:11Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Jarrod Bowen kutilmagan qarorga keldi: Liverpul va Aston Villa takliflari rad etiladimi?Bugun, 14:37Florian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimiFlorian Virts uchun sinov davri: Liverpul yulduzi 116 million funtni oqlay oladimiBugun, 14:14Barselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBarselona Julian Alvarez uchun kurashda Atletiko Madridga shart qoʻydiBugun, 13:56Neymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiNeymar terma jamoadagi faoliyatini yakunlab, Las-Vegasda poker oʻynashga kirishdiBugun, 13:34Arsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaArsenal ayollar jamoasida inqilob: Slegers tarkibni yoshartirish va chempionlikka qaytishni koʻzlamoqdaBugun, 13:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi