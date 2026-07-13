Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat

·0·Sport
Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat

Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi fonida bosh murabbiy Thomas Tuchel va jamoa yetakchisi Jud Bellingem oʻrtasidagi munosabatlar yana diqqat markaziga tushdi. Norvegiyaga qarshi kechgan ogʻir chorak final bahsidan soʻng tomonlarning bir-biriga nisbatan aytgan gaplari matbuotda turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Garchi jamoa yarim finalga yoʻllanma olgan boʻlsa-da, kiyinish xonasidagi muhit barqarorligi borasida savollar tugʻilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gap shundaki, Mayamidagi jazirama issiqda kechgan oʻyindan soʻng Thomas Tuchel futbolchilarning harakatini "palapartish" deb atadi. Garchi u jamoaning yarim finalga chiqqanini va koʻrsatilgan mehnatni eʼtirof etgan boʻlsa-da, oʻyin sifatidan qoniqmaganini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu tanqid Real Madrid yulduzi Jud Bellingemga unchalik maʼqul kelmagan va u oʻz intervyusida murabbiyga keskin javob qaytargan.

Maydondagi kurash va murabbiyning talablari

Bellingham murabbiyning tanqidlariga javoban, bunday ogʻir iqlim sharoitida Erling Xoland, Martin Odegaard va Alexander Sorloth kabi yulduzlarga ega Norvegiyaga qarshi oʻynash oson emasligini taʼkidladi. "Balki u bunday sharoitda ushbu darajadagi raqiblarga qarshi oʻynash qanday ekanligini bilmas", deya qoʻshimcha qildi futbolchi. Bu gaplar jamoa ichida kichik boʻlsa-da, tushunmovchilik borligidan dalolat beradi.

Aslida, Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi "tarix" ancha oldin boshlangan. Nemis mutaxassisi avval ham futbolchining maydondagi xulq-atvori va hissiyotlarini jilovlay olmasligini tanqid ostiga olgan edi. Chelsi, Pari Sen-Jermen va Bavariya kabi klublardagi faoliyati bilan tanilgan Tuchel oʻzining qatʼiyatliligi va intizomga boʻlgan yuqori talabi bilan ajralib turadi. U yulduz futbolchilarning injiqliklariga toqat qilmasligi bilan ham mashhur.

Ekspertlar fikri: Shunchaki hissiyotlarmi?

Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Gary Pallister ushbu vaziyatga munosabat bildirar ekan, buni "bir piyola suvda koʻtarilgan boʻron" deb atadi. Uning fikricha, yirik turnirlarda bunday kichik kelishmovchiliklar boʻlib turishi tabiiy va bu jamoaning umumiy maqsadiga xalaqit bermasligi kerak. Sir Gareth Southgate davrida shakllangan kuchli jamoaviy ruh hozirda Tuchel tomonidan qayta ishlanmoqda.

Angliya terma jamoasi ayni damda 60 yillik tanaffusdan soʻng ilk bor yirik sovrinni qoʻlga kiritishga juda yaqin turibdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa saralash bosqichini magʻlubiyatsiz yakunladi va hozirda Jahon chempionati yarim finalida oʻz raqibini kutmoqda. Bunday masʼuliyatli pallada murabbiy va asosiy yulduz oʻrtasidagi oʻzaro tushunish jamoa muvaffaqiyatining kaliti boʻlishi shubhasiz.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Jud Bellingem kabi gʻoliblikka tashna futbolchilar va Thomas Tuchel kabi maksimalist murabbiylar oʻrtasidagi bunday bahslar baʼzan jamoani yanada jipslashtirishi mumkin. Asosiysi, bu holat maydondagi natijalarga va jamoaning umumiy kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmasa boʻlgani.

AngliyaТомас ТухельЖуде БеллингэмJahon ChempionatiReal Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Harvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiHarvey Elliott Liverpulga qaytdi: Andoni Iraola futbolchining kelajagi haqida gapirdiBugun, 16:56Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Harri Keyn uchun Angliyadan ikki chaqiriq: “Bavariya” nima qiladi?Bugun, 16:56Laporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiLaporta ochiq gapirdi: «Barselona»da yangi hujum davri boshlandiBugun, 16:52“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydi“Navbahor” ikki termachi bilan kuchaydi: Namanganda reja kattaga o‘xshaydiBugun, 16:47Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Argentinaga qarshi petitsiya: Messi atrofida yangi mojaro...Bugun, 16:05Joan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiJoan Laporta Lionel Messi va Lamine Yamalning JCH-2026dagi oʻyiniga yuqori baho berdiBugun, 15:53
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi