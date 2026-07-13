Angliya terma jamoasida ichki nizomi? Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi ziddiyat
Angliya terma jamoasining 2026-yilgi Jahon chempionatidagi muvaffaqiyatli yurishi fonida bosh murabbiy Thomas Tuchel va jamoa yetakchisi Jud Bellingem oʻrtasidagi munosabatlar yana diqqat markaziga tushdi. Norvegiyaga qarshi kechgan ogʻir chorak final bahsidan soʻng tomonlarning bir-biriga nisbatan aytgan gaplari matbuotda turli muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Garchi jamoa yarim finalga yoʻllanma olgan boʻlsa-da, kiyinish xonasidagi muhit barqarorligi borasida savollar tugʻilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gap shundaki, Mayamidagi jazirama issiqda kechgan oʻyindan soʻng Thomas Tuchel futbolchilarning harakatini "palapartish" deb atadi. Garchi u jamoaning yarim finalga chiqqanini va koʻrsatilgan mehnatni eʼtirof etgan boʻlsa-da, oʻyin sifatidan qoniqmaganini yashirmadi. Goal.com nashrining xabar berishicha, ushbu tanqid Real Madrid yulduzi Jud Bellingemga unchalik maʼqul kelmagan va u oʻz intervyusida murabbiyga keskin javob qaytargan.
Maydondagi kurash va murabbiyning talablariBellingham murabbiyning tanqidlariga javoban, bunday ogʻir iqlim sharoitida Erling Xoland, Martin Odegaard va Alexander Sorloth kabi yulduzlarga ega Norvegiyaga qarshi oʻynash oson emasligini taʼkidladi. "Balki u bunday sharoitda ushbu darajadagi raqiblarga qarshi oʻynash qanday ekanligini bilmas", deya qoʻshimcha qildi futbolchi. Bu gaplar jamoa ichida kichik boʻlsa-da, tushunmovchilik borligidan dalolat beradi.
Aslida, Thomas Tuchel va Jud Bellingem oʻrtasidagi "tarix" ancha oldin boshlangan. Nemis mutaxassisi avval ham futbolchining maydondagi xulq-atvori va hissiyotlarini jilovlay olmasligini tanqid ostiga olgan edi. Chelsi, Pari Sen-Jermen va Bavariya kabi klublardagi faoliyati bilan tanilgan Tuchel oʻzining qatʼiyatliligi va intizomga boʻlgan yuqori talabi bilan ajralib turadi. U yulduz futbolchilarning injiqliklariga toqat qilmasligi bilan ham mashhur.
Ekspertlar fikri: Shunchaki hissiyotlarmi?Angliya terma jamoasining sobiq aʼzosi Gary Pallister ushbu vaziyatga munosabat bildirar ekan, buni "bir piyola suvda koʻtarilgan boʻron" deb atadi. Uning fikricha, yirik turnirlarda bunday kichik kelishmovchiliklar boʻlib turishi tabiiy va bu jamoaning umumiy maqsadiga xalaqit bermasligi kerak. Sir Gareth Southgate davrida shakllangan kuchli jamoaviy ruh hozirda Tuchel tomonidan qayta ishlanmoqda.
Angliya terma jamoasi ayni damda 60 yillik tanaffusdan soʻng ilk bor yirik sovrinni qoʻlga kiritishga juda yaqin turibdi. Thomas Tuchel boshchiligidagi jamoa saralash bosqichini magʻlubiyatsiz yakunladi va hozirda Jahon chempionati yarim finalida oʻz raqibini kutmoqda. Bunday masʼuliyatli pallada murabbiy va asosiy yulduz oʻrtasidagi oʻzaro tushunish jamoa muvaffaqiyatining kaliti boʻlishi shubhasiz.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Jud Bellingem kabi gʻoliblikka tashna futbolchilar va Thomas Tuchel kabi maksimalist murabbiylar oʻrtasidagi bunday bahslar baʼzan jamoani yanada jipslashtirishi mumkin. Asosiysi, bu holat maydondagi natijalarga va jamoaning umumiy kayfiyatiga salbiy taʼsir koʻrsatmasa boʻlgani.
…