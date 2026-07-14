Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqda

·0·Sport
Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqda

Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi jiddiy moliyaviy muammolar girdobida qoldi. Cristiano Ronaldo toʻp surayotgan jamoada nafaqat yangi transferlar toʻxtab qolgan, balki amaldagi futbolchilarning maoshlarini toʻlashda ham kechikishlar kuzatilmoqda. Bu holat yangi mavsum oldidan jamoa ichidagi muhitga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Al-Riyadiyah nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klubda likvidlik yetishmovchiligi yuzaga kelgan boʻlib, bu kundalik operatsiyalarni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda. Xususan, asosiy tarkibning bir qator futbolchilari iyun oyi uchun belgilangan maoshlarining faqat bir qismini olishgan. Rahbariyat qolgan qarzdorlikni qachon yopishi boʻyicha aniq muddatlar hozircha maʼlum emas.

Transferlar va tarkibdagi muammolar

Moliyaviy inqirozning eng sezilarli oqibati klubning transfer bozoridagi faolligiga zarba berdi. Al-Nassr yaqinda jamoani tark etgan xorvatiyalik yarim himoyachi Marcelo Brozovic oʻrniga munosib nomzod qidirayotgan edi. Biroq naqd pul yetishmovchiligi sababli barcha muzokaralar va yangi futbolchilarni jalb qilish jarayonlari nomaʼlum muddatga toʻxtatilgan.

Klub texnik shtabi markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb belgilagan edi. Ammo iqtisodiy holat yaxshilanmasa, jamoa yangi mavsumni sezilarli darajada kuchsizlangan tarkib bilan boshlashiga toʻgʻri keladi. Bu esa Saudiya Pro ligasida chempionlik uchun kurashayotgan jamoa uchun katta yoʻqotishdir.

Yangi bosh murabbiy Ange Postecoglou uchun ham bu kutilmagan qiyinchilik boʻldi. U jamoani bir vaqtning oʻzida toʻrtta yirik musobaqaga — Saudiya chempionati, Qirol kubogi, Superkubok va Osiyo Chempionlar ligasi Elitasiga tayyorlashi kerak. Tarkibdagi boʻshliqlarni toʻldirmasdan turib, barcha frontlarda muvaffaqiyat qozonish deyarli imkonsiz vazifaga aylanadi.

Goal.com xabar berishicha, Al-Nassrning asosiy raqobatchilari transfer bozorida faol ish olib borayotgan bir paytda, Cristiano Ronaldo jamoasining bunday holatga tushishi muxlislar orasida xavotir uygʻotmoqda. Klub rahbariyati vaziyatni barqarorlashtirish uchun qoʻshimcha investitsiyalarni jalb qilish choralarini koʻrayotgani aytilmoqda.

Eslatib oʻtamiz, Al-Nassr soʻnggi yillarda Cristiano Ronaldo va boshqa yulduz futbolchilarning transferi uchun ulkan mablagʻ sarflagan edi. Hozirgi moliyaviy boʻshliq esa klubning uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasi qay darajada mustahkam ekanligini soʻroq ostida qoldirmoqda.

Al-NassrCristiano RonaldoSaudiya ArabistoniTransferlarFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi rejaTomas Tuxel Argentina bilan yarim finalga qanday tarkib tanlaydi: Angliyada yangi rejaBugun, 13:12Lamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiLamine Yamal JCh yarim finali oldidan Roberto Martinez ustidan kuldiBugun, 12:32Rodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiRodri oʻz darajasiga qaytdi: Ispaniya terma jamoasida Pedri muammosi yuzaga keldiBugun, 12:31Lionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvLionel Messi faoliyatidagi soʻnggi marra: Argentina va Angliya oʻrtasidagi tarixiy toʻqnashuvBugun, 12:18Chelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariChelsi transferlardagi inqiroz: BlueCo davrining eng muvaffaqiyatsiz xaridlariBugun, 12:10Kylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiKylian Mbappe Ispaniyaga qarshi oʻynaydimi? Didye Desham yakuniy qarorini aytdiBugun, 11:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi