Cristiano Ronaldo jamoasida moliyaviy inqiroz: Al-Nassr maoshlarni toʻlashda qiynalmoqda
Saudiya Arabistonining Al-Nassr klubi jiddiy moliyaviy muammolar girdobida qoldi. Cristiano Ronaldo toʻp surayotgan jamoada nafaqat yangi transferlar toʻxtab qolgan, balki amaldagi futbolchilarning maoshlarini toʻlashda ham kechikishlar kuzatilmoqda. Bu holat yangi mavsum oldidan jamoa ichidagi muhitga salbiy taʼsir koʻrsatishi mumkin. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Al-Riyadiyah nashri tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, klubda likvidlik yetishmovchiligi yuzaga kelgan boʻlib, bu kundalik operatsiyalarni amalga oshirishni qiyinlashtirmoqda. Xususan, asosiy tarkibning bir qator futbolchilari iyun oyi uchun belgilangan maoshlarining faqat bir qismini olishgan. Rahbariyat qolgan qarzdorlikni qachon yopishi boʻyicha aniq muddatlar hozircha maʼlum emas.
Transferlar va tarkibdagi muammolarMoliyaviy inqirozning eng sezilarli oqibati klubning transfer bozoridagi faolligiga zarba berdi. Al-Nassr yaqinda jamoani tark etgan xorvatiyalik yarim himoyachi Marcelo Brozovic oʻrniga munosib nomzod qidirayotgan edi. Biroq naqd pul yetishmovchiligi sababli barcha muzokaralar va yangi futbolchilarni jalb qilish jarayonlari nomaʼlum muddatga toʻxtatilgan.
Klub texnik shtabi markaziy yarim himoya chizigʻini kuchaytirishni ustuvor vazifa deb belgilagan edi. Ammo iqtisodiy holat yaxshilanmasa, jamoa yangi mavsumni sezilarli darajada kuchsizlangan tarkib bilan boshlashiga toʻgʻri keladi. Bu esa Saudiya Pro ligasida chempionlik uchun kurashayotgan jamoa uchun katta yoʻqotishdir.
Yangi bosh murabbiy Ange Postecoglou uchun ham bu kutilmagan qiyinchilik boʻldi. U jamoani bir vaqtning oʻzida toʻrtta yirik musobaqaga — Saudiya chempionati, Qirol kubogi, Superkubok va Osiyo Chempionlar ligasi Elitasiga tayyorlashi kerak. Tarkibdagi boʻshliqlarni toʻldirmasdan turib, barcha frontlarda muvaffaqiyat qozonish deyarli imkonsiz vazifaga aylanadi.
Goal.com xabar berishicha, Al-Nassrning asosiy raqobatchilari transfer bozorida faol ish olib borayotgan bir paytda, Cristiano Ronaldo jamoasining bunday holatga tushishi muxlislar orasida xavotir uygʻotmoqda. Klub rahbariyati vaziyatni barqarorlashtirish uchun qoʻshimcha investitsiyalarni jalb qilish choralarini koʻrayotgani aytilmoqda.
Eslatib oʻtamiz, Al-Nassr soʻnggi yillarda Cristiano Ronaldo va boshqa yulduz futbolchilarning transferi uchun ulkan mablagʻ sarflagan edi. Hozirgi moliyaviy boʻshliq esa klubning uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasi qay darajada mustahkam ekanligini soʻroq ostida qoldirmoqda.
…