Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?

·32·Texno
Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?

Smartfonlar bozoridagi ikki yetakchi gigant — Janubiy Koreyaning Samsung va AQSHning Apple kompaniyalari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Tarmoqlarda Samsung Galaxy Z Fold 8 va ilk buklama iPhone Ultra maketlarining yonma-yon suratlari paydo boʻldi. Ushbu tasvirlar kelajakdagi qurilmalar dizayn jihatidan bir-biriga juda yaqin boʻlishidan dalolat bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli insayder UniverseIce tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, har ikki qurilmaning maketlari goʻyoki bitta ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratilgandek taassurot uygʻotadi. Hatto kameralar bloki va korpusning umumiy shakli ham sezilarli darajada oʻxshashlikka ega. Bu holat texnologiya olamida buklama qurilmalar dizayni maʼlum bir standartga kelib qolganini koʻrsatishi mumkin.

Texnik koʻrsatkichlar va kutilayotgan yangiliklar

Apple kompaniyasining ilk buklama smartfoni boʻlishi kutilayotgan iPhone Ultra 2026-yilning sentyabr oyida taqdim etilishi taxmin qilinmoqda. Qurilma "kitob" shaklidagi korpusga ega boʻlib, uning ichki ekrani 7,8 dyuymni, tashqi displeyi esa 5,5 dyuymni tashkil etadi. Shuningdek, gadjetga ikkita 48 megapikselli kamera va yangi avlod Apple A20 Pro protsessori oʻrnatilishi kutilmoqda.

Samsung Galaxy Z Fold 8 ham aynan oʻsha davrda bozorga chiqishi kutilayotgan asosiy raqib hisoblanadi. Samsung oʻzining sakkizinchi avlod buklama smartfonida koʻp yillik tajribasiga tayanib, sharnirlar mustahkamligini yanada oshirishni va One UI interfeysidagi koʻp vazifalilik (multitasking) funksiyalarini mukammallashtirishni maqsad qilgan.

Tajriba va innovatsiya toʻqnashuvi

Shuni taʼkidlash joizki, Samsung buklama smartfonlar segmentida kashfiyotchi hisoblanadi va allaqachon bir necha avlod qurilmalarini muvaffaqiyatli sotib kelmoqda. Apple esa bu bozorga bir oz kechikib kirib kelayotgan boʻlsa-da, oʻzining brend nufuzi va ekotizimi bilan ustunlikka erishishga harakat qiladi. Biroq, ixbt.com nashri qayd etishicha, birinchi avlod iPhone Ultra qurilmasi yangi texnologiyalarga xos boʻlgan optimallashtirish va ishonchlilik bilan bogʻliq muammolarga duch kelishi ehtimoldan xoli emas.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu raqobat juda qiziqarli. Hozirda mamlakatimizda Samsung Galaxy Z Fold seriyasi rasmiy kafolat va servis xizmatlari bilan keng taqdim etilgan. Apple kompaniyasining buklama qurilmasi paydo boʻlishi esa bozordagi narxlar muvozanatiga va isteʼmolchilar tanloviga sezilarli taʼsir koʻrsatishi tayin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yil smartfonlar sanoati uchun burilish nuqtasi boʻladi. Dizayndagi oʻxshashlikka qaramay, foydalanuvchilar baribir dasturiy taʼminotning qulayligi va qurilmaning uzoq muddatli chidamliligiga qarab tanlov qilishadi. Samsung oʻz tajribasini, Apple esa oʻzining mukammallikka intilish falsafasini namoyish etishi kutilmoqda.

SamsungAppleiPhone UltraGalaxy Z Fold 8Texnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaStarlink va NTT Docomo hamkorligi: Yaponiya koinotdan aloqa oʻrnatishda yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:56Starlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorStarlink V5 taqdim etildi: Yangi avlod terminallari yanada ixcham va energiya tejamkorBugun, 12:21Sunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiSunʼiy intelektga yiliga 5 trillion dollar sarmoya kerak: SoftBank rahbari keskin bayonot berdiBugun, 11:25SpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaSpaceX Kanaveral burnida dunyodagi eng qudratli kran yordamida Mechazilla minorasini qurmoqdaBugun, 10:55AQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiAQSHda 15 ming dollarlik arzon elektromobil taqdim etildi: Chip Motors yangiligiBugun, 10:23Tesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiTesla ishtirokidagi fojiali avariya: NTSB tergovi avtopilot aybsizligini isbotladiBugun, 09:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi