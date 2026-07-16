Samsung Galaxy Z Fold 8 va iPhone Ultra: Buklama smartfonlar dizayni oʻxshash boʻladimi?
Smartfonlar bozoridagi ikki yetakchi gigant — Janubiy Koreyaning Samsung va AQSHning Apple kompaniyalari oʻrtasidagi raqobat yangi bosqichga koʻtarilmoqda. Tarmoqlarda Samsung Galaxy Z Fold 8 va ilk buklama iPhone Ultra maketlarining yonma-yon suratlari paydo boʻldi. Ushbu tasvirlar kelajakdagi qurilmalar dizayn jihatidan bir-biriga juda yaqin boʻlishidan dalolat bermoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli insayder UniverseIce tomonidan eʼlon qilingan maʼlumotlarga koʻra, har ikki qurilmaning maketlari goʻyoki bitta ishlab chiqaruvchi tomonidan yaratilgandek taassurot uygʻotadi. Hatto kameralar bloki va korpusning umumiy shakli ham sezilarli darajada oʻxshashlikka ega. Bu holat texnologiya olamida buklama qurilmalar dizayni maʼlum bir standartga kelib qolganini koʻrsatishi mumkin.
Texnik koʻrsatkichlar va kutilayotgan yangiliklarApple kompaniyasining ilk buklama smartfoni boʻlishi kutilayotgan iPhone Ultra 2026-yilning sentyabr oyida taqdim etilishi taxmin qilinmoqda. Qurilma "kitob" shaklidagi korpusga ega boʻlib, uning ichki ekrani 7,8 dyuymni, tashqi displeyi esa 5,5 dyuymni tashkil etadi. Shuningdek, gadjetga ikkita 48 megapikselli kamera va yangi avlod Apple A20 Pro protsessori oʻrnatilishi kutilmoqda.
Samsung Galaxy Z Fold 8 ham aynan oʻsha davrda bozorga chiqishi kutilayotgan asosiy raqib hisoblanadi. Samsung oʻzining sakkizinchi avlod buklama smartfonida koʻp yillik tajribasiga tayanib, sharnirlar mustahkamligini yanada oshirishni va One UI interfeysidagi koʻp vazifalilik (multitasking) funksiyalarini mukammallashtirishni maqsad qilgan.
Tajriba va innovatsiya toʻqnashuviShuni taʼkidlash joizki, Samsung buklama smartfonlar segmentida kashfiyotchi hisoblanadi va allaqachon bir necha avlod qurilmalarini muvaffaqiyatli sotib kelmoqda. Apple esa bu bozorga bir oz kechikib kirib kelayotgan boʻlsa-da, oʻzining brend nufuzi va ekotizimi bilan ustunlikka erishishga harakat qiladi. Biroq, ixbt.com nashri qayd etishicha, birinchi avlod iPhone Ultra qurilmasi yangi texnologiyalarga xos boʻlgan optimallashtirish va ishonchlilik bilan bogʻliq muammolarga duch kelishi ehtimoldan xoli emas.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham ushbu raqobat juda qiziqarli. Hozirda mamlakatimizda Samsung Galaxy Z Fold seriyasi rasmiy kafolat va servis xizmatlari bilan keng taqdim etilgan. Apple kompaniyasining buklama qurilmasi paydo boʻlishi esa bozordagi narxlar muvozanatiga va isteʼmolchilar tanloviga sezilarli taʼsir koʻrsatishi tayin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, 2026-yil smartfonlar sanoati uchun burilish nuqtasi boʻladi. Dizayndagi oʻxshashlikka qaramay, foydalanuvchilar baribir dasturiy taʼminotning qulayligi va qurilmaning uzoq muddatli chidamliligiga qarab tanlov qilishadi. Samsung oʻz tajribasini, Apple esa oʻzining mukammallikka intilish falsafasini namoyish etishi kutilmoqda.
…